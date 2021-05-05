Директор Росгвардии дал старт автопробегу, посвященному годовщине Победы

Росгвардейцы ежегодно в мае проводят автопробег, посвященный Великой Победе. Что важно, каждый раз маршрут выстраивается с продуманной тематикой, чтобы его участники увидели, что называется, воочию одну из героических и драматических картин Великой Отечественной войны. И, разумеется, поняли какую роль в битве сыграли войска НКВД, наследниками которых сегодня являются росгвардейцы.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что нынешний автопробег, посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, должен завершиться в городе Осташков Тверской области. Здесь, на берегах озера Селигер осенью 1941 года 249-я и 27-я дивизии войск НКВД сковали продвижение немецких войск к Москве. Им по штату не были положены противотанковая и тяжелая артиллерия, мало было станковых пулеметов и автоматов - все-таки, НКВД - не армейская пехота. Погибли почти все бойцы, но с этой стороны гитлеровцы к столице не прошли. Здесь похоронены около двух сотен бойцов и командиров.

Старт IV ежегодному автопробегу "Вахта памяти. Сыны Великой Победы" дал директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Вместе со своими заместителями, руководителями служб и подразделений ведомства, работниками ФГУП "Охрана", ветеранами Великой Отечественной войны, представителями ветеранских и общественных организаций, он по традиции возложил венки и цветы к памятнику "Воинам внутренних войск", бюсту и мемориальной доске генерала армии И.К. Яковлева и памятнику Ф.Э. Дзержинского. Эти памятники, напомним, находятся возле главкомата Росгвардии в Лефортово.

Валерий Грибакин рассказал, что в ходе автопробега запланировано возложение цветов к памятникам погибшим защитникам Отечества в Волоколамске и Ржеве.

Кстати, в Осташкове росгвардейцы совместно с участниками поисковых отрядов и ветеранского актива благоустроят воинские захоронения.

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Вообще же в Великой Отечественной войне сражались 58 дивизий и 23 отдельных бригады войск НКВД. Погибли свыше 100 тысяч бойцов.

Они отважно дрались, защищая Брестскую крепость, Ригу, Таллин, Могилев, Ленинград, Киев, Одессу, Тулу. Они сражались и погибали в Московской и Сталинградской битвах, в битвах на Кавказе и на Курской дуге. За мужество и отвагу более 100 тысяч военнослужащих были награждены орденами и медалями. По последним данным, в различное время в войсках НКВД служили 306 Героев Советского Союза, в том числе - 4 дважды Героя. 29 военнослужащих за совершенные подвиги зачислены навечно в списки воинских частей войск. За доблесть и мужество 18 соединений и воинских частей войск НКВД были отмечены государственными наградами и почетными наименованиями.

Что важно для сохранения памяти, вот уже четыре года (с 2017 года), Росгвардией ежегодно издается по два сборника архивных документов "Неизвестные страницы истории войск национальной гвардии", где публикуются новые материалы, найденные в государственных и ведомственных архивах.

Мало кто знает, что практически половину батальонов, принимавших участие в знаменитом параде на Красной площади 7 ноября 1941 года, представляли подразделения НКВД СССР (из 89 участвовавших батальонов - 42 батальона войск НКВД). Кроме того, в ходе научных изысканий уже в этом году удалось установить трех Героев Советского Союза и одного полного кавалера ордена Славы, проходивших службу в войсках ОГПУ-НКВД-МВД СССР, информация о которых не была известна ранее.

Вот почему автопробег Росгвардии также можно отнести к мероприятиям, которые вносят значимый вклад в оценку деятельности войск НКВД в годы Великой Отечественной войны. Напомним, впервые автопробег Росгвардии прошел в 2017 году. В 2018-м, учитывая поступившие предложения от ветеранского актива, было принято решение о ежегодном проведении этой патриотической акции во всероссийском формате. В прошлом, 2020 году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, мероприятие не состоялось.

Все четыре года автопробег возглавляет официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, бережное отношение к памяти тех, кто отдал свою жизнь за наше Отечество - святая обязанность каждого, и весьма важно не только сберечь эту память, но и передать молодому поколению сложившиеся традиции.

Валерий Грибакин напомнил, что сегодня в рядах Росгвардии 378 ветеранов Великой Отечественной войны, и забота об их благополучии является почетной и каждодневной задачей.