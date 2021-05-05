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Гитаристу Cannibal Corpse Пэту О'Брайену вынесен приговор

Новости
    05.05.2021, 12:52
Текст:   Олег Усков

Спустя почти три года после начала всех этих эксцентричных событий в деле бывшего гитариста Cannibal Corpse Пэта О'Брайена ставится точка: музыканту вынесен приговор. Об этом сообщает Blabbermouth.

Фото: youtube.com/ The Asylum - Official Trailers
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Напомним детали инцидента во Флориде в 2018-м: тогда Пэт, выкрикивая зловещие предначертания, вломился в дом соседки, отпихнув ее, а когда на вызов прибыли правоохранители - попытался напасть с ножом на полицейского. И был деактивирован шокером.

Причем съемный дом, где проживал сам артист, в тот момент горел огнем и взрывался. А когда пожар потушили, в помещении обнаружился тайник с совершенно диким арсеналом из десятков (!) дробовиков, винтовок и пистолетов, плюс у Пэта в коллекции были АК-47, три огнемета, "Узи", тысячи патронов и всякое такое.

В результате гитаристу были предъявлены обвинения по россыпи статей. Причем на судебные слушания его доставляли тщательно зафиксированным - во избежание попыток суицида.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Согласно информации издания, в марте суд без излишней огласки вынес Пэту приговор: 150 часов исправительных работ, около 24 000 долларов штрафа в качестве возмещения причиненного ущерба и пятилетний испытательный срок. Кроме того, мужчину обязали пройти наркологическое обследование.

Кстати, в прошлом месяце у Cannibal Corpse вышел новый, пятнадцатый альбом с подходящим названием Violence Unimagined. О'Брайен в его записи участия не принимал, будучи заменен Эриком Рутаном.

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