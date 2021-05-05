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05.05.2021 09:55
Рубрика: Общество

Число случаев COVID-19 в мире превысило 154,3 миллиона

Текст: Диана Ковалева

Число выявленных с начала пандемии случаев заражения коронавирусом в мире достигло отметки в 154 363 305. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Общее число жертв инфекции составляет 3 227 699.

Лидирующую позицию по-прежнему занимают США, где было выявлено уже 32 512 588 случаев COVID-19. Скончались 578 481 человек. Второе место занимает Индия. Здесь с начала пандемии зафиксировано 20 664 979 заразившихся, 226 188 скончались. На третьем месте Бразилия: 14 856 888 зарегистрированных заболевших, 411 588 человек скончались.

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