Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 111-ФЗ "О внесении изменений в статью 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Внести в статью 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921) следующие изменения:

1) часть первую после слова "осужденных" дополнить словами ", а также с лиц, уголовное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено по основаниям, не дающим права на реабилитацию,";

2) часть девятую дополнить предложением следующего содержания: "При прекращении уголовного дела частного обвинения по основанию, предусмотренному пунктом 2 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, в случае принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния, расходы потерпевшего, связанные с выплатой вознаграждения его представителю, взыскиваются с лица, в отношении которого прекращено уголовное преследование, в порядке и размерах, установленных в соответствии с частью четвертой статьи 131 настоящего Кодекса.".

Президент Российской Федерации В. Путин