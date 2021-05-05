Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 116-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 20 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в статью 18 Федерального закона от 27 мая 1996 года N 57-ФЗ "О государственной охране" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 22, ст. 2594; 2011, N 50, ст. 7366; 2017, N 27, ст. 3945) следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Органы государственной охраны комплектуются военнослужащими и гражданским персоналом (федеральными государственными гражданскими служащими и работниками). Военнослужащим, федеральным государственным гражданским служащим, работником органов государственной охраны может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.";

2) подпункты 1 и 2 пункта 5 признать утратившими силу;

3) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Несоответствие гражданина Российской Федерации требованию, установленному пунктом 2 настоящей статьи, служит основанием для отказа в приеме (переводе) его на военную службу, федеральную государственную гражданскую службу или на работу в органы государственной охраны, а также для расторжения с ним контракта о прохождении военной службы (служебного контракта, трудового договора).";

4) дополнить пунктом 52 следующего содержания:

"52. Военнослужащий, федеральный государственный гражданский служащий, работник органов государственной охраны обязаны сообщить в письменной форме непосредственному начальнику о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в день, когда военнослужащему, федеральному государственному гражданскому служащему, работнику стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 114-ФЗ "О службе в таможенных органах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3586; 2002, N 30, ст. 3029; 2003, N 1, ст. 15; 2005, N 14, ст. 1212; 2007, N 10, ст. 1151; 2008, N 52, ст. 6235; 2011, N 48, ст. 6730; 2013, N 27, ст. 3477) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 7 после слов "непогашенной судимости," дополнить словами "в случае наличия у него гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства,";

2) статью 71 после слов "установленные Федеральным законом "О противодействии коррупции" и" дополнить словами "пунктом 10 части 1 статьи 15, пунктами 6 и 7 части 1 статьи 16,";

3) подпункт 13 пункта 2 статьи 48 дополнить словами ", наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 30, ст. 3061; 2002, N 21, ст. 1919; N 26, ст. 2521; N 30, ст. 3029, 3033; 2003, N 1, ст. 1; N 27, ст. 2700; N 46, ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; N 25, ст. 2484; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; N 49, ст. 4848; 2005, N 10, ст. 763; N 14, ст. 1212; N 40, ст. 3987; 2006, N 1, ст. 10; N 11, ст. 1148; N 29, ст. 3121 - 3123; N 41, ст. 4206; 2007, N 2, ст. 362; N 49, ст. 6074; N 50, ст. 6241; 2008, N 49, ст. 5746; N 52, ст. 6235; 2009, N 18, ст. 2149; N 26, ст. 3124; N 48, ст. 5736; 2010, N 11, ст. 1176; N 31, ст. 4192; 2011, N 30, ст. 4589; N 46, ст. 6407; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7021; N 50, ст. 7366; 2012, N 50, ст. 6954; N 53, ст. 7613; 2013, N 9, ст. 870; N 19, ст. 2329, 2331; N 27, ст. 3462, 3477; 2014, N 11, ст. 1094; N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3365; N 49, ст. 6924; 2015, N 29, ст. 4356; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 1, ст. 46, 53; N 15, ст. 2136; N 27, ст. 3929; N 31, ст. 4741; 2018, N 1, ст. 28, 57; N 32, ст. 5102; N 49, ст. 7517; 2019, N 6, ст. 466; N 18, ст. 2222; N 40, ст. 5488; 2020, N 12, ст. 1656; N 29, ст. 4510; N 31, ст. 5044; N 52, ст. 8607) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Военная служба - особый вид федеральной государственной службы, исполняемой:

гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, - в Вооруженных Силах Российской Федерации и в войсках национальной гвардии Российской Федерации (далее также - другие войска), в спасательных воинских формированиях федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны (далее - воинские формирования), в Службе внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации и федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации (далее - органы), в воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных формированиях;

гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях.";

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Прохождение военной службы осуществляется:

гражданами - по призыву;

гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, - в добровольном порядке (по контракту);

гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами - по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях.";

2) в пункте 4 статьи 8:

а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";

б) абзацы пятый - двадцать второй считать соответственно абзацами шестым - двадцать третьим;

3) в статье 20:

а) в пункте 1 слова "Гражданин до достижения им возраста 24 лет" заменить словами "Гражданин, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, не достигший возраста 24 лет";

б) в абзаце первом пункта 4 слова "Гражданин до достижения им возраста 30 лет" заменить словами "Гражданин, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, не достигший возраста 30 лет";

в) дополнить пунктом 51 следующего содержания:

"51. Гражданин, обучающийся по программе военной подготовки для прохождения военной службы по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, либо по программе военной подготовки офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса, программе военной подготовки солдат, матросов запаса, обязан сообщить в письменной форме в военный учебный центр при федеральной государственной образовательной организации высшего образования о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

В случае прекращения гражданства Российской Федерации гражданина, указанного в абзаце первом настоящего пункта, или наличия у него гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, он подлежит отчислению из военного учебного центра при федеральной государственной образовательной организации высшего образования. При этом в случае наличия у такого гражданина гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, он подлежит призыву на военную службу в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

4) в статье 202:

а) в абзаце первом пункта 1 слова "Гражданин до достижения им возраста 30 лет" заменить словами "Гражданин, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, не достигший возраста 30 лет";

б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Гражданин, обучающийся в военной образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо по программе военной подготовки солдат, матросов запаса, обязан сообщить в письменной форме в военную образовательную организацию высшего образования о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

В случае прекращения гражданства Российской Федерации гражданина, указанного в абзаце первом настоящего пункта, или наличия у него гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, с ним расторгается договор об обучении в военной образовательной организации высшего образования. При этом в случае наличия у такого гражданина гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, он подлежит призыву на военную службу в соответствии с настоящим Федеральным законом.";

5) в статье 35:

а) абзац первый пункта 1 дополнить словами "не имеющие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства";

б) абзац первый пункта 4 после слов "нежелание учиться" дополнить словами "либо в связи с наличием у них гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства";

6) абзац третий пункта 3 статьи 42 изложить в следующей редакции:

"В перечнях воинских должностей определяются воинские должности, которые замещаются на конкурсной основе, воинские должности, которые могут замещаться военнослужащими женского пола, военнослужащими, являющимися гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, военнослужащими, являющимися иностранными гражданами, гражданским персоналом.";

7) в статье 51:

а) в пункте 1:

подпункт "л" изложить в следующей редакции:

"л) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации военнослужащего, проходящего военную службу по контракту в органах или войсках национальной гвардии Российской Федерации, или военнослужащего, проходящего военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, либо проходящего военную службу по призыву;";

подпункт "м" изложить в следующей редакции:

"м) в связи с наличием у военнослужащего, являющегося гражданином, проходящим военную службу по контракту в органах или войсках национальной гвардии Российской Федерации, гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";

дополнить подпунктом "н" следующего содержания:

"н) в связи с наличием у военнослужащего, являющегося гражданином, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.";

б) в пункте 2:

в подпункте "з" слова ", других войсках" исключить;

подпункт "и" изложить в следующей редакции:

"и) в связи с наличием у военнослужащего, являющегося гражданином, проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";

8) пункт 1 статьи 57 дополнить предложением следующего содержания: "Гражданину, пребывающему в запасе, воинское звание прапорщика, мичмана или офицера может быть присвоено, если указанный гражданин не имеет гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.";

9) в статье 574:

а) абзац первый пункта 1 дополнить словами "либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства";

б) подпункт "д" пункта 3 дополнить словами "либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства";

10) подпункт "е" пункта 1 статьи 578 изложить в следующей редакции:

"е) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации или наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;".

Статья 4

Статью 271 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2008, N 52, ст. 6235) после слов "установленные Федеральным законом "О противодействии коррупции" и" дополнить словами "пунктом 10 части 1 статьи 15,".

Статья 5

Внести в Федеральный закон от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2000, N 31, ст. 3205; 2002, N 19, ст. 1792; 2003, N 27, ст. 2709; 2004, N 50, ст. 4950; 2006, N 1, ст. 13, 14; N 29, ст. 3124; N 31, ст. 3427; 2007, N 1, ст. 21; N 10, ст. 1151; N 26, ст. 3074; N 43, ст. 5084; 2008, N 13, ст. 1186; N 49, ст. 5747; N 52, ст. 6229; 2009, N 7, ст. 772; N 14, ст. 1576; N 51, ст. 6156; 2010, N 14, ст. 1549; N 23, ст. 2800; 2011, N 1, ст. 18; N 31, ст. 4703; N 48, ст. 6730; 2012, N 19, ст. 2274; N 50, ст. 6954; 2013, N 14, ст. 1638; N 19, ст. 2329; 2014, N 8, ст. 739; 2015, N 6, ст. 884; N 10, ст. 1393; N 14, ст. 2016; N 27, ст. 3965; N 29, ст. 4359; N 41, ст. 5639; N 45, ст. 6204; N 48, ст. 6720; 2016, N 1, ст. 66; N 11, ст. 1493; 2017, N 1, ст. 46; N 14, ст. 2001; N 18, ст. 2675; N 23, ст. 3227; 2020, N 9, ст. 1119; N 21, ст. 3233; 2021, N 1, ст. 49; N 11, ст. 1707) следующие изменения:

1) статью 21 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Лицом, замещающим государственную должность субъекта Российской Федерации, может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.";

2) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:

"2. Депутатом может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и обладающий в соответствии с федеральным законом, конституцией (уставом) и (или) законом субъекта Российской Федерации пассивным избирательным правом.";

3) пункт 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:

"4. Прекращение гражданства Российской Федерации или наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий.";

4) пункт 7 статьи 161 после слов "не может иметь гражданство" дополнить словом "(подданство)";

5) в статье 18:

а) дополнить пунктом 24 следующего содержания:

"24. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) может быть избран гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обладающий в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом пассивным избирательным правом и достигший возраста 30 лет.";

б) абзац второй пункта 3 признать утратившим силу;

в) абзац второй пункта 32 признать утратившим силу;

г) абзац второй пункта 32-1 признать утратившим силу;

6) подпункт "и" пункта 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

"и) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2007, N 10, ст. 1151; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 30, ст. 4084; 2015, N 41, ст. 5639; 2017, N 1, ст. 46; 2018, N 24, ст. 3400) следующие изменения:

1) в статье 14:

а) дополнить новой частью третьей следующего содержания:

"На должность Председателя Банка России может быть назначен гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.";

б) части третью - шестую считать соответственно частями четвертой - седьмой;

в) часть седьмую считать частью восьмой и дополнить ее абзацем следующего содержания:

"прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.";

2) в пункте 4 статьи 20 слово "обязанности;" заменить словами "обязанности. На должность заместителя Председателя Банка России может быть назначен гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Заместитель Председателя Банка России освобождается от должности в случае прекращения гражданства Российской Федерации или наличия у него гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2004, N 25, ст. 2484; 2005, N 30, ст. 3104; 2006, N 1, ст. 10; N 8, ст. 852; N 31, ст. 3427; 2007, N 10, ст. 1151; N 43, ст. 5084; N 45, ст. 5430; 2008, N 52, ст. 6229, 6236; 2009, N 19, ст. 2280; N 52, ст. 6441; 2010, N 49, ст. 6411; 2011, N 19, ст. 2705; N 31, ст. 4703; N 48, ст. 6730; N 49, ст. 7039; 2013, N 19, ст. 2329; 2014, N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 40, ст. 5321; N 52, ст. 7542; 2015, N 6, ст. 886; N 10, ст. 1393; N 13, ст. 1807; N 27, ст. 3978; N 45, ст. 6204; 2016, N 1, ст. 66; N 23, ст. 3295; 2017, N 1, ст. 35, 46; N 15, ст. 2137, 2139; N 24, ст. 3476; N 30, ст. 4451; N 31, ст. 4766; N 50, ст. 7551; 2018, N 17, ст. 2432; N 32, ст. 5100; N 45, ст. 6837, 6839; 2019, N 18, ст. 2211; N 30, ст. 4130; N 51, ст. 7484; 2020, N 17, ст. 2726) следующие изменения:

1) пункт 8 части 6 статьи 36 изложить в следующей редакции:

"8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;";

2) в статье 37:

а) часть 61 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

"4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.";

б) пункт 9 части 10 изложить в следующей редакции:

"9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;";

3) пункт 7 части 10 статьи 40 изложить в следующей редакции:

"7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2004 года N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3215; 2007, N 16, ст. 1828; 2008, N 30, ст. 3616; N 52, ст. 6235; 2011, N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 14, ст. 1665; N 27, ст. 3462; N 48, ст. 6165; 2015, N 1, ст. 62; 2016, N 27, ст. 4157; 2017, N 31, ст. 4741) следующие изменения:

1) пункт 10 части 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

"10) сообщать в письменной форме представителю нанимателя о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда гражданскому служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";

2) в части 1 статьи 16:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) прекращения гражданства Российской Федерации;";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;";

3) пункт 12 части 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

"12) прекращение гражданства Российской Федерации или наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства (статья 41 настоящего Федерального закона);";

4) статью 41 изложить в следующей редакции:

"Статья 41. Расторжение служебного контракта в связи с прекращением гражданства Российской Федерации или наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства

1. Служебный контракт расторгается, гражданский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы по решению представителя нанимателя со дня, когда представителю нанимателя стало известно о прекращении гражданства Российской Федерации гражданского служащего.

2. Служебный контракт расторгается, гражданский служащий освобождается от замещаемой должности гражданской службы и увольняется с гражданской службы по решению представителя нанимателя со дня, когда представителю нанимателя стало известно о наличии у гражданского служащего гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 2 марта 2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 10, ст. 1152; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 29, ст. 3597; 2011, N 43, ст. 5976; N 48, ст. 6370; 2013, N 27, ст. 3462; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; 2014, N 10, ст. 954; 2015, N 41, ст. 5639; 2016, N 27, ст. 4157; 2017, N 31, ст. 4741; 2018, N 45, ст. 6837; N 53, ст. 8485; 2020, N 44, ст. 6889) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 12:

а) пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;";

б) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

"91) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";

2) в части 1 статьи 13:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;";

3) пункт 2 части 1 статьи 19 признать утратившим силу.

Статья 10

Внести в статью 10 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 261-ФЗ "О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 46, ст. 5557; 2013, N 30, ст. 4058; 2018, N 1, ст. 34) следующие изменения:

1) часть 4 после слов "не должен иметь гражданство" дополнить словом "(подданство)";

2) часть 6 после слов "не должно иметь гражданство" дополнить словом "(подданство)";

3) дополнить частью 8 следующего содержания:

"8. Капитан морского порта, должностное лицо службы капитана морского порта обязаны сообщить в письменной форме представителю нанимателя о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в день, когда им стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.".

Статья 11

Внести в Федеральный закон от 10 июня 2008 года N 76-ФЗ "Об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2789; 2011, N 50, ст. 7353; 2018, N 30, ст. 4538) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 12 после слов "гражданин Российской Федерации," дополнить словами "не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,";

2) пункт 6 части 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"6) прекращение гражданства Российской Федерации члена общественной наблюдательной комиссии или наличие у него гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;".

Статья 12

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 205-ФЗ "Об особенностях прохождения федеральной государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4174) следующие изменения:

1) статью 4 изложить в следующей редакции:

"Статья 4. Ограничения, связанные с поступлением на дипломатическую службу и прохождением дипломатической службы

1. Гражданин не может быть принят на дипломатическую службу в качестве сотрудника дипломатической службы, а сотрудник дипломатической службы не может находиться на дипломатической службе в случаях, установленных статьей 16 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", а также в случае отсутствия у его супруги (супруга) гражданства Российской Федерации или наличия у его супруги (супруга) гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.

2. Сотрудник дипломатической службы обязан сообщить в письменной форме представителю нанимателя о прекращении гражданства Российской Федерации своей супруги (своего супруга) или приобретении супругой (супругом) гражданства (подданства) иностранного государства либо получении супругой (супругом) вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда сотруднику дипломатической службы стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации супруги (супруга) или приобретения супругой (супругом) гражданства (подданства) иностранного государства либо получения супругой (супругом) вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.";

2) в статье 11:

а) в абзаце первом слова "По инициативе" заменить словами "1. По инициативе";

б) дополнить частью 2 следующего содержания:

"2. По инициативе представителя нанимателя служебный контракт с сотрудником дипломатической службы должен быть расторгнут, а сотрудник дипломатической службы - освобожден от замещаемой должности и уволен с федеральной государственной гражданской службы в случае отсутствия у его супруги (супруга) гражданства Российской Федерации или наличия у его супруги (супруга) гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства.".

Статья 13

Внести в Федеральный закон от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; N 48, ст. 6730; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2015, N 41, ст. 5639; 2017, N 1, ст. 45) следующие изменения:

1) в части 4 статьи 16:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) прекратил гражданство Российской Федерации;";

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) имеет гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";

2) статью 17 после слов "Федеральным законом "О системе государственной службы Российской Федерации" и" дополнить словами "пунктом 10 части 1 статьи 15, пунктами 6 и 7 части 1 статьи 16,";

3) пункт 2 части 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:

"2) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;".

Статья 14

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 3-ФЗ "О полиции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 900; 2014, N 52, ст. 7542; 2016, N 27, ст. 4160, 4238; 2017, N 50, ст. 7562; 2018, N 32, ст. 5125; 2019, N 14, ст. 1461; 2021, N 1, ст. 57; N 9, ст. 1469; N 15, ст. 2447) следующие изменения:

1) пункт 27 части 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

"27) о гражданах Российской Федерации, уведомивших о наличии у них гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;";

2) пункт 11 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:

"11) сообщать в письменной форме непосредственному начальнику о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в день, когда сотруднику полиции стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;".

Статья 15

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 903; 2014, N 10, ст. 954; 2017, N 15, ст. 2139; 2018, N 53, ст. 8485) следующие изменения:

1) пункт 4 части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:

"4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;";

2) пункт 3 части 5 статьи 8 изложить в следующей редакции:

"3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;".

Статья 16

Внести в Федеральный закон от 30 ноября 2011 года N 342-ФЗ "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 49, ст. 7020; 2012, N 50, ст. 6954; 2013, N 19, ст. 2329; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165; 2014, N 49, ст. 6928; N 52, ст. 7542; 2015, N 7, ст. 1022; N 29, ст. 4356; 2016, N 27, ст. 4233; 2019, N 30, ст. 4134; N 31, ст. 4477) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 12:

а) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) сообщить в письменной форме непосредственному руководителю (начальнику) о подаче заявления о выходе из гражданства Российской Федерации или заявления о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо заявления о получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день подачи соответствующего заявления;";

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) сообщить в письменной форме непосредственному руководителю (начальнику) о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда сотруднику органов внутренних дел стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";

2) в части 1 статьи 14:

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) прекращение гражданства Российской Федерации;";

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";

3) пункт 1 части 5 статьи 17 признать утратившим силу;

4) пункт 4 части 3 статьи 82 изложить в следующей редакции:

"4) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации или наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;".

Статья 17

Внести в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ "О Счетной палате Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1649; 2014, N 11, ст. 1094; N 45, ст. 6151; 2017, N 7, ст. 1030) следующие изменения:

1) в статье 7:

а) часть 4 после слов "не имеющий гражданства" дополнить словом "(подданства)";

б) часть 8 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.";

2) в статье 8:

а) часть 4 после слов "не имеющий гражданства" дополнить словом "(подданства)";

б) часть 8 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.";

3) в статье 9:

а) часть 2 после слов "не имеющие гражданства" дополнить словом "(подданства)";

б) часть 10 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.".

Статья 18

Внести в Федеральный закон от 7 мая 2013 года N 78-ФЗ "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 19, ст. 2305; N 44, ст. 5633) следующие изменения:

1) часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:

"4. Уполномоченным может быть назначен гражданин Российской Федерации не моложе тридцати лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и имеющий высшее образование.";

2) статью 9 дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Уполномоченным в субъекте Российской Федерации может быть назначен гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и имеющий высшее образование.".

Статья 19

Внести в Федеральный закон от 23 мая 2016 года N 141-ФЗ "О службе в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 22, ст. 3089) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 12:

а) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) сообщить в письменной форме непосредственному руководителю (начальнику) о подаче заявления о выходе из гражданства Российской Федерации или заявления о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо заявления о получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день подачи соответствующего заявления;";

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) сообщить в письменной форме непосредственному руководителю (начальнику) о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда сотруднику федеральной противопожарной службы стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";

2) в части 1 статьи 14:

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) прекращение гражданства Российской Федерации;";

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";

3) пункт 4 части 3 статьи 83 изложить в следующей редакции:

"4) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации или наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;".

Статья 20

Статью 2 Федерального закона от 23 июня 2016 года N 186-ФЗ "О Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном государстве и Постоянном представителе (представителе, постоянном наблюдателе) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 26, ст. 3855) дополнить частью 3 следующего содержания:

"3. Послом, Представителем не может быть назначен гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Посол, Представитель отзываются с соответствующей должности в случае прекращения гражданства Российской Федерации или наличия у них гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.".

Статья 21

Внести в Федеральный закон от 4 июня 2018 года N 123-ФЗ "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 24, ст. 3390) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:

"1. Финансовым уполномоченным может быть назначен гражданин Российской Федерации не моложе тридцати пяти лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, имеющий высшее юридическое или экономическое образование (главным финансовым уполномоченным - высшее юридическое образование) и опыт работы в сфере финансового рынка, регулирования, контроля и надзора на финансовом рынке или защиты прав потребителей финансовых услуг в совокупности не менее пяти лет либо стаж работы судьей не менее десяти лет.";

2) часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.".

Статья 22

Внести в Федеральный закон от 19 июля 2018 года N 197-ФЗ "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 30, ст. 4532) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 12:

а) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) сообщить в письменной форме непосредственному руководителю (начальнику) о подаче заявления о выходе из гражданства Российской Федерации или заявления о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо заявления о получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день подачи соответствующего заявления;";

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) сообщить в письменной форме непосредственному руководителю (начальнику) о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда сотруднику стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";

2) в части 1 статьи 14:

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) прекращение гражданства Российской Федерации;";

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";

3) пункт 1 части 5 статьи 17 признать утратившим силу;

4) пункт 4 части 3 статьи 84 изложить в следующей редакции:

"4) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации или наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;".

Статья 23

Внести в Федеральный закон от 27 декабря 2018 года N 501-ФЗ "Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 53, ст. 8427) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 после слов "не моложе тридцати лет," дополнить словами "постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства,";

2) статью 13 дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Уполномоченным по правам ребенка в субъекте Российской Федерации может быть назначен гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей либо опыт правозащитной деятельности.".

Статья 24

Внести в Федеральный закон от 1 октября 2019 года N 328-ФЗ "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 40, ст. 5488) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 12:

а) пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10) сообщить в письменной форме непосредственному руководителю (начальнику) о подаче заявления о выходе из гражданства Российской Федерации или заявления о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо заявления о получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день подачи соответствующего заявления;";

б) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) сообщить в письменной форме непосредственному руководителю (начальнику) о прекращении гражданства Российской Федерации или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в день, когда сотруднику стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";

2) в части 1 статьи 14:

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) прекращение гражданства Российской Федерации;";

б) пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо наличие вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";

3) пункт 1 части 4 статьи 17 признать утратившим силу;

4) пункт 4 части 3 статьи 80 изложить в следующей редакции:

"4) в связи с прекращением гражданства Российской Федерации или наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;".

Статья 25

Внести в Федеральный закон от 18 марта 2020 года N 48-ФЗ "Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 12, ст. 1640) следующие изменения:

1) в статье 4:

а) часть 1 после слов "достигший возраста 30 лет," дополнить словами "постоянно проживающий в Российской Федерации,";

б) часть 3 после слов "не может иметь гражданство" дополнить словом "(подданство)";

2) пункт 1 части 1 статьи 7 после слов "иметь гражданство" дополнить словом "(подданство)";

3) в статье 8:

а) в части 1 слова "с частью 2" заменить словами "с частями 2 и 3";

б) пункт 5 части 2 изложить в следующей редакции:

"5) прекращения гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.".

Статья 26

1. Гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, в исключительных случаях в порядке, определенном Президентом Российской Федерации, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне.

2. Государственный или муниципальный служащий, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, в исключительных случаях в порядке, определенном Президентом Российской Федерации, может продолжить проходить службу на замещаемой им должности или может быть переведен с его согласия на иную должность при условии, что при замещении таких должностей не требуется оформление допуска к государственной тайне.

3. Положения частей 1 и 2 настоящей статьи не распространяются на граждан Российской Федерации, претендующих на замещение должности прокурора или руководителя федерального государственного органа либо замещающих указанную должность.

4. Положения настоящей статьи не распространяются на лиц, признанных гражданами Российской Федерации в соответствии со статьей 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя".

Статья 27

1. Государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники, которые на день вступления в силу настоящего Федерального закона имеют гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и в отношении которых законодательными актами Российской Федерации, измененными настоящим Федеральным законом, устанавливается требование сообщать по месту прохождения службы (работы) сведения о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, обязаны сообщить соответствующим должностным лицам такие сведения в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

2. Государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники, указанные в части 1 настоящей статьи, в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона могут продолжить проходить службу (работать) на замещаемых ими должностях при условии представления в течение двадцати дней со дня вступления в силу настоящего Федерального закона соответствующему должностному лицу документов, подтверждающих намерение прекратить гражданство (подданство) иностранного государства или право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники, не представившие в указанный срок таких документов, подлежат освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы (с работы).

3. Государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники, указанные в части 1 настоящей статьи, представившие соответствующему должностному лицу документы, предусмотренные частью 2 настоящей статьи, также обязаны представить документы, подтверждающие прекращение гражданства (подданства) иностранного государства или права на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, в день получения таких документов, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства (подданства) иностранного государства или права на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.

4. По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники, указанные в части 1 настоящей статьи (за исключением военнослужащих, являющихся гражданами Российской Федерации, проходящими военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно), не представившие документы, подтверждающие прекращение гражданства (подданства) иностранного государства или права на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, подлежат освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы (с работы).

5. По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона военнослужащие, которые являются гражданами Российской Федерации, проходящими военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и воинских формированиях на воинской должности, для которой штатом предусмотрено воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, которые на день вступления в силу настоящего Федерального закона имеют гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и которые не представили документы, подтверждающие прекращение гражданства (подданства) иностранного государства или права на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, могут быть досрочно уволены с военной службы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 28

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин