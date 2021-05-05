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Рубрика: Экономика

Каким будет курс рубля к доллару и евро к середине лета

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

- Рубль довольно успешно восстанавливал позиции во вторник против евро и доллара, отбросив их под ключевые круглые уровни. EURRUB опускалась ниже 90, а USDRUB падал под 75.

Фото: istock
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Росту рубля сопутствовало укрепление нефти и обновление ценой Brent семинедельных максимумов. Однако, вряд ли стоит считать новостью, что механизм связи цены нефти и курса рубля стал намного менее прямолинейным, чем в 2014 году, когда часто рубль чуть ли не один к одному повторял динамику нефти.

Ослабление краткосрочной связи вовсе не отменяет, что в среднесрочной перспективе рубль и нефть идут в одном направлении. ОПЕК+ сохраняет контроль над предложением нефти, поддерживая положительный импульс в ценах. При этом квоты постепенно поднимаются, делая организованным процесс восстановления нормальной жизни.

Можно сказать, что котировки нефти скорректировали излишнюю перегретость от ралли с ноября по март и, осторожно набирая силу в апреле, вернулись к тренду на рост. Торгуясь вблизи 68,5 долларов за баррель Brent, нефть находится в области максимумов последних трёх лет.

Это создает значительный потенциал для восстановления рублём своих позиций.

Также на пользу рублю недавний разворот монетарной политики Банком России. Активное повышение процентных ставок привлекает покупателей в рублевые облигации за счёт роста их доходности. Также способность вернуться к нормализации политики - это важный сигнал уверенности, что экономике не нужна экстремально мягкая монетарная политика для поддержания роста.

Разворот Банка России в сторону повышения ставок заметно контрастирует с политикой ЕЦБ и ФРС, которые продолжают обильно выкупать активы на свой баланс. При растущих аппетитах к риску на международных рынках, что мы и наблюдаем сейчас, инвесторы выбирают более доходные активы и согласны занимать более рискованные позиции.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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В последние дни мы видим возвращение давления на индексы акций Китая и США. Однако в первом случае это вызвано опасениями перед усилением регуляции в финтехе - угроза, которая пока не нависает над российским рынком. Динамика рынка США, скорее, обусловлена возобновлением ротации из "акций роста" в "акции стоимости", то есть в компании с устойчивым бизнесом, регулярно выплачивающие дивиденды. По касательной это поддерживает российский рынок, где много компаний из таких секторов движутся в одном ключе с зарубежными коллегами.

Неудивительно, что EURRUB и USDRUB вновь близки к тому, чтобы выпасть из коронавирусной тенденции. Закрепление под 90 и 75 и способность и далее получать поддержку в ближайшие дни стоит рассматривать как важный сигнал уверенности инвесторов в рубле, что может быстро увести доллар на очередной тест локальных минимумов на 72,5, а евро - ниже 88. Провал под них потенциально даст старт снижению к 70 за доллар и 85 за евро к середине лета.

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