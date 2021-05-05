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5 мая 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 96(8447)

Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 133-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе"

Опубликован 5 мая 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон о государственном оборонном заказе

Принят Государственной Думой 20 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7600; 2015, N 27, ст. 3950; 2016, N 27, ст. 4250; 2017, N 31, ст. 4786; 2018, N 31, ст. 4852; 2019, N 52, ст. 7835; 2020, N 8, ст. 914) следующие изменения:

1) в статье 8:

а) пункт 9 части 1 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим Федеральным законом";

б) пункт 9 части 2 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим Федеральным законом";

в) дополнить частью 6 следующего содержания:

"6. Требования пунктов 3, 4, 6, 7 и 11 части 1 и пунктов 2, 3, 4, 6, 7 и 12 части 2 настоящей статьи не применяются в отношении заключаемых головным исполнителем, исполнителем контрактов, расчеты по которым осуществляются в соответствии с подпунктами "б", "б1" и (или) "з" пункта 2 части 1 статьи 83 настоящего Федерального закона.";

2) пункт 1 части 1 статьи 83 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим Федеральным законом";

3) в статье 85:

а) пункт 1 части 1 дополнить словами ", за исключением платежей на основании подпунктов "а", "б", "б1" и "з" пункта 2 части 1 статьи 83, а также подпунктов "а" и "б" пункта 3, подпунктов "а" - "в" пункта 9 и подпунктов "а" и "б" пункта 15 статьи 84 настоящего Федерального закона";

б) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Документы, являющиеся основанием для составления распоряжений, при списании денежных средств в соответствии с подпунктами "а", "б", "б1" и "з" пункта 2 части 1 статьи 83, а также подпунктами "а" и "б" пункта 3, подпунктами "а" - "в" пункта 9 и подпунктами "а" и "б" пункта 15 статьи 84 настоящего Федерального закона могут не содержать идентификатор государственного контракта.".

Статья 2

Положения Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе" (в редакции настоящего Федерального закона) распространяются на правоотношения, возникшие со дня вступления в силу Федерального закона от 29 июня 2015 года N 159-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном оборонном заказе" и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Путин