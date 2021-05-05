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05.05.2021 19:34
Рубрика: Происшествия

Число заключенных в РФ за 10 лет планируется сократить до 300 тысяч

Текст: Владислав Куликов
По прогнозам правительства России, количество заключенных в ближайшие десять лет должно сократиться до 250-300 тысяч человек. Об этом говорится в концепции развития уголовно-исполнительной системы России на период до 2030 года.
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Предполагается, что к 2024 году тюремного населения сократится до 400 тысяч человек. А к 2030-му численность заключенных будет составлять 250-300 тысяч человек. По данным на 1 января нынешнего года, в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось 482,9 тысячи человек. Это на 381,1 тысячи меньше, чем за год до того: на 1 января 2010 года тюремное население составляло 864 тысячи человек.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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В результате Россия все ниже опускается в "тюремных рейтингах" стран. В 2010 году она занимала 22-е место по количество лиц, отбывающих наказание, на 100 тысяч человек. В 2020 году наша страна опустилась в этом рейтинге уже на 26-е место. Ожидается, что в результате государственной политики, к 2024 году Россия дойдет до 30-го места, и будет спускаться все ниже и ниже.

Как не раз заявляли эксперты, арест и лишение свободы должны быть исключительными мерами. В целом же планируется применять более гуманные меры. Если говорить о мерах пресечения, то вместо ареста предполагается чаще применять домашний арест, запрет определенных действий и залог. Если говорить о наказаниях, то есть немало альтернатив, таких как штраф или обязательные работы.

Происшествия Правосудие Тюрьмы

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