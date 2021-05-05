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05.05.2021 17:17
Рубрика: Культура

Приносящая удачу древняя лампа обнаружена в Городе Давида

Текст: Денис Передельский
Фото: Koby Harati/City of David Фото: Koby Harati/City of David
Фото: Koby Harati/City of David

В Израили археологи при проведении изыскательских работ в Городе Давида, старой части Иерусалима, обнаружили редкую 2000-летнюю масляную лампу, которая служила в качестве оберега и приносящего удачу талисмана.

Фото: iStock
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Как сообщает The Times of Israel, необычный бронзовый артефакт был найден в Городе Давида при проведении раскопок.

Он находился в фундаменте здания римской эпохи, построенном на знаменитой Дороге паломников. Ученые сразу назвали его крайне редким и необычным - дело в том, что этот древний предмет представляет собой гротеск, всего лишь половину целого предмета.

Эксперты считают, что это был вклад - своего рода оберег и талисман, заложенный в фундамент дома. Он должен был приносить удачу жителям дома. Датирование позволило определить, что здание было построено почти 2000 лет назад, вскоре после разрушения Второго Храма.

Ученые отмечают, что это первая подобная находка в Израиле. Артефакт находится в удивительно хорошем состоянии, сохранился даже фитиль. Ученые не исключают, что раскопанное здание неоднократно посещали паломники, ведь оно стояло на пути, который вел на Храмовую гору.

"Эта лампа - уникальная находка, и, насколько нам известно, она первая в своем роде, обнаруженная в Израиле, - говорят соавторы исследования Юваль Барух и Ари Леви из Управления древностей Израиля. - Уникальность предмета заключается в том, что он представляет собой лишь половину лампы. Ее находка может свидетельствовать о важности здания, которое, в свою очередь, могло быть связано с охраной Силоамского бассейна, основного источника воды в городе в то время".

Фото: Nordland County Council
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По мнению археологов, даже половину такой лампы можно было использовать в практических целях, например, в качестве настенного светильника. Но они все же склоняются к выводу о том, что изначально основное предназначение лампы было церемониальным.

Из письменных источников известно, что в древности подношения при строительстве зданий были широко распространены. Эти обереги намеренно закладывали в фундамент, чтобы уберечь здание от разрушения, а его обитателей - от всевозможных бед.

В данном случае оберег уникален еще и тем, что лампа была отлита из бронзы в гротескной форме - она представляет собой изображение половины лица бородатого мужчины. Кроме того, лампа выполнена в типичном римском стиле, она похожа на театральную маску.

Артефакт уже прошел лабораторный анализ. Экспертам удалось установить, что фитиль был сделан изо льна. Теперь ученые анализируют остатки масла, оставшиеся на фитиле. Это поможет определить, использовалась ли лампа в практических целях и если да, то какое масло заливалось внутрь.

Культура Арт Музеи и памятники В мире Ближний Восток Израиль Общество Наука

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