Гитаристу Cannibal Corpse Пэту О'Брайену вынесен приговор

Спустя почти три года после начала всех этих эксцентричных событий в деле бывшего гитариста Cannibal Corpse Пэта О'Брайена ставится точка: музыканту вынесен приговор. Об этом сообщает Blabbermouth.

Напомним детали инцидента во Флориде в 2018-м: тогда Пэт, выкрикивая зловещие предначертания, вломился в дом соседки, отпихнув ее, а когда на вызов прибыли правоохранители - попытался напасть с ножом на полицейского. И был деактивирован шокером.

Причем съемный дом, где проживал сам артист, в тот момент горел огнем и взрывался. А когда пожар потушили, в помещении обнаружился тайник с совершенно диким арсеналом из десятков (!) дробовиков, винтовок и пистолетов, плюс у Пэта в коллекции были АК-47, три огнемета, "Узи", тысячи патронов и всякое такое.

CANNIBAL CORPSE's Pat O'Brien Sentenced Revealed For 2018 Assault & Burglary https://t.co/a5JB4iN4kh pic.twitter.com/GoodFChNV8 — Metal Injection (@metalinjection) May 1, 2021

В результате гитаристу были предъявлены обвинения по россыпи статей. Причем на судебные слушания его доставляли тщательно зафиксированным - во избежание попыток суицида.

Согласно информации издания, в марте суд без излишней огласки вынес Пэту приговор: 150 часов исправительных работ, около 24 000 долларов штрафа в качестве возмещения причиненного ущерба и пятилетний испытательный срок. Кроме того, мужчину обязали пройти наркологическое обследование.

Кстати, в прошлом месяце у Cannibal Corpse вышел новый, пятнадцатый альбом с подходящим названием Violence Unimagined. О'Брайен в его записи участия не принимал, будучи заменен Эриком Рутаном.