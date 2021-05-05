Еще одна смерть после вакцины AstraZeneca зафиксирована в Канаде

В канадской провинции Альберта зарегистрирован второй в стране летальный исход из-за нарушения свертываемости крови после прививки от коронавируса компании AstraZeneca. Об этом сообщила главный санитарный врач провинции Дина Хиншоу.

Напомним, первый случай смерти от препарата был зафиксирован в провинции Квебек в конце апреля.

"Как главный санитарный врач, я с грустью сообщаю о том, что сегодня вечером (4 мая - прим. "РГ") мы подтвердили смерть женщины из Альберты в возрасте более 50 лет от тромбоза после прививки AstraZeneca", - приводятся слова Хиншоу в пресс-релизе на сайте службы здравоохранения Альберты.

Дополнительные детали о произошедшем оглашаться не будут из уважения к врачебной тайне и конфиденциальности семьи скончавшейся пациентки, пояснила врач.