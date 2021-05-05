Как связаны апостол Фома, радость Пасхи и начало сезона венчаний

Новости

Пик метеорного потока Майские Аквариды наступит 5 мая 00:48
Путин объявил благодарность сотрудникам Центра Гамалеи за создание вакцины 04.05.2021
Бельгийский фермер передвинул мешавшую его трактору границу с Францией 04.05.2021
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с COVID-19 посмертно 04.05.2021
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС 04.05.2021
В Бразилии подросток убил мачете трех детей и воспитательницу 04.05.2021
За работу в нежелательных иностранных НПО смогут сажать в тюрьму 04.05.2021
Причастным к экстремистским организациям могут запретить избираться в Госдуму 04.05.2021
Переболевшую COVID Ларису Голубкину вновь госпитализировали 04.05.2021
Турция обсуждает план открытия страны после локдауна 04.05.2021
Травмировавший Панарина Уилсон оштрафован на пять тысяч долларов 04.05.2021
Хуснуллин рассказал о результатах поиска пресной воды под Азовским морем 04.05.2021
В России резко вырос спрос на наличные 04.05.2021
Шрифт для людей с дислексией появился в приложении "Честный знак" 04.05.2021
Цирковых животных будут отправлять на "пенсию" в сафари-парк Крыма 04.05.2021
Депутат Бундестага: Иск экологов не остановит "Северный поток-2" 04.05.2021
Мишустин постановил провести эксперимент по маркировке БАДов 04.05.2021
В дагестанском селе парапланерист врезался в забор 04.05.2021
Северный речной вокзал получил награду крупного международного конкурса дизайна 04.05.2021
Источник: Жардим - главный кандидат на пост наставника "Спартака" 04.05.2021
Центробанк отметил риски всплеска COVID-19 и роста ставок ФРС США 04.05.2021
Данных о пострадавших россиян при обрушении метромоста в Мехико нет 04.05.2021
В Крыму Зеленского обвинили в попытке заразить ЕС страхом войны 04.05.2021
Правительство установило временный запрет на вывоз гречихи из России 04.05.2021
Мурашко рассказал о режиме работы скорой до конца праздников 04.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
04.05.2021 23:12
Рубрика: Общество

Почему Красная горка - день любви

Как связаны апостол Фома, радость Пасхи и начало сезона венчаний
Текст: Мария Городова
Российская газета - Неделя № 97(8448)
2021 год преподнес нам сюрприз: 9 мая в этом году не только День Победы, но и праздник доверия, верности, любви. Именно с 9 мая можно будет венчаться, впервые после долгого перерыва. И имеет этот праздничный день сразу три имени: Фомино воскресенье, Антипасха, Красная горка.
Венчание - это Таинство, и венчальные иконы сопровождают потом семью всю жизнь. "В ожидании шафера". И. Прянишников, 1891 г. Фото: wikipedia.org Венчание - это Таинство, и венчальные иконы сопровождают потом семью всю жизнь. "В ожидании шафера". И. Прянишников, 1891 г. Фото: wikipedia.org
Венчание - это Таинство, и венчальные иконы сопровождают потом семью всю жизнь. "В ожидании шафера". И. Прянишников, 1891 г. Фото: wikipedia.org

Название "Фомино воскресенье" первый воскресный день после Пасхи получил в честь апостола Фомы, которого часто по ошибке зовут "неверующим Фомой", но об этом чуть позже. "Антипасха" в переводе с греческого означает "вместо Пасхи". То есть в воскресный день Антипасхи вместо Пасхи произошло событие, напоминающее о Воскресении Христа и обновляющее для нас его радость. А Красная горка идет от народной традиции устраивать в этот весенний праздник гулянья.

Фото: Андрей Самсонов/ТАСС
У православных верующих началась Светлая седмица после Пасхи

Издавна на Красную горку возобновлялся сезон венчаний и сватовства. Зимой, за неделю до Великого поста, с Масленицы, венчания прекращались, потом не венчали весь Великий пост и неделю после Пасхи: Светлая неделя - время радости, но радости духовной. А с Красной горки молодые получали вольницу. Считалось, если девушка или парень проведут этот день сидючи дома, коротать им оставшуюся жизнь в одиночестве. Так что дома молодежь не засиживалась, но все-таки день начинался с воскресной службы в храме. И не зря: есть глубокая связь между апостолом Фомой, Антипасхой и счастьем в любви. Сейчас мы эту связь найдем, и история Фомы, которую вспоминают в этот день в храмах, станет ключом, объясняющим, без чего счастье в любви невозможно.

Напомню, Фома - один из двенадцати учеников Христа, тот, который усомнился, что Иисус воскрес. Не так-то просто было воспринять великое чудо Воскресения Христа - событие надмирное, превосходящее любой человеческий опыт. Вот что рассказывает нам Евангелие от Иоанна: "В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собрались ученики Его, были заперты, пришел Иисус, стал посредине, и говорит им: "Мир вам!". Сказав это, Он показал им и руки и бок. Ученики обрадовались, увидев Господа". Для воскресшего Христа затворенные двери не были препятствием, преображенное тело Господа не подчинялось законам физического мира, и мы можем только предполагать, насколько сильно были поражены ученики Спасителя, еще не отошедшие от трагических событий последних дней земной жизни Иисуса. Представьте: вот они, сметенные Его крестной смертью, опечаленные и подавленные, видят, как Иисус вдруг появляется в закрытом доме! Естественная реакция - недоумение, недоверие к тому, что зрят глаза. И дело тут не только в учениках. Богословы склонны считать, что преображенное тело воскресшего Христа стало особенным, у апостола Павла есть подсказка, когда он говорит о теле по воскресении из мертвых как о "теле духовном". Но, рассуждая об этом, мы вступаем на зыбкую почву догадок, поэтому лучше вернемся назад, к точному рассказу Евангелия. Итак, ученики Спасителя поражены, "они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа, - читаем у евангелиста Луки. - Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, показал им руки и ноги".

Фома - верный и отважный ученик Христа, в это время пребывал где-то в другом месте. Поэтому, когда апостолы рассказали ему о произошедшем, он усомнился и сказал: "Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю". В народе к имени Фомы прочно приклеилось словечко "неверующий", что несправедливо. Фома - один из первых апостолов Иисуса, был как раз предан и верен Ему вплоть до смерти. Когда Иисус решает идти в Иерусалим, чтобы воскресить умершего друга Лазаря, ученики останавливают Его: "Не ходи, это опасно! Давно ли враги искали побить Тебя камнями? А Ты хочешь туда вернуться!" Апостолы боятся за своего Учителя, страшатся и за свою жизнь, это естественно, но Иисус говорит: "Пойдем!", и Фома первый поддерживает Христа, призывая остальных: "Пойдем, и мы умрем с ним!" Такова верность "неверующего" Фомы. То есть речь здесь не о неверии как неверности, а о критичном отношении к происходящему. Фома критичен, и он материалист - ему надо самому осязать раны от гвоздей, вложить руки в ребра, пронзенные копьем при распятии. Но разве мы не такие же? Кстати, тонкий момент: верность не исключает критического взгляда на происходящее. Иначе говоря, верность не слепа, она не должна выключать мозг. Но вернемся к Евангелию.

Через восемь дней ученики Христа "снова были вместе, на этот раз с ними был и Фома. Дверь была заперта. Иисус вошел, стал в середину и сказал: "Мир вам!". Затем говорит Фоме: "Протяни сюда палец и посмотри на Мои руки. Протяни руку, вложи ее в рану на боку!.." - Иисус будто бы слышал то, что говорил Фома без Него! И затем Господь произносит слова, обращенные не только к Фоме, ко всем нам: "И не будь неверен, но верен". Понятие "вера" включает в себя такие качества, как твердость, верность, доверие. "Не будь неверен, но верен!" - призывает Господь. И Фома слышит этот призыв. "Господь мой и Бог мой!" - воскликнул Фома. Фоме уже не нужно осязать раны, ему уже не нужны доказательства. "Ты поверил потому, что Меня увидел, - говорит ему Иисус. - Блаженны не видевшие и уверовавшие".

Фото: Предоставлено "Русскими сезонами"
"Русские сезоны" приготовили особенный подарок православным христианам

И теперь самое время вспомнить, что слова "вера" и "доверие" одного корня. Но ведь без доверия и открытости нет и любви. Не случайно апостол Павел в своем знаменитом гимне любви так связывает любовь и веру: "Любовь всему верит, всегда надеется... Есть три: вера, надежда, любовь, и любовь из них большая".

Красная горка завершает Светлую неделю, но сам праздник Пасхи продолжается вплоть до Вознесения Господня (10 июня). Пасха не закончилась, и радость о Воскресении Христа, о победе жизни над смертью выплескивается за стены храма - в поле, в необозримые просторы русской природы, которая с весенним ликованием приветствует все проявления любви и жизни. У поэта Серебряного века Михаила Кузмина есть дивные строчки о том, что человек всегда может увидеть присутствие Божье в нашем мире: "В этой жизни Божья ласка/ Словно вышивка видна..." Мир в эти Пасхальные весенние дни пронизан Божественной любовью, и эта Божественная любовь освящает все стороны человеческого бытия, надо только суметь увидеть Божью ласку на холсте своей жизни.

Будут трепетны и зорки

Бегать пары по росе

И на Красной, Красной горке

Обвенчаются, как все.

(М.А. Кузмин, 1921 г.)

Общество Религия Православный календарь с Марией Городовой

Главное сегодня

Путин объявил благодарность сотрудникам Центра Гамалеи за создание вакцины
Строительство "Северного потока-2" в Германии может возобновиться в конце мая
Посольство РФ в Париже назвало вызов посла в МИД Франции демаршем стран ЕС
Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за дискредитирующие поступки
Нештрафуемый порог превышения скорости снова предложено снизить
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации