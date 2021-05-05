Эксперты оценили пользу и вред фруктовых соков для организма

Натуральный фруктовый сок ничем не хуже самих фруктов, к таком выводу пришли европейские ученые в рамках глобального исследования, инициированного Всемирной организацией здравоохранения.

Исследование проводилось, в частности, для того, чтобы выяснить, как замена фруктов соками в рационе влияет на развитие некоторых заболеваний - диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца и инсульта. Наблюдению подверглись 35 тысяч человек в возрасте от 20 до 70 лет в течение 15 лет. Ученых интересовало, является ли чистый фруктовый сок приемлемой альтернативой цельным фруктам или его воздействие на здоровье более сопоставимо с влиянием безалкогольных напитков и фруктовых соков с добавлением сахара?

Чтобы оценить связь замены чистого фруктового сока фруктами или напитками, был рассчитан их относительный вклад (%) в общее потребление фруктов, чистого фруктового сока и напитков. На протяжении всех 15 лет отслеживалось их потребление и состояние здоровья группы. При этом учитывались возраст, пол, уровень образования, физическая активность, курение, потребление алкоголя, семейный анамнез диабета и другие факторы.

Ученые пришли к выводу, что чистый фруктовый сок не сопоставим с напитками по риску развития этих заболеваний, несмотря на их сходное содержание сахара. А чистый фруктовый сок не отличается от фруктов по степени влияния на риск развития диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и т.д.

Вместе с соком и фруктами в организм поступает не только сахар, но и много других полезных веществ (около 500 соединений), поясняет вице-президент по качеству Союзнапитков Людмила Хомич. И в этом плане, по мнению некоторых ученых, разжевали вы фрукт или употребили его же в жидком виде, нет никакой разницы. Но что касается вторичных метаболитов (каротиноиды, полифенолы и т.д.) - соединений, которые оказывают антиоксидантное действие, исследования показывают, что биодоступность их из соков даже выше, чем из фруктов, говорит эксперт.

"Пищевая матрица" у соков и фруктов разная: влияет не только содержание количество какого-то вещества, но и его "окружение. Например, пищевые волокна могут тормозить всасывание каких-то полезных веществ. Так, известно, что каротиноиды усваиваются лучше, если поступают в морковном соке. Поэтому сок может лучше защитить организм от этих заболеваний", - говорит Хомич.

Она напоминает, что каждый сок или фрукт содержит свой набор полезных веществ. В цитрусовых, как известно, больше витамина С, в красных ягодах и соках - антоцианов и флавоноидов, в яблочном соке - хлорогеновых кислот (которые также имеют мощный антиоксидантный эффект). Есть витамины, которые при тепловой обработке разрушаются - например, витамин С. Но его хватает, чтобы в стакане апельсинового сока оставалась суточная доза. Во-вторых, во фруктах и соках богатый состав микроэлементнов - калий, магний и т.д. Калий есть во всех фруктах и соках в больших количествах. Ананасовый сок богат марганцем, виноградный сок - магнием.

При этом, по словам Людмилы Хомич, около 95% российской продукции в магазинах - хорошего качества. На этот счет Союзнапитки проводили в прошлом году большое исследование. С участием большого количества специалистов оценивалась, во-первых, аутентичность соков в магазинах, то есть насколько они приближены к самим фруктам. А, во-вторых, исследовалось содержание в них полезных веществ в сравнении с фруктами.

Например, было обнаружено, что железа в яблочном соке содержится меньше, чем в яблоках. Но зато хлорогеновой кислоты в яблочном соке оказалось больше, чем в зеленом кофе, который некоторое время назад продвигался как основной источник именно этого вещества. А, например, в апельсиновом и грейпфрутовом соке оказалось много фолиевой кислоты (витамин, необходимый для роста и развития кровеносной и иммунной систем).