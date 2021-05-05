Индекс МосБиржи обновил исторический максимум

Индекс МосБиржи в среду обновил максимум и достиг 3628 пунктов. На 14.50 мск индекс вырос на 1,26%, до 3622 пункта.

В лидерах роста - HeadHunter, X5 RetailGroup, "Сургутнефтегаз", "ПИК", "Россети", лидеры снижения - ВТБ, "Русал", "Северсталь", Petropavlovsk, "Фосагро".

Российский фондовый рынок после длинных выходных растет второй день подряд благодаря росту цен на нефть (баррель Brent готовится преодолеть отметку 70 долларов) и спокойному внешнему фону. Индекс МосБиржи с начала года вырос более чем на 10%.