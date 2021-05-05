Какие вузы Беларуси ждут российских абитуриентов

В Беларуси обучается около тысячи российских студентов, в России - более десяти тысяч белорусских, из них более трех тысяч - за счет средств бюджета России.

Нынешняя вступительная кампания на территории Союзного государства имеет важное отличие от предыдущих. Белорусские абитуриенты смогут поступать в российские вузы не только по результатам ЕГЭ, как раньше, но и по итогам ЦТ. Что касается вузов Беларуси, то для зачисления на бюджетное обучение ребята должны успешно пройти ЦТ, при необходимости внутренние экзамены и выдержать конкурс. Но есть у белорусской вступительной кампании-2021 и новшества. Самое время узнать о них: регистрация на централизованное тестирование стартовала 2 мая.

Зарегистрироваться на ЦТ в этом году можно до 1 июня. Предлагается сделать это в одном из учреждений образования, определенных пунктами регистрации. Как правило, это одновременно и пункты проведения ЦТ. При регистрации подается заявление на одном из государственных языков - белорусском или русском. Российским абитуриентам будет удобнее сделать это посредством подачи заявки через электронную форму на сайте Республиканского института контроля знаний. Там же есть все необходимые инструкции и разъяснения. Важный момент: не позднее 1 июня нужно внести оплату за прием и оформление документов, а также явиться в предложенный пункт регистрации и лично забрать пропуска на ЦТ. Впрочем, для зарубежных абитуриентов есть послабление. Те, кто не имеет возможности забрать пропуска до 1 июня, но направил заявление на участие в ЦТ и копию документа, удостоверяющего личность, в адрес пункта регистрации по почте или подал заявление через систему предварительной регистрации и своевременно внес плату, могут забрать в пункте регистрации пропуска не позднее одного дня до даты проведения ЦТ по учебному предмету. В РИКЗ предупреждают: процесс регистрации для участия в тестировании считается завершенным только после получения абитуриентом пропуска.

ЦТ стартует 16 июня с белорусского языка. 18 и 19 июня пройдут тесты по русскому языку, 21 июня - по обществоведению, 23 и 24 июня - по математике. Тестирование по другим предметам (биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история) начнется 26 июня и будет проходить через день. Прием документов в вузы начнется с 20 июля. Есть новшества и в содержании тестовой программы. Сами тесты, как и ранее, соответствуют структуре школьной учебной программы, однако в них сокращается часть заданий, где правильные ответы можно угадать.

- В бланке есть часть А и часть В, - поясняет начальник главного управления профессионального образования Минобразования Беларуси Сергей Касперович. - В части А установлены варианты ответов, в части В нужно формулировать ответ. Так вот происходит сокращение части А и увеличение части В.

Кроме того, в нынешнем году уменьшена длина теста, то есть количество вопросов, по 11 из 15 учебных предметов. Например, на 12 заданий сокращен тест по иностранному языку, на 6 - по биологии, химии, географии, обществоведению, истории Беларуси и всемирной истории. По русскому и белорусскому языкам осталось 40 заданий, по физике и математике - 32. Тем не менее заданий с предлагаемыми вариантами ответов и здесь станет меньше.

Произошли изменения и в перечне специальностей, по которым будут готовить специалистов в вузах Беларуси. Новых - 15, в том числе по четырем из них подготовка в стране раньше не осуществлялась. В частности, Белорусский национальный технический университет с 2021/22 года начинает подготовку специалистов по промышленному дизайну транспортных средств и производственного оборудования, в Белорусском государственном университете вводятся специальности "регионоведение" и "экономическая безопасность", а в Белорусской государственной академии авиации появилась специальность "летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации" с присвоением выпускникам квалификации "специалист по летной эксплуатации гражданских судов. Инженер-пилот".

В Белорусском гос­университете вводятся новые специальности "регионоведение" и "экономическая безопасность"

Всего в период нынешней вступительной кампании в 50 учреждений высшего образования Беларуси планируется принять около 54,9 тысячи человек, в том числе 27,8 тысячи - на обучение за счет бюджетных средств. Увеличен набор на медицинские специальности, а также на некоторые специальности педагогики, архитектуры и строительства. Чуть уменьшены планы приема в сфере IT, а также на некоторые платные направления технического профиля. Контрольные цифры сформированы с учетом потребностей рынка труда.

А как в России

В этом году российским вузам выделено более 576 тысяч бюджетных мест. Топовые направления - информационные технологии, педагогика и медицина. Приемная кампания стартует 20 июня 2021 года. Для поступающих по результатам ЕГЭ, а также вступительных испытаний, проводимых образовательными организациями самостоятельно, прием документов завершается 29 июля 2021 года. Конкурсные списки должны быть опубликованы не позднее 2 августа 2021 года. 4 августа - окончание приема заявлений о согласии на зачисление от тех, кто поступает на бакалавриат и специалитет без вступительных испытаний и на места в пределах квот. 6 августа вузы издают приказы о зачислении олимпиадников и тех, кто поступает по квотам. Приказы о зачислении лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до заполнения 100 процентов основных конкурсных мест должны быть изданы не позднее 17 августа 2021 года.

Особенности предстоящего приема в вузы предусматривают возможность подачи документов для поступления через операторов почтовой связи, в электронной форме через информационную систему вузов, а также через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на портале Госуслуг. Возможность подавать документы лично, как и в 2020 году, будет зависеть от санитарно-эпидемиологической обстановки.

В этом году изменилось количество специальностей и направлений подготовки, по которым абитуриент может участвовать в конкурсе. Ранее можно было подавать документы в пять вузов по три направления в каждом. Теперь количество вузов осталось прежним - пять, а вот количество специальностей и направлений - десять.