Скоро 9 мая. Все меньше хочется в канун этого дня повторять какие-то громкие слова. Все больше хочется майскими короткими ночами побыть наедине с пожелтевшими письмами отца, деда, прадеда. Со стихами и фотокарточками, вложенными в эти письма.

Фото из конверта: "Аня Черногубова, Миша-баянист, Галя Ловцова с гитарой, Аня Крупорушникова, л-т Корнилов, неизвестная девушка и Аня Ануприенко. Июль 1944. д. Прибрежье. Белоруссия". Из письма Галины Ловцовой. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

А я эти дни провел с вашими, дорогие читатели, письмами. Все они получены мной не по электронной почте, а в бумажных конвертах, и все они написаны от руки - как те, что приходили с фронта.

* * *

Нет, ночи с тобою мне даже

не снятся, -

Мне б только с тобою

на карточке сняться,

Мне б только пройти бы с тобою

весною

Лазоревым лугом, тропою

лесною.

С тобой не мечтаю я утром

проснуться, -

Мне б только руки твоей тихо

коснуться,

Спросить: дорогая, скажи мне

на милость,

Спалось ли спокойно и снов ли

не снилось?..

Не слишком ли долго под вечер

смеркалось,

Не слишком ли громко рыба

плескалась,

Не слишком ли долго кукушка

скучала,

Не слишком ли громко сердце

стучало?..

Вадим Шефнер

1940

Лев с Волхонки

Хочу прибавить к вашему списку погибших на войне поэтов еще одно имя - Лев Александров, москвич, выпускник 279-й школы (сейчас это школа N 293 имени А.Т. Твардовского). Я тоже училась в этой школе. Знаю о Льве только то, что он погиб. Да вот - прилагаемое стихотворение, присланное домой в письме. Юноше видится родная комната и неодушевленные предметы одушевляются ожиданием встречи с близкими, может быть, - и с любимой девушкой... Всё в доме журчит, скворчит, а родные вот-вот явятся - и начнется застолье, которого не было....

Татьяна Андреевна Никологорская,

Москва

Темно. Дождь капает.

Сижу я на катушке.

Сон одолел, и мысли разбрелись.

И вот мерещится: мы в нашей комнатушке

В такой же вечер всей семьею

собрались.

Закрыты плотно окна,

как зимою,

Дождь где-то там,

вне нашего мирка.

Свет электрический играет

желтизною

На пианино полированных

боках.

На окнах занавеси, что на ладан

дышат,

Зацепишь их - не избежать беды.

Из-за дверей доносится чуть

слышно

В канализации журчание воды...

Буфет из-за своей стеклянной

дверцы

Нам улыбается сервизом

неспроста:

Давно уж не было так радостно

на сердце -

Все за столом заполнены места.

Наш стол квадратный

в обе стороны раздвинут:

Сегодня он на четверых накрыт.

Вороны-пепельницы рот вовсю

разинут.

На плитке чайник тоненько

шипит.

Симфонии пьет репродуктор

звуки,

Льет чью-то яркую, богатую

мечту...

Так грежу, голову склоня на руки.

Так будет, черт возьми,

Так я хочу!

Лев Александров

1942

Лев Борисович Александров родился в 1925 году в Москве. Жил на Волхонке. Призван 8 января 1943 года. Рядовой 128-го отдельного батальона связи. Пропал без вести 25 января 1945 года у города Торунь (Польша).

Когда мы искали на сайте "Память народа" сведения о пропавшем юноше, то не могли не обратить внимания на судьбу его тезки и ровесника - Льва Васильевича Александрова. Он тоже жил в Москве (в Большом Саввинском переулке). Призван в 1942 году и направлен в Телавское пехотное училище. Разведчик. Погиб 20 февраля 1945 года при освобождении Латвии.

Поклон вам, мальчики...

О мальчике из 7-й квартиры

Недавно вы вернулись к судьбе поэта и художника Евгения Полякова, погибшего в 1942 году. А первый раз вы написали о нем 1 июля 2020 ("Мальчик из 7-й квартиры"). Тогда я смотрела на фото Жени (где он с сестрой в детстве) и не могла сдержать слез. Напишу резко: нас нельзя называть людьми, если мальчик с таким взглядом погибает на войне в 20 лет.

Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Татьяна Яковлевна Николаенко, село Красноармейское, Чувашия

Без вести ...вернувшийся

Алексей Журавлев по-прежнему числится пропавшим без вести - и по архивным документам, и в Книге Памяти Кировской области. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Когда взяли брата на фронт, мы жили в деревне Селюновщина Халтуринского района Кировской области. У мамы нас было еще семеро: пять сестер и еще два брата. Алексей был самый старший. Писем от него было немного, последнее с Украины. Погиб отец в 1942 году. Потом получили извещение, что Алеша пропал без вести в июле того же года.

И вот вдруг в 1992 году он приехал в Киров, где мы и проживаем, обратился к старшей сестре, а она его не признала и никому из нас не сказала.

Уехал Алексей, конечно, с обидой в сердце, а на нас, видно, не понадеялся - мы ведь совсем малы были, когда он ушел на фронт. Получается: второй раз пропал без вести...

Муза Федоровна Журавлева,

Кировская область

Ждем с 1941 года

Несколько лет я прожил в Пушкинских Горах, к поэзии не равнодушен, но сейчас о другом. Сколько себя помню, ищем моего дядю - Василия Ивановича Дудорова. Писали письма в архивы, но бесполезно. Он родился в деревне Павловская Верховажского района Вологодской области. Служил возле Бреста, воинская специальность - корректировщик. В 1941 году его должны были демобилизовать. Писал моей маме, чтобы прислала гражданскую одежду, так как в солдатской не отпустят. И на этом все. Вроде потом на сельсовет приходила какая-то бумага о нем, но до родственников она не дошла. Прихожусь племянником.

Виктор Веревкин

verevkin50@mail.ru

Рук твоих кольцо

Уж скоро ночи два часа,

Темна ужасно эта ночь.

Я не смыкал ещё глаза -

Сон от меня уходит прочь.

Кругом немая тишина.

Конечно, тут во счёт нейдёт

Орудий дальняя пальба

И редкий окрик: "Кто идёт?"

Порою ветер засвистит

В саду среди густых ветвей

И снова тихо, всё молчит,

А я... я думаю о ней.

В своей квартире под землёй

Размером два на полтора

Я вспоминаю день иной,

Как будто было всё вчера.

Я помню ласку твоих рук,

Обвивших голову в кольцо,

Объятий жар и трепет губ,

Твой взгляд и милое лицо.

Я вспоминаю все те дни,

Которые хочу вернуть.

Взгляни на прошлое, взгляни!

Не правда ль, есть о чём

взгрустнуть!

Но верю я - я убеждён! -

Мы снова будем так же жить,

Ведь не для рабства я рождён,

А для того, чтоб победить.

Аркадий Григорьевич Паперин, фотоконца 1930-х. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Ст. лейтенант Паперин, командир штабной роты 679-го отдельного гвардейского батальона связи 62-й стрелковой дивизии.

15 августа 1942.

Это - одно из многих папиных стихотворений. Через семь месяцев, 12 марта 1943 года, мой папа Аркадий Григорьевич Паперин умер в госпитале после тяжелого ранения. Он был удивительно многогранный, талантливый и думающий человек. Стихами он реагировал на все явления и случаи в нашей семейной жизни. Я могу много говорить о папе. Каждый год 22 октября мы всей семьей отмечаем его день рождения - начиная с меня, его дочери, и завершая его четырьмя праправнуками. Всегда бывает очень трогательно: я читаю папины документы, характеристики и вот это стихотворение, которое он написал маме в землянке в 1942 году.

Ирма Мартынова

Портрет победы

Снимок сделан в Чите 9 мая 1945 года. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Всего две строки

Шлем вам ...две строки. Да, всего две строки, но каких! У автора, конечно, много других замечательных строк, но эти - особенные.

В отрез небесного сукна

Завёрнута душа солдата...

Эти строки - из стихотворения "Заброшенное кладбище" Надежды Долженковой из поселка Кшень Курской области.

Валентина и Владимир Кулагины, Курск

В густом лесу лежат кресты...

У изголовий плачут ивы.

Брожу я там до темноты,

Ищу я дедову могилу...

Я пробираюсь не спеша

Среди гранитных обелисков.

И шепчет мне моя душа,

Что скоро с ним увижусь близко.

Сквозь заросли, наперекор,

Я продираюсь, раня руки.

И тёмный мшистый коридор

Скрывает шорохи и звуки.

Здесь тени в кружеве оград

Лежат последним покрывалом.

И реет, словно алый стяг,

Лесной малины куст кровавый.

Я здесь. Я говорю с тобой

О том, в чём тяжело признаться, -

Как мне приходится порой

То - напролом, то отступаться...

О том, как в наводненье дней

Бушует жизнь девятым валом.

И знаешь, дед, ведь всё трудней

Сражаться с поднятым забралом.

Иду, как ты, - сквозь боль и страх...

Порой неугомонна тоже.

И вижу я в своих глазах

Того, с кем я во всём похожа.

...В ответ мне - только тишина...

Знамёна плещутся заката.

В отрез небесного сукна

Завёрнута душа солдата...

Но погребённые - не спят...

И дух их временем не тронут.

Они над памятью стоят

И насмерть держат оборону.

Надежда Долженкова

Мама обиделась, что он добровольно ушел воевать

Мой отец Василий Михайлович Рубанов погиб 8 апреля 1942 года. Я родилась 24 июня 1942 года. Отец после ранения мог еще лечиться, но как узнал, что немец уже у Москвы недалеко, написал рапорт о досрочном излечении. Мама обиделась, что он добровольно ушел воевать, оставив ее беременной. Ей было 18 лет. А он был честен, добр и стыдился того, что так далеко немцы зашли к нам на Родину.

Раиса Васильевна Суханкина

г. Инза