ЕК предложила ограничить доступ к инвестициям в ЕС зарубежным госкомпаниям

Еврокомиссия (ЕК) предложила ограничить доступ к тендерам и крупным инвестициям в странах ЕС иностранным госкомпаниям, а также частному бизнесу, который финансируется иностранными государствами. Об этом заявила замглавы ЕК Маргрете Вестагер.

"В ЕС очень жесткие нормы предоставления государственной помощи (европейским компаниям - прим. "РГ"). Поэтому мы должны защитить европейский рынок от иностранных компаний, получающих значительные государственные дотации", - сказала она, представляя предложения ЕК по доработке Промышленной стратегии ЕС.

По ее словам, такие компании должны уведомлять ЕК о получении ими государственного финансирования, и на основе этой информации Комиссия будет решать, допускать ли их к инвестициям и тендерам в странах ЕС или нет.