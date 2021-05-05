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04.05.2021 22:13
Рубрика: Экономика

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Что нужно сделать, чтобы начать пользоваться брошенным дачным участком
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Неделя № 97(8448)
Брошенные участки есть почти в каждом садовом товариществе. Многие владельцы в свое время бросили свои наделы, не надеясь продать.

Только в Московской области, по оценке Союза дачников Подмосковья, таких участков около 15 тысяч. А в целом по России в садоводческих товариществах 10-15% брошенной земли, в некоторых СНТ - до половины участков заброшены.

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Но пандемия изменила привычный уклад жизни - горожане потянулись к земле и вспомнили, что им когда-то выделили от предприятия или перешли по наследству шесть соток.

Чтобы "вернуть" землю в статус используемой, нужно разобраться, как она оформлена, поясняют "Российской газете" в Союзе дачников Подмосковья.

Ситуация первая: участок не приватизирован, владелец умер

Если правом приватизации никто не воспользовался, участок относится к муниципальной собственности. Возможны два варианта: решением общего собрания СНТ принимается новый член товарищества, который готовит межевой план и направляет документы в Росреестр. Администрация также вправе согласовать предоставление земельного участка члену товарищества бесплатно.

Ситуация вторая: участок приватизирован, владелец умер, а родственников нет либо они не вступают в права наследования

Это случай, когда администрация вправе обратиться к нотариусу или в суд для оформления выморочного имущества в муниципальную собственность. В дальнейшем участок может быть выставлен на торги на общих основаниях (продажа права аренды с последующим выкупом за 3% от кадастровой стоимости - после регистрации капитального строения), либо бесплатно предоставлен очередникам.

В садоводческих товариществах 10-15% земли - брошенные участки

Ситуация третья: участок приватизирован, владелец жив-здоров, но ничего делать не хочет

Муниципальный земельный контроль вправе наложить штраф на такого землепользователя, а если ситуация в течение трех лет не меняется - районная или поселковая администрация может обратиться в суд за изъятием земельного участка в муниципальную собственность.

Деньги

За что могут оштрафовать

За использование земельного участка не в соответствии с категорией земель или видом разрешенного использования установлен штраф в размере 0,5-1% от кадастровой стоимости, но не менее 10 000 руб. и не более 100 000 руб. Средний размер штрафных санкций - 10-20 тыс. руб.

Дачники получат налоговый вычет за строительство жилого дома

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Дачники смогут указать расходы на постройку дома в составе имущественного вычета по НДФЛ. Вернуть можно будет 13% от общей суммы затрат, но в зачет пойдет не больше двух миллионов рублей. Таким образом, максимальная сумма для возврата составит 260 тысяч рублей. Для получения налогового вычета теперь не надо заполнять декларацию. Вместо декларации, на проверку которой у налогового органа сейчас есть три месяца, нужно будет подать заявление через личный кабинет на сайте ФНС. На проверку у налоговой будет только 30 календарных дней плюс 10 рабочих дней на перечисление денежных средств в случае положительного решения о налоговом вычете. Упрощенный порядок будет действовать с 1 января 2022 года в отношении права на вычет, возникшего с 1 января 2020 года.

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