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05.05.2021 15:51
Рубрика: Общество

Глава Минприроды объяснил, зачем вкладывать деньги в изучение мерзлоты

Текст: Алексей Дуэль

Изучение вечной мерзлоты, которая покрывает 65% территории России, позволит предотвратить экологические катастрофы и оценить ее влияние на изменение климата. Об этом сообщил глава Минприроды Александр Козлов. Специалисты его ведомства разработали два законопроекта, принятие которых позволит организовать системное изучение процессов, происходящих в этих типах грунтов.

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"65 процентов территории России - криолитозона, но при этом о ней не упоминается ни в одном федеральном программном документе, - отметил Александр Козлов. - Притом что многолетнемерзлые грунты - это важнейший компонент природной среды, от которого зависят рельеф, растительность, береговая линия".

По словам министра, криолитозона тесно связана с изменениями климата и оказывает большое влияние на эмиссию парниковых газов.

"Влияние грунтов на состояние инфраструктуры просто безусловное, - продолжил Александр Козлов. - Мы уже сейчас видим, как из-за таяния мерзлоты происходят аварии на промышленных и жилищно-коммунальных объектах. Поэтому очевидно, что государству нужна система мониторинга и предупреждения негативных последствий деградации мерзлоты. Мы должны защитить природу от экологических катастроф".

Государственная система мониторинга многолетней мерзлоты будет создана на базе наблюдательной сети Росгидромета. В Минприроды полагают, что этот процесс займет несколько лет, и будет включать два этапа: "пилотный" и "основной".

Сначала методы и технологии мониторинга создадут исключительно для арктической зоны России на основе опыта пунктов, которые работают на Шпицбергене, Земле Франца Иосифа и Северной Земле. Эта работа должна быть завершена к 2024 году. Все точки наблюдения включат в общероссийскую систему мониторинга. И затем, после 2024 году, распространят ее на всю покрытую вечной мерзлотой территорию страны.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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"В федеральном законе будет отражено основное направление работы; то есть стратегическая задача - следить за состоянием многолетней мерзлоты, - подчеркнул Александр Козлов. - А уже правила организации мониторинга будут зафиксированы в двух постановлениях правительства. Эти нормативные акты будут приняты в течение 6 месяцев после принятия федерального закона".

Общество Экология Правительство Минприроды

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