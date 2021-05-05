Какой налог на собаку надо платить россиянину в Беларуси

Кошелек

"Оформляю в Беларуси вид на жительство. Из России взяла с собой моего любимца - бигля Дени. Соседи подсказали, что за собак в Беларуси надо платить налог. Так ли это и какой налог надо заплатить за собаку, если я зарегистрирована в Минске? Спасибо. Лиза Д.".

В Беларуси собак, проживающих в квартире, необходимо регистрировать и платить за них налоги. Объект налогообложения - животное от трех месяцев и старше.

Владельцы собак обязаны зарегистрировать своих любимцев либо в жилищно-эксплуатационной организации по месту проживания, либо в товариществе собственников. При этом им выдается жетон и регистрационное удостоверение установленного образца.

Для регистрации животного необходимо написать заявление, для этого вам понадобится паспорт. Кроме того, у вашего питомца должен быть ветеринарный паспорт, в котором обязательно должна быть отметка о прививке от бешенства.

Если вы владеете собакой потенциально опасной породы, то до регистрации необходимо пройти обучение у кинологов и получить справку о прохождении курсов. Справку нужно будет приложить к пакету документов. Перечень опасных пород собак установлен постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси (№ 40 от 12.12.2001) и включает в себя до сорока различных наименований - от шарпеев до ротвейлеров.

Ставка налога зависит от породы собаки. В каждом белорусском городе действуют свои расценки, их минимальный размер составляет 0,3 базовой величины, максимальный - 1,5 базовой величины. Ставка налога выше для собак потенциально опасных пород. Например, в Минске владельцам обычных собак придется платить налог в размере 8,7 белорусского рубля (250 российских), а хозяевам потенциально опасных пород - 29 белорусских рублей.

За уклонение от уплаты сбора предусмотрен штраф в размере до 15 базовых величин (до 435 белорусских рублей). Платить налог необходимо раз в три месяца.

Есть и льготы. От уплаты налога освобождены неработающие пенсионеры, инвалиды I и II групп, а также безработные владельцы животных. Кроме того, налог могут не платить те граждане, которые держат животных в частном доме и не занимаются их разведением на продажу, а также владельцы собак-поводырей.