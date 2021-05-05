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05.05.2021 15:15
Рубрика: Экономика

Хуснуллин: Россия обеспечит Крым водой без поставок из Украины

Текст: Василий Кошкин
Россия справится с обеспечением Крыма водой и без поставок из Украины. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Фото: Наталия Назарук/РИА Новости Фото: Наталия Назарук/РИА Новости
Фото: Наталия Назарук/РИА Новости

"Мы справимся и без Украины, хотя я считаю, что абсолютно несправедливо лишать воды жителей", - цитируют чиновника РИА Новости.

Фото: Илья Изотов/РГ
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Вице-премьер также согласился со словами главы Крыма Сергея Аксенова, который заявил, что действия Киева можно рассматривать как геноцид.

"Мы считаем, что те работы, которые мы выполняем, проблему на этот год снимут и ближайшие годы. Но нам обязательно нужно заниматься дополнительными поисками воды с учетом развития сети", - отметил Хуснуллин.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Они позволят городу получать от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день.

Кроме того, в Азовском море планируют пробурить скважины для разведки пресной воды.

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