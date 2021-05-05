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Через 10 дней WhatsApp начнет "отключать" пользователей. Как этого избежать

Текст:   Антон Благовещенский
05.05.2021,  
11:33
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

До 15 мая, когда вступят в силу новые правила WhatsApp, осталось 10 дней. После этого все пользователи, которые не примут правила, столкнутся с ограничениями в работе мессенджера.

На официальном сайте сервиса говорится, что "функциональность WhatsApp будет ограничена до принятия изменений". Некоторое время пользователи смогут получать звонки и уведомления, но не смогут читать и отправлять сообщения.

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Для доступа ко всем возможностям WhatsApp будет необходимо согласиться с новыми условиями использования сервиса, которые предусматривают передачу большего объема пользовательских данных в материнскую компанию Facebook.

В начале 2021 года эти правила стали поводом для критики в адрес разработчиков и спровоцировали переход пользователей на другие платформы. Однако, несмотря на это, WhatsApp остается самым популярным мессенджером в мире.

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