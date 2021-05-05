Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 104-ФЗ "О внесении изменений в статью 265 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в подпункт 196 пункта 1 статьи 265 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2001, N 33, ст. 3413; 2002, N 22, ст. 2026; 2005, N 24, ст. 2312; 2006, N 31, ст. 3436; 2007, N 31, ст. 4013; 2008, N 48, ст. 5519; 2009, N 48, ст. 5731; 2011, N 1, ст. 9; N 30, ст. 4583; 2012, N 49, ст. 6751; 2013, N 40, ст. 5038; N 52, ст. 6985; 2014, N 16, ст. 1838; 2015, N 48, ст. 6688; 2016, N 27, ст. 4175; 2018, N 49, ст. 7496; 2019, N 30, ст. 4112; 2020, N 24, ст. 3746; N 42, ст. 6522) следующие изменения:

1) абзац второй изложить в следующей редакции:

"некоммерческим организациям, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций. Порядок ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение указанного реестра, критерии включения некоммерческих организаций в указанный реестр устанавливаются Правительством Российской Федерации;";

2) абзац четвертый признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

Президент Российской Федерации В. Путин