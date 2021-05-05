Фото гигантского Байдена рассмешило соцсети

Пользователей социальных сетей рассмешила фотография, на которой президент США Джо Байден и его супруга позируют вместе с бывшим главой государства Джимми Картером и его женой. Все дело в том, что Байдены получились чересчур большими, в то время как Картеры на их фоне кажутся просто крохотными.

Фото было сделано в доме Картеров в Плейнсе, штат Джорджия, куда чета Байденов приехала с визитом. Как объясняют профессиональные фотографы, рост президентов и их жен, по-видимому, исказил широкоугольный объектив. Из-за него те, кто находится близко к краю кадра, "вырастают", "задвигая" назад тех, кто ближе к центру. Оптический эффект усиливает и то, что Картеры сидят в креслах, а бывший президент еще и откинулся назад.

Изображение, опубликованное Центром Картера, стало объектом для многочисленных шуток пользователей соцсетей. Например, пользовательница The Real Beth написала: "Очаровательно! Но я одна думаю, что это похоже на крошечный музей кукол, а Джо и Джилл - гиганты?". А по мнению Bob Lawblau, Байден рядом с супругой Картера выглядит, как чревовещатель.