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Рубрика: Экономика

Экономист рассказал, почему у россиян старше 40 лет снижается зарплата

Текст: Алексей Дуэль
Зарплаты в России растут сразу после начала карьеры и до достижения работником 40 лет, а затем начинают снижаться, в то время как на Западе этот рост продолжается почти до самого выхода на пенсию. Директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон назвал комплекс причин, из-за которых пик доходов в нашей стране приходится на середину трудоспособного возраста.
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

"На уровень доходов влияют разные факторы - наличие навыков и знаний, ценимых рынком труда, готовность постоянно учиться и переучиваться, способность интенсивно трудиться, состояние здоровья, трудовая мобильность, - объясняет Владимир Гимпельсон. - В конкурентной экономике в конечном счете платят за эффективность труда. Во многих профессиях производительность труда не снижается до конца карьеры. Это связано со спецификой профессии. Например, хорошим тренером можно быть и в 60, и в 70 лет, а успешным спортсменом только в молодости".

Фото: iStock
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Снижается производительность - снижается заработок, продолжает Гимпельсон, там, где производительность или продуктивность измерить легко, эта связь более очевидна.

"Ключевой фактор не биологический возраст, а качество человеческого капитала - навыков и знаний, - считает Владимир Гимпельсон. - В России сложилась парадоксальная ситуация - при высокой доле людей, выходящих на рынок труда с хорошим высшим или средним специальным образованием, очень малая часть работников продолжает доучиваться в ходе свой карьеры. При этом, чем старше, тем меньше. Например, в Германии или Скандинавских странах ежегодно переобучается каждый второй в возрасте 50-59 лет, а у нас - каждый двадцатый".

По статистике, в Европе на обучение персонала компании направляют в среднем 3% от всех затрат на труд, а у нас только 0,3%. По мнению Гимпельсона, речь идет почти исключительно о крупных технологичных производствах, где и так с компетенциями работников все и так обстоит относительно неплохо. Кроме того, последипломным обучением охвачены врачи, учителя и представители тех профессий, где регулярное повышение квалификации обязательно по закону.

Подавляющее же большинство работников очень рано перестает совершенствовать свой человеческий капитал, резюмирует Гимпельсон.

Полностью интервью с Владимиром Гимпельсоном читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты".

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