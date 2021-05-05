Главы МИД G7 призвали провести справедливые выборы в Сирии

Группа семи (G7) призвала провести свободные и справедливые выборы в Сирии при участии диаспоры и надзоре ООН. Об этом говорится в заявлении по итогам первой за два года очной встречи глав МИД стран "семерки".

"В соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН 2254 и 1325 мы призываем все стороны, особенно режим (законное правительство Башара Асада - прим. "РГ"), значимым образом взаимодействовать в рамках инклюзивного политического процесса при посредничестве Организации Объединенных Наций в целях урегулирования конфликта", - гласит документ.

По мнению участников заседания, этот процесс должен "проложить путь для свободных и справедливых выборов под надзором ООН" и при участии "всех сирийцев, включая членов диаспоры".

В заявлении также говорится о том, что страны G7 настаивают на прекращении Ираном программы по созданию баллистических ракет. По мнению глав МИД G7, Совместный всеобъемлющий план по ядерной программе Ирана (СВПД) - это наилучший способ гарантировать мирный характер иранской ядерной программы, а потому участники соглашения и США должны продолжать дискуссии по его восстановлению.

Высказались министры и о конфликте в Ливии, призвав стороны соблюдать соглашение о прекращении огня и напомнив о необходимости немедленно вывести из страны всех иностранных боевиков и наемников. "Мы призываем все ливийские стороны обеспечить соблюдение соглашения о прекращении огня от 23 октября 2020 года и настоятельно призываем все страны уважать и поддерживать его выполнение. Это включает в себя полное соблюдение эмбарго на поставки оружия и вывод без промедления из Ливии всех иностранных сил и наемников", - говорится в тексте заявления. Кроме того, главы МИД G7 призвали ливийское Правительство национального единства "провести необходимую подготовку к инклюзивным, прозрачным и заслуживающим доверия национальным президентским и парламентским выборам 24 декабря 2021 года, как это изложено в дорожной карте, принятой Форумом политического диалога".

Один из пунктов коммюнике посвящен КНДР, которую авторы документа призвали к денуклеаризации и возвращению в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). "Мы по-прежнему привержены полному, поддающемуся проверке и необратимому отказу Северной Кореи от всех незаконных программ по созданию оружия массового уничтожения", - говорится в заявлении.

Также главы МИД G7 коснулись ситуации в Афганистане, возложив ответственность за убийства мирных жителей в этой стране на радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). Министры призвали немедленно прекратить нападения на мирное население, а также целенаправленные кампании по убийству женщин, журналистов и активистов по правам человека. По мнению участников встречи, политическое урегулирование конфликта в Афганистане является единственным способом достичь прочного и справедливого мира в этой стране.

Напомним, что встреча глав министерств иностранных дел стран G7 проходила в Лондоне со 2 по 5 мая под председательством Соединенного Королевства.