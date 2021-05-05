Донцова и Чонишвили рассказали, как будут выбирать победителей "Электронной буквы"

Первая в России премия в области электронных и аудиокниг "Электронная буква" объявила о старте нового сезона. Лучшие голоса и произведения в этом году будет выбирать компетентное жюри: писатели Дарья Донцова, Александр Цыпкин, Александр Снегирев, артист театра и кино Сергей Чонишвили, теле- и радиоведущие Ольга Шелест и Кирилл Радциг, культурный обозреватель Денис Катаев и квартет актеров дубляжа Movie Mood.

По словам Сергея Анурьева, генерального директора сервиса "ЛитРес" - организатора премии, независимая литература сегодня - один из основных драйверов книжного рынка в России. "По итогам 2020 года самиздат от общего количества книг, проданных на нашем сервисе, составил более 15%. Также в прошлом году впервые книга независимого автора возглавила рейтинг самых популярных произведений: 30-страничная книга Владислава Гайдукевича "Расширить сознание легально" в жанре нон-фикшн была продана тиражом более 40 тыс. экземпляров", - отметил он.

Премия "Электронная буква" как раз призвана помочь людям, которые творят, найти своего читателя и слушателя. В прошлом году в конкурсе приняли участие рекордное количество участников - более 4 тыс. человек. Сколько их будет в этом году, узнаем после 30 июля, когда закончится прием заявок. Потом за работу примется экспертный совет, который составит два списка: лонг-лист, который объявят в сентябре на Московской международной книжной ярмарке, и шорт-лист, который представят на Ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction.

Затем за работу примется профессиональное жюри, которое и определит лауреатов премии. Как и в прошлые годы, эксперты и члены жюри выберут "Книгу года" и "Голос года". Отдельно лучшее произведение и лучшую аудиокнигу выберут читатели крупнейшего рекомендательного сервиса LiveLib. Кроме того, среди текстов будет выбран "Бестселлер" - самая продаваемая книга участников конкурса за период с момента приема заявок до объявления лонг-листа в сентябре 2021 года. Есть и другие интересные номинации - "Любовь в каждом слове", "Нереальная реальность", "Лучшее описание вымышленной Вселенной" или "Самый неоднозначный финал". Специальная номинация "Роман взросления" посвящена популярной сегодня литературе young adult. Лучших чтецов также отметят в нескольких номинациях: "Лучший дуэт", лучшая озвучку в жанрах "Любовные романы", "Фэнтези" и "Фантастика", а чтецы детективов, триллеров и мистики будут соревноваться в номинации "Остросюжетная проза".

Автор "Лучшей книги" и чтец, получивший награду "Голос года", получат по 250 тыс. рублей. Победители в остальных номинациях - по 30 тыс. рублей. Общий призовой фонд составляет 19 млн рублей. Кто получит солидные денежные призы, решат члены жюри.

Прямая речь

Дарья Донцова - автор-рекордсмен, на ее счету более 230 детективов, которые стали настоящими "таблетками от депрессии".

"Я стояла у самых истоков создания премии "Электронная буква" и была одним из первых писателей, кому ее вручили. И сегодня для меня важно поддержать независимых авторов, которые только находятся в начале своего творческого пути", - сказала она.

Электронные книги набирают все большую популярность. Как думаете, почему?

Дарья Донцова: Всегда найдутся люди, которым нравятся бумажные книги, так же как и те, кто предпочтет электронные. Не надо делать книги конкурентами, врагами. Они союзники, друзья, члены одной семьи. У электронных книг есть свои достоинства. Во-первых, удобство: можно взять с собой в отпуск одно устройство со множеством произведений, а не тащить чемодан книг. Во-вторых, настройка под конкретного читателя: можно увеличить размер текста, сделать ярче экран. В-третьих, электронная книга обычно дешевле бумажной, что тоже немаловажный факт. А чтение бумажной книги - ритуал, наслаждение не только текстом, но и самой обстановкой чтения. Бумажная книга приятна в руках, ее можно поставить на полку. Кроме того, много произведений, которые существуют только на бумаге. В электронном виде их просто нет. И давайте вспомним: Гомер пел, он не писал, но "Одиссея" и "Илиада" живы и по сей день. А Заповеди Божьи написаны на скрижалях. Но это не помешало им остаться в веках. Все в конечном итоге упирается в текст, если он трогает душу, то где его не опубликуй, все равно прочтут или послушают.

Дарья Донцова. Фото: Тимур Ханов/ТАСС

Выбирая лучших авторов "Электронной буквы", на что будете обращать внимание в первую очередь?

Дарья Донцова: Есть книги, которые ты прочитал и понимаешь: я узнал что-то новое, чему-то научился, по-другому взглянул на свою жизнь или просто отдохнул, расслабился. А бывает думаешь, что ты зря потратил время и деньги на книгу, под ее яркой обложкой - пустота. Я буду опираться на свои чувства, на интересность данного текста. Я не стану голосовать за книгу, если в ней окажется много нецензурной лексики, которую вполне можно заменить пусть грубыми, но цензурными словами; если увижу в этой книге пропаганду чего-то очень нехорошего. Мне хочется, чтобы премию получили произведения, которые учат людей добру и любви, потому что даже о самых неприятных, горьких и ужасных событиях можно рассказать с позиции добра и любви, а не с позиции зла и ненависти.

Сергей Чонишвили, артист театра и кино, писатель и телеведущий уверен, что хорошая аудио-книга должна звучать, как хороший спектакль или рассказ тет-а-тет.

Какими качествами в идеале должен обладать чтец, озвучивающий книгу?

Сергей Чонишвили: Должен быть хорошим рассказчиком, обладать определенными актерскими качествами. Уметь заинтересовать слушателя.

Сергей Чонишивили. Фото: Чонишвили/ youtube.com

Допустимо ли привносить в текст свое личное отношение к героям, их поступкам?

Сергей Чонишивили: Несомненно, ибо любая книга - повод для рассказа. Если просто читать текст, интересно не будет. Привнесение личного - как исполнение одного и того же музыкального произведения разными музыкантами.

Какими критериями будете руководствоваться, выбирая лучших?

Сергей Чонишвили: Профессионализмом или приближением к оному. Плюс всеми вышеперечисленными факторами.

Евгения Власенко, книжная активистка, автор проекта Knigagid, эксперт премии "Электронная буква" в категории "Авторы".

Как бы объясняете популярность электронных книг?

Евгения Власенко: На популярность электронного формата чтения повлияло много факторов, от изменения читательских практик под влиянием цифровизации всех процессов в принципе до банальных экономических причин. Здесь я прежде всего имею в виду стабильный рост цен на бумажные книги. Еще не будем забывать о проблемах с доступностью книжных новинок за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Даже в города-миллионники бумажные новинки поступают с большой задержкой, некоторые маленькие издательства вообще не могут позволить себе широкое распространение. В общем, легче перечислить, что не способствует росту популярности электронных книг.

Евгения Власенко. Фото: knigagid/ instagram.com

Победят ли они когда-то бумажные или и те, и другие будут мирно сосуществовать?

Евгения Власенко: В романе Веры Богдановой "Павел Чжан и прочие речные твари" есть проекция России будущего через 30 лет, там бумажные книги умерли где-то в 20-годы. Надеюсь, она ошибается, и все форматы будут существовать.

Вы отвечаете за то, кто попадет в длинный, а потом и в короткий списки. Чем будет руководствоваться в первую очередь?

Евгения Власенко: Собственным литературным вкусом, прежде всего. Для меня в современной литературе важны две вещи: язык и проблема. Я должна понимать, для чего это написано. Сегодня, сейчас. Не с точки зрения литературного канона, а с точки зрения соприкосновения с реальностью. Я не фанат фентези и фантастики, если это все не работает на проговаривание чего-то важного в современном мире и обществе. Мне важно, чтобы литература не уводила, а объясняла мир вокруг. Те авторы, кто замахнется на такую задачу и покажет хороший уровень владения языком, и получат мой голос.