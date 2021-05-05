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05.05.2021 18:37
Рубрика: Общество

Проведено крупнейшее генетическое исследование сверхдолгожителей

Текст: Ольга Орлова
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

По данным Итальянского национального института статистики, в итальянской популяции люди в возрасте 105+ лет встречаются с частотой около 1 человека на примерно 70 тысяч человек, а люди в возрасте 110+ - с частотой 1 индивидуум на 3,5 миллиона человек. То есть долгожители, перешагнувший 105-летний рубеж - большая редкость, а 110-летний - и вовсе уникумы. Однако такие феномены есть, и ученые задались целью исследовать их максимально.

Фото: Никита Зайков/РГ
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Это нужно прежде всего чтобы научиться справляться с такими болезнями, которые, собственно, и ведут к преждевременной смерти - сердечно-сосудистыми, онкологическими, болезнями обмена веществ. Что есть такого у долгожителей, в отличие от "простых смертных", что помогает им избежать возрастных заболеваний? Ведь люди, достигшие сверхпреклонных лет, избегали возрастные заболевания. Поэтому клинические и биохимические данные о долгожителях говорят о том, что их можно изучать как парадигму здорового старения, поскольку они избегают или в значительной степени откладывают все основные возрастные заболевания. Здоровое старение и исключительное долголетие (люди, которые живут более 100 лет) тесно связаны.

То, что генетика играет большую роль, было известно и ранее. Так, вероятность того, что брат и сестра доживут до 105 лет, если их родители дожили до этого возраста, в 35 раз выше, чем у остальных.

Объектом изучения стали долгожители и пожилые здоровые люди среднего возраста. В первой группе сравнили генетические данные 81 человека возраста 105+ и 110+, а также 36 неродственных географически сопоставимых контрольных групп среднего возраста 68 лет.

Среди 105+/110+ 64 человека (50 женщин и 14 мужчин) были из Центральной и Северной Италии, в то время как 17 (13 женщин и 4 мужчины) были из Южной Италии. Среди контрольной группы 31 человек (11 мужчин и 20 женщин) были родом из Центральной и Северной Италии, а 5 (2 мужчины и 3 женщины) - из Южной Италии.

Результаты генетических исследований показали, что 105+/110+ имеют своеобразный генетический фон, в котором отмечены эффективные механизмы репарации (восстановления) ДНК и более низкая мутационная нагрузка по сравнению с более молодыми здоровыми контрольными индивидуумами.

Фото: iStock
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Во второй независимой когорте из 333 итальянских долгожителей и 358 географически сопоставимых контрольных групп первоначальные выводы подтвердились: репарация ДНК и отсутствие клонального гемопоэза (когда стволовые клетки, из которых образуются клетки крови, начинают производить клетки крови с одной и той же генетической мутацией) являются важными факторами здорового старения и защиты от сердечно-сосудистых заболеваний.

Увеличение таких мутировавших клонов приводит к ускорению атеросклеротического процесса, риску развития гематологических злокачественных опухолей, ишемического инсульта и болезни сердца.

Таким образом, согласно исследованию, долгожители имеют уникальный генетический фон. В когорте старше столетия обычно выявлялись пять конкретных генетических изменений, сосредоточенных вокруг двух генов - STK17A и COA1.

STK17A участвует в процессах ответа на повреждение ДНК. Как известно, с возрастом механизмы восстановления макромолекул в организме становятся все менее эффективными. Когда повреждения ДНК накапливаются, появляются признаки старения. Повышенная экспрессия гена способствует здоровому старению, сохраняя процессы восстановления в пожилом возрасте. Ген COA1 отвечает за коммуникации между ядром клетки и митохондриями.

Исследователи также обнаружили, что у сверхдолгожителей обнаружен низкий уровень мутаций соматических генов. Обычно они накапливаются с годами, а у долгожителей - нет.

Наука Общество Наука Филиалы РГ Юг России

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