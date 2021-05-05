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Рубрика: Экономика

Как открыть или закрыть мусоропровод

Текст: Марина Трубилина
Собственники квартир в многоэтажках могут принять решение как о закрытии мусоропровода в доме, так и об открытии уже заваренного. Как действовать, рассказал заместитель гендиректора Ассоциации "ЖКХ и городская среда" Дмитрий Гордеев.
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости

В новостройках мусоропроводы нередко сразу закрыты - жители не хотят ими пользоваться, чтобы в подъездах не было тараканов, грязи и запахов. Для этого инициативная группа от имени большинства дольщиков обращается к управляющему. Однако, чтобы официально закрыть мусоропроводы в доме, нужно решение общего собрания собственников. Если такого решения не было, закрытие мусоропровода нелегитимно - достаточно одного звонка любого жителя в управляющую компанию, чтобы мусоропроводы были расконсервированы.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Кто оплатит уборку подъездов по новым правилам: жильцы или УК?

Официально закрыть мусоропровод можно, если рядом с домом есть контейнерная площадка. Во дворах некоторых домов их изначально нет - например, если двор небольшой и контейнеры оказались бы слишком близко к детской площадке. В этом случае муниципалитет определяет одну площадку на несколько соседних домов. Но если собственники хотят контейнеры именно в своем дворе, они должны обратиться с такой просьбой в муниципалитет. Желательно жильцам предварительно самим найти несколько подходящих вариантов размещения площадки. Если по санитарным и другим нормам контейнерную площадку вблизи дома оборудовать не получается, то мусоропровод закрыть не удастся. Если же муниципалитет ответил, что такая возможность есть - можно объявлять общее собрание собственников.

Оборудовать контейнерную площадку во дворе будет управляющая компания, но расходы лягут на владельцев квартир. Это новое общее имущество. Необходимо как минимум заасфальтировать это место, поставить с трех сторон ограждения, сделать навес, закупить контейнеры, если их нет. Желательно, чтобы активисты дома предварительно обратились в УК, которая оценит затраты. Поделить эту сумму можно как на число квартир в доме, так и пропорционально площадям жилых и нежилых помещений, которые находятся в собственности.

На общее собрание выносится четыре вопроса: о закрытии мусоропровода, об оборудовании контейнерной площадки, о величине разового взноса на это с каждого собственника и об изменении стоимости услуги по содержанию мусоропровода и новой контейнерной площадки. Решение принимается большинством голосов участвующих в собрании. Причем это решение будет единым для всех подъездов дома (нельзя закрыть мусоропровод в одном подъезде, но оставить его работать в соседнем) и обязательным для всех собственников помещений, даже тех, кто не участвовал в собрании или голосовал "против".

Затем решение общего собрания передается в управляющую компанию, которая займется оборудованием контейнерной площадки. Разовый взнос на площадку включается в платежный документ (в ежемесячную квитанцию).

После закрытия мусоропровода может измениться плата за обслуживание дома. Управляющей организации не придется ежемесячно мыть мусоропровод, но нужно будет наводить порядок на контейнерной площадке. Однако размер платежей в том и другом случаях не слишком отличается.

Если жители дома, где мусоропровод закрыт, хотят вновь начать им пользоваться - процедура примерно такая же: необходимо вновь объявить общее собрание собственников и принять на нем решение уже об открытии мусоропровода.

Экономика ЖКХ

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