В правительстве одобрили денонсацию Договора по открытому небу (ДОН). Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о представлении президенту соответствующего предложения для внесения в Государственную Думу.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года. Россия ратифицировала его в мае 2001 года. Соглашение предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий.

В ноябре прошлого года США вышли из ДОН. Россия обратилась к другим участникам договора предоставить до 1 января 2021 года гарантии непередачи информации, полученной в рамках своих наблюдательных миссий, странам, не участвующим в договоре. Не получив конструктивных ответов, Москва начала внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения. Ранее в МИД России подчеркивали, что процесс планируется завершить до конца мая, если США не начнут возвращение в ДОН.