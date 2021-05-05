Как материалы "СОЮЗа" читали в апреле на сайте www.rg.ru

1-е место. "Доставать панамки или дождевики?" Роман Вильфанд рассказал, каким будет лето. Т. Фомченков. 234 671 просмотр.

2-е место. "Как нам обнять друг друга и не заболеть?" Какие правила действуют при поездках из России в Беларусь и обратно. Л. Хлыстун. 34 990 просмотров.

3-е место. Как добраться из Минска в Москву в 2021 году и сколько это стоит. В. Бибиков. 33 871 просмотр.

4-е место. "Почта "СОЮЗа". Надо ли россиянину сдавать тест на COVID-19 после поездки в Беларусь? Ю. Васильева. 27 662 просмотра.

5-е место. "Идем на стыковку". Станет ли Минск международным воздушным хабом? Е. Гайва. 19 604 просмотра.

6-е место. "Держат за иностранцев". Будут ли распространяться на белорусов новые меры контроля за мигрантами в России? Ю. Васильева. 17 110 просмотров.

7-е место. "Где россиянин может купить дачу за 850 рублей". Л. Хлыстун. 17 093 просмотра.

8-е место. "Дружбу не меряют годами". Посол Беларуси в России Владимир Семашко - о том, почему нашим народам суждено быть вместе. О. Герасименко. 13 779 просмотров.

9-е место. "Почта "СОЮЗа". Надо ли россиянину платить налог за денежный перевод из Беларуси. Ю. Васильева. 11 094 просмотра.

10-е место. "С парижским акцентом". Дочь Гагарина рассказала "СОЮЗу" о выставке в честь 60-летия полета отца в космос". Т. Хорошилова. 11 556 просмотров.

634 тысячи человек, по данным Google analytics, зашли в апреле на страницу "СОЮЗа" на сайте www.rg.ru

В апреле собеседником "СОЮЗа" стал Посол Беларуси в России Владимир Семашко. Говоря об интеграции, Владимир Ильич заметил: "Когда убрали пограничные столбы, все с облегчением вздохнули. Возможность свободного передвижения - колоссальная заслуга Союзного государства". Действительно, для белорусов и россиян крайне важна возможность легко перемещаться между нашими странами. Поэтому, пока восстанавливается полноценное транспортное сообщение между Россией и Беларусью, информация об этом будет очень востребована. В ТОПе множество "дорожных" публикаций. Когда возвращаются в расписание самые популярные поезда? Как происходит превращение аэропорта Минска в международный пересадочный узел? Пандемия внесла в "транспортный вопрос" свои особенности: тесты, карантины для путешественников... Санитарные правила меняются, и читатели обращаются к газете как к источнику актуальной информации.

Как всегда, были востребованы интервью с интересными собеседниками. В апреле ими, помимо Владимира Семашко, стали Роман Вильфанд и дочь первого космонавта Земли Елена Гагарина...