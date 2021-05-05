Что делать, если смартфон попал в воду

При попадании смартфона в воду или другую жидкость главное - действовать быстро. От этого зависит, будет ли устройство нормально работать в дальнейшем.

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В первую очередь из смартфона нужно вынуть SIM-карту, карту памяти и аккумулятор, если он сменный, рассказал агентству "Прайм" эксперт Роскачества Сергей Кузьменко.

После этого нужно обратиться в сервисный центр, где специалисты обработают смартфон в так называемой ультразвуковой ванне, убрав оставшуюся воду, которая невидима глазу.

Если внутри устройства останется влага, рано или поздно она станет причиной коррозии, которая "убьет" смартфон. Народным же средствам вроде погружения в рис или просушки феном эксперт доверять не рекомендует.

Кроме того, по его словам, нужно регулярно делать резервные копии важных данных, чтобы поломка смартфона не повлекла серьезных последствий.