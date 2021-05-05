Французские рыбаки угрожают заблокировать порты на Нормандских островах в связи с эскалацией скандала после Brexit. Французские официальные лица заявили, что закроют свои офисы на Джерси и прекратят ввоз товаров с острова во Францию.

Джерси находится под протекторатом Британской короны, однако не является частью Британии. Остров Джерси имеет собственный парламент - Штаты Джерси. Отвечая на вопросы в Национальном собрании, Анник Жирардин, министр морских дел Франции, заявила, что она "возмущена" поведением британского правительства по вопросу контроля над ее водами, заверив депутатов, что Париж готов принять ответные меры. Морской министр поддержала призывы активистов отключить электричество на Джерси. Остров получает 95 процентов электроэнергии из Франции по трем подводным кабелям. По словам Жирардин, власти Нормандского острова в нарушении новой торговой сделки в рамках Brexit ввели новые ограничения на доступ судов Франции к водам Джерси. Один из лидеров отрасли сказал, что спор, похоже, возник из-за Договора о заливе Гранвиль, который устанавливает права на рыбную ловлю в общих водах. Он закончился 1 января после заключения упомянутой торговой сделки между Британией и ЕС.

Газета Jersey Evening Post сообщила, что возможность остановки всех торговых судов, заходящих в порты Франции, и отключения электричества обсуждалась на двух представительных собраниях во Франции. Однако министр внешних сношений Джерси сенатор Ян Горст заявил, что таким суровым мерам нет оправдания. По информации издания, британский секретарь по окружающей среде Джордж Юстис неоднократно пытался организовать встречу с морским министром Франции за последние 48 часов, но французы не могли или не хотели присутствовать на ней. Горст сказал The Post, что считает реакцию Франции "крайне разочаровывающей" и "непропорциональной" и надеется, что ее можно будет решить путем диалога.

Дэвид Фрост, бывший главный переговорщик Британии по Brexit, который является министром, отвечающим за отношения с ЕС, провел запланированные переговоры с французским министром европейских дел Клеманом Боном во вторник днем. В частности, стороны обсудили проблемы, с которыми сталкиваются рыболовные сообщества, получившие обещания более справедливой сделки в рыболовном вопросе после Brexit. Париж обвинил Лондон в нарушении условий сделки Brexit после того, как 30 апреля вступила в силу новая система лицензирования, сообщает Guardian.

Власти Джерси обнародовали в пятницу новый список лицензий, выданных 41-й французской лодке длиной более 12 метров. Эти суда ранее следовали требованию, согласно которому они должны были ловить рыбу в водах Джерси не менее 10 дней в течение 12 месяцев за последние три года. Однако теперь их владельцам сообщили об ограничениях на количество дней улова и разрешенное рыболовное снаряжение. Член французской Национальной ассамблеи, Бертран Сорре, сказал, что рыбаку из Гранвиля, который ловит морских гребешков "в среднем 40 дней в году" в водах Джерси, сообщили, что у теперь него будет доступ только на 11 дней в году.

Комитет по чрезвычайным ситуациям на острове собрался, чтобы обсудить планы на случай, если ситуация обострится, и французские рыбаки попытаются блокировать Джерси, или если французы предпримут другие действия, включая отключение электроэнергии. Блокада портов, отмечают аналитики, поставит под угрозу поставки свежих продуктов на остров, большая часть которых доставляется из Британии. В среду компания Jersey Electricity заверила клиентов, что у нее есть резерв на случай "маловероятного" прекращения поставок электричества из Франции.