Федеральный закон от 30 апреля 2021 г. N 117-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 14 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

В пункте 5 статьи 11 Федерального закона от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 146; 1998, N 30, ст. 3613; 2001, N 23, ст. 2282; 2002, N 30, ст. 3033; 2003, N 27, ст. 2700; 2005, N 17, ст. 1482; 2006, N 43, ст. 4414; 2014, N 23, ст. 2930; 2016, N 27, ст. 4238; 2019, N 40, ст. 5488) слова "образовательных учреждений" заменить словами "образовательных организаций".

Статья 2

В пункте 2 статьи 241 Воздушного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 12, ст. 1383; 2012, N 53, ст. 7585; 2014, N 30, ст. 4254) слова "образовательными учреждениями" заменить словами "образовательными организациями".

Статья 3

В абзаце пятом пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 26 сентября 1997 года N 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 39, ст. 4465; 2013, N 23, ст. 2877; N 27, ст. 3477; Российская газета, 2021, 9 апреля) слова "образовательных учреждениях" заменить словами "образовательных организациях".

Статья 4

В подпункте 7 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 8 января 1998 года N 7-ФЗ "О Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 2, ст. 223; 2004, N 49, ст. 4842; 2009, N 45, ст. 5264; 2011, N 30, ст. 4588; 2014, N 11, ст. 1094; 2015, N 10, ст. 1414; 2016, N 27, ст. 4227; 2017, N 31, ст. 4787; 2018, N 31, ст. 4855; N 32, ст. 5111; N 45, ст. 6830; 2019, N 52, ст. 7805) слова "образовательными учреждениями" заменить словами "образовательными организациями".

Статья 5

В подпункте "б" пункта 1 статьи 574 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; 2012, N 53, ст. 7613; 2018, N 32, ст. 5102) слова "федеральном государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования" заменить словами "федеральной государственной образовательной организации высшего образования".

Статья 6

Внести в пункт 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2005, N 1, ст. 17, 25; 2006, N 1, ст. 10; N 23, ст. 2380; N 30, ст. 3287; N 31, ст. 3452; N 44, ст. 4537; N 50, ст. 5279; 2007, N 1, ст. 21; N 13, ст. 1464; N 21, ст. 2455; N 30, ст. 3747, 3805, 3808; N 43, ст. 5084; N 46, ст. 5553, 5556; 2008, N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3613, 3616; N 48, ст. 5516; N 52, ст. 6236; 2009, N 48, ст. 5711; N 51, ст. 6163; 2010, N 15, ст. 1736; N 31, ст. 4160; N 41, ст. 5190; N 46, ст. 5918; N 47, ст. 6030, 6031; N 49, ст. 6409; N 52, ст. 6984; 2011, N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3881; N 29, ст. 4283; N 30, ст. 4572, 4590, 4594; N 48, ст. 6727, 6732; N 49, ст. 7039, 7042; N 50, ст. 7359; 2012, N 10, ст. 1158, 1163; N 18, ст. 2126; N 31, ст. 4326; N 50, ст. 6957, 6967; N 53, ст. 7596; 2013, N 14, ст. 1663; N 19, ст. 2331; N 23, ст. 2875, 2876, 2878; N 27, ст. 3470, 3477; N 40, ст. 5034; N 43, ст. 5454; N 48, ст. 6165; N 51, ст. 6679, 6691; N 52, ст. 6981, 7010; 2014, N 11, ст. 1093; N 14, ст. 1562; N 22, ст. 2770; N 26, ст. 3371; N 30, ст. 4256, 4257; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 45, ст. 6138; 2015, N 1, ст. 11; N 13, ст. 1807, 1808; N 27, ст. 3947; N 29, ст. 4359; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3283; N 26, ст. 3866; N 27, ст. 4222; 2017, N 1, ст. 6; N 31, ст. 4828; N 45, ст. 6573; N 50, ст. 7563; 2018, N 1, ст. 26, 27, 87; N 7, ст. 972, 975; N 17, ст. 2425; N 24, ст. 3414; N 31, ст. 4834, 4856; N 32, ст. 5113, 5133; N 53, ст. 8424, 8454; 2019, N 6, ст. 461; N 12, ст. 1226; N 42, ст. 5801; N 52, ст. 7765; 2020, N 52, ст. 8600; 2021, N 1, ст. 3, 63) следующие изменения:

1) в подпункте 20 слова "образовательных учреждениях" заменить словами "образовательных организациях";

2) в подпункте 24 слова "образовательных учреждениях" заменить словами "государственных образовательных организациях".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 11 июля 2001 года N 95-ФЗ "О политических партиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 29, ст. 2950; 2002, N 30, ст. 3029; 2005, N 30, ст. 3104; 2009, N 14, ст. 1577; 2014, N 26, ст. 3391) следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 9 слова "образовательных учреждений" заменить словами "образовательных организаций";

2) в подпункте "е" пункта 1 статьи 26 слова "образовательные учреждения" заменить словами "образовательные организации".

Статья 8

В абзаце втором пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4832; 2004, N 30, ст. 3088; 2009, N 30, ст. 3739; 2010, N 50, ст. 6597; 2011, N 1, ст. 40; N 49, ст. 7057; 2012, N 50, ст. 6966; 2014, N 26, ст. 3394; 2018, N 27, ст. 3947; N 49, ст. 7497; 2020, N 14, ст. 2016; 2021, N 1, ст. 41) слова "образовательных учреждениях среднего профессионального, высшего профессионального образования" заменить словами "профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования".

Статья 9

В абзаце первом пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 30 июня 2002 года N 78-ФЗ "О денежном довольствии сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, других выплатах этим сотрудникам и условиях перевода отдельных категорий сотрудников федеральных органов налоговой полиции и таможенных органов Российской Федерации на иные условия службы (работы)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 27, ст. 2620; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2009, N 52, ст. 6415; 2018, N 11, ст. 1591; 2020, N 9, ст. 1121) слова "образовательных учреждениях" заменить словами "образовательных организациях".

Статья 10

В абзаце первом пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 года N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3018; 2003, N 28, ст. 2882; 2004, N 41, ст. 3993; 2005, N 30, ст. 3098; 2011, N 1, ст. 47; 2013, N 49, ст. 6328; N 52, ст. 7011; 2014, N 26, ст. 3377; 2016, N 27, ст. 4269, 4287; 2018, N 27, ст. 3947) слова "образовательным учреждениям" заменить словами "образовательным организациям".

Статья 11

Внести в статью 22 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270; 2011, N 1, ст. 32) следующие изменения:

1) в части 2 слова "образовательными учреждениями," заменить словами "образовательными и";

2) в части 4 слово "учреждениями" исключить.

Статья 12

В пункте 1 части 1 статьи 5 Федерального закона от 1 июня 2005 года N 53-ФЗ "О государственном языке Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 23, ст. 2199) слова "образовательных учреждениях" заменить словами "образовательных организациях".

Статья 13

Часть 4 статьи 74 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 30, ст. 3579; 2012, N 29, ст. 3997; 2013, N 27, ст. 3477) изложить в следующей редакции:

"4. Противопожарные расстояния от надземных резервуаров до мест, где одновременно могут находиться более 800 человек (стадионов, рынков, парков, жилых домов), а также до границ земельных участков образовательных организаций и лечебных учреждений стационарного типа следует увеличить в два раза по сравнению с расстояниями, указанными в таблице 20 приложения к настоящему Федеральному закону, независимо от количества мест.".

Статья 14

В подпункте "е" пункта 8 части 1 статьи 13 Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 7, ст. 776; 2011, N 29, ст. 4291; 2013, N 23, ст. 2870; N 51, ст. 6686; N 52, ст. 6961; 2014, N 45, ст. 6141; 2018, N 1, ст. 7) слова "образовательных учреждений" заменить словами "образовательных организаций", слова "образовательных учреждениях" заменить словами "образовательных организациях".

Статья 15

В части 21 статьи 25 Федерального закона от 28 декабря 2010 года N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 15; 2013, N 7, ст. 607; 2016, N 1, ст. 55; 2017, N 31, ст. 4795; 2019, N 40, ст. 5488) слова "образовательных учреждений" заменить словами "образовательных организаций".

Статья 16

В части 6 статьи 18 Федерального закона от 6 мая 2011 года N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2717; 2013, N 27, ст. 3477; 2017, N 9, ст. 1281) слова "образовательные учреждения" заменить словами "образовательные организации".

Статья 17

Внести в часть 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; N 52, ст. 6961; 2014, N 23, ст. 2925; N 30, ст. 4225; N 48, ст. 6637; N 49, ст. 6925; 2015, N 1, ст. 11, 51, 72; N 10, ст. 1418; N 29, ст. 4353; 2016, N 1, ст. 89; N 11, ст. 1493; N 27, ст. 4253, 4254, 4298; 2017, N 1, ст. 15, 41; N 9, ст. 1277; N 14, ст. 2004; N 24, ст. 3475; N 31, ст. 4747, 4780; 2018, N 1, ст. 59, 87, 88, 90; N 31, ст. 4861; N 45, ст. 6848; N 53, ст. 8428, 8444; 2019, N 18, ст. 2194, 2195; N 52, ст. 7767; 2020, N 9, ст. 1119; N 14, ст. 2028; N 17, ст. 2702; N 24, ст. 3754; N 52, ст. 8582; 2021, N 1, ст. 33, 78) следующие изменения:

1) в пункте 14 слова "образовательных учреждений" заменить словами "образовательных организаций";

2) в пункте 17 слова "образовательным учреждением" заменить словами "образовательной организацией".

Статья 18

В пункте 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6965; 2016, N 27, ст. 4183; 2018, N 41, ст. 6190) слово "учреждениях" заменить словом "организациях".

Статья 19

Внести в Федеральный закон от 30 декабря 2020 года N 517-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 56) следующие изменения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:

"Статья 3

Внести в Федеральный закон от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 35, ст. 4137; 1998, N 30, ст. 3607; 2000, N 2, ст. 162; 2001, N 1, ст. 20; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 27, ст. 2715; 2006, N 50, ст. 5280; 2007, N 49, ст. 6069; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 786; N 31, ст. 3923; N 52, ст. 6434; 2010, N 19, ст. 2291; N 31, ст. 4167; 2011, N 10, ст. 1281; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 52, ст. 7554; 2015, N 29, ст. 4396; 2016, N 22, ст. 3096; 2020, N 22, ст. 3380; N 50, ст. 8044; 2021, N 1, ст. 56) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 31 статьи 4 слова "реализуют разработанные и утвержденные самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням высшего образования" заменить словами "вправе разрабатывать и утверждать образовательные стандарты, самостоятельно устанавливаемые требования";

2) в пункте 1 статьи 41:

а) подпункт 1 после слов "программы подготовки" дополнить словами "научных и";

б) подпункт 2 после слов "программы подготовки" дополнить словами "научных и";

3) пункт 11 статьи 5 после слов "программам подготовки" дополнить словами "научных и".";

2) в статье 4:

а) в абзаце втором слово "(адъюнктуре)" исключить;

б) в абзаце четвертом слово "(адъюнктуре)" исключить;

3) часть 2 статьи 14 исключить.

Статья 20

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. Программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), по которым срок действия свидетельства о государственной аккредитации истекает со дня вступления в силу настоящего Федерального закона, считаются аккредитованными до 1 сентября 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин