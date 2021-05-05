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Что делать, если смартфон попал в воду

Текст:   Антон Благовещенский
05.05.2021,  
10:54
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

При попадании смартфона в воду или другую жидкость главное - действовать быстро. От этого зависит, будет ли устройство нормально работать в дальнейшем.

Фото: istock

В первую очередь из смартфона нужно вынуть SIM-карту, карту памяти и аккумулятор, если он сменный, рассказал агентству "Прайм" эксперт Роскачества Сергей Кузьменко.

После этого нужно обратиться в сервисный центр, где специалисты обработают смартфон в так называемой ультразвуковой ванне, убрав оставшуюся воду, которая невидима глазу.

Названы ситуации, когда смартфон может быть смертельно опасен

Если внутри устройства останется влага, рано или поздно она станет причиной коррозии, которая "убьет" смартфон. Народным же средствам вроде погружения в рис или просушки феном эксперт доверять не рекомендует.

Кроме того, по его словам, нужно регулярно делать резервные копии важных данных, чтобы поломка смартфона не повлекла серьезных последствий.

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