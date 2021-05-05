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05.05.2021 17:51
Рубрика: Власть

В правительстве одобрили денонсацию Договора по открытому небу

Текст: Владимир Кузьмин
В правительстве одобрили денонсацию Договора по открытому небу (ДОН). Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о представлении президенту соответствующего предложения для внесения в Государственную Думу.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года. Россия ратифицировала его в мае 2001 года. Соглашение предоставляет право государствам-участникам совершать облеты любых территорий друг друга в соответствии с согласованными квотами наблюдательных миссий.

Фото: iStock
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В ноябре прошлого года США вышли из ДОН. Россия обратилась к другим участникам договора предоставить до 1 января 2021 года гарантии непередачи информации, полученной в рамках своих наблюдательных миссий, странам, не участвующим в договоре. Не получив конструктивных ответов, Москва начала внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения. Ранее в МИД России подчеркивали, что процесс планируется завершить до конца мая, если США не начнут возвращение в ДОН.

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