Число случаев COVID-19 в мире превысило 154,3 миллиона

Число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом в мире достигло отметки в 154 363 305. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Общее число жертв инфекции составляет 3 227 699.

Лидирующую позицию по-прежнему занимают США, где было выявлено уже 32 512 588 случаев COVID-19. Скончались 578 481 человек. Второе место занимает Индия. Здесь с начала пандемии зафиксировано 20 664 979 заразившихся, 226 188 скончались. На третьем месте Бразилия: 14 856 888 зарегистрированных заболевших, 411 588 человек скончались.