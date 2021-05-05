Мы спросили у читателей: Что пандемия изменила в вашей жизни?

12 мая будет ровно год, как в Москве ввели обязательное ношение медицинских масок и перчаток в общественных местах. Но это внешний атрибут. Из-за пандемии распадаются семьи, рушатся карьеры… Зато появилась возможность больше времени проводить с детьми, заняться само­образованием. Мы расспросили читателей: "А что кардинально изменила в вашей жизни пандемия?"

Максим Тютеньков, студент Белорусского госуниверситета:

- Не могу сказать, что мои будни за последний год изменились кардинально. Сохранилась возможность подрабатывать, зарплата. Разве что в сумке раньше носил ноутбук и записную книжку, а сейчас прибавились пара масок и антибактериальный гель. А еще стал чаще и тщательнее мыть руки и реже питаться в точках общепита. Буквально за две недели до Нового года переболел коронавирусом. Так что сейчас стараюсь еще внимательнее относиться к своему здоровью.

Надежда Захарова, пенсионерка, Белгород:

- До пандемии я мало задумывалась о здоровье. Теперь же вместе с подругой много гуляем, освоили электровелосипеды. Внимательно слежу за питанием, стараюсь не принимать близко к сердцу негатив. Изменилось и мое отношение к новым технологиям: раньше пользовалась смартфоном, только чтобы позвонить родным, теперь - и за квартиру плачу, и онлайн-покупки освоила.

Лариса Мартынова, главный администратор Белорусского театра "Лялька":

- У нас всегда были полные залы. А потом из-за пандемии зрители начали сдавать билеты, перестали приходить в театр. Поначалу мы думали, что это быстро закончится… Но вот уже год прошел, а работать так, как раньше, не получается. Были дни, когда мы работали на десять человек, на пять. Это не только психологически тяжело, но и убыточно... В этом году нашему театру 35 лет. Планировали гастроли, фестивали, новые постановки. Теперь все под вопросом. Да и людям сегодня, кажется, кроме продуктовых магазинов, ничего не нужно.

Дарья Кравцова, специалист по информационной политике, Петрозаводск:

- Как человеку общительному и эмоциональному, мне всегда было важно находиться в кругу коллег, друзей, родственников. Но уже год работаю из дома. Самое поразительное, что я вдруг поняла, что не хочу пока выходить на работу в офис.

Ирина Темникова, менеджер по продажам, Нижний Новгород:

- Самоизоляция пошла нашей семье на пользу. Забрала младшего сына из садика - частые бронхиты грозили обернуться астмой, дома все прошло и больше болезнь не возвращалась. Мужу выделили для работы отдельное место в спальне, комната закрывается на замок, а для шумоизоляции купили ему специальные наушники. А я, хотя и интроверт по натуре, в изоляции начала скучать по людям. Человеку нужен человек.

Людмила Муравейко, директор Солигорской районной центральной библиотеки:

- 2020-й заставил работать в новом формате. Пришлось быстро осваивать виртуальные формы работы, общение с пользователями в социальных сетях. Между тем библиотеки района оставались открыты для читателя. Конечно, с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований. Даже книги после их возврата оставляли на карантине на пять дней… А еще мы стали больше задумываться о здоровье.

Анастасия Чуйко, самозанятая, Самара:

- Работала администратором в магазине, но из-за пандемии меня сократили. Летом поменяла старенькую машинку "Зингер" на новую и стала шить. Это была моя давнишняя мечта. Первый заказ был от подруги сшить ей пижаму. А дальше все пошло благодаря довольным клиентам и сарафанному радио. Недавно зарегистрировалась как самозанятая. Сейчас подумываю о команде...