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05.05.2021 17:40
Рубрика: Культура

Уникальные фрески найдены в колыбели христианского монашества

Текст: Денис Передельский
Фото: Dr. Karel Innemee / Nauka w Polsce Фото: Dr. Karel Innemee / Nauka w Polsce
Фото: Dr. Karel Innemee / Nauka w Polsce

Совместная команда археологов из Варшавского университета и исторического факультета Амстердамского университета впервые обнародовала результаты 20-летнего исследования египетской церкви в Дейр аль-Суриан. Там, под более поздними слоями штукатурки, были обнаружены единственные в своем роде фрески сирийских монахов.

Фото: Koby Harati/City of David
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Об открытии рассказывает Nauka w Polsce. Оно было сделано в церкви города Дейр аль-Суриан, расположенного в Египте в долине Вади Натрон. Последняя считается колыбелью христианского монашества. Здесь расположены древнейшие в Египте монастыри, причем один из них непрерывно функционирует уже на протяжении 1500 лет.

Обследованная археологами из Польши и Нидерландов церковь когда-то была частью сирийского монастыря. Она расположена между Каиром и Александрией, в северной части Египта.

Стены храма изнутри в древности были покрыты различными изображениями. Однако до последнего времени большинство этих картин практически были не видны. Археологи начали работать в стенах церкви 20 лет назад.

Именно тогда они обнаружили первую фреску, которая, по их мнению, была изготовлена сирийскими монахами. Только в последние годы благодаря новым технологиям удалось обнаружить и другие картины сирийских монахов, которые веками скрывались под более поздними изображениями и слоями штукатурки.

"Когда мы начали работу, внутреннее убранство церкви было почти полностью покрыто серой штукатуркой, - говорит ведущий автор проекта доктор Доброчна Зелинска. - Лишь в нескольких местах были видны картины столетней давности. Однако за несколько лет работы нам удалось обнаружить множество фресок, в том числе сделанных монахами, которые прибыли сюда из региона Сирия".

Эксперты отмечают, что возраст обнаруженных под более поздними слоями фресок превышает тысячу лет. Известно, что в IX веке христианские монахи из Мосула (в то время этот город был частью так называемой Великой Сирии, а сейчас он расположен на севере Ирака) прибыли в Египет.

Местное монашество встретило их дружелюбно и разрешило им использовать одну из своих церквей, а именно церковь Богоматери в Дейр аль-Суриане. Археологи уверены, что именно сирийские монахи были авторами найденных фресок, поскольку эти картины выполнены в довольно необычном для Египта стиле.

Как говорят эксперты, сирийские фрески от традиционных египетских, к примеру, отличают очень сложные богословские образы. Так, редко изображаемый в Египте Бог-Отец на сирийских фресках нарисован в виде старика с седой бородой.

Фото: Nordland County Council
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Кроме того, в церкви найдена уникальная сцена Успения Богородицы, известная только по апокрифам. Также фрески отличает полная гамма насыщенных цветов. Вероятно, при изготовлении красок в качестве связующего материала использовался пчелиный воск, а для повышения качества и текучести в краски добавляли олифу.

"Это было для нас сюрпризом, потому что такая техника была известна в Египте за сотни лет до этого, - говорит соавтор проекта Кристобаль Калафорра-Жепка. - Ее использовали, например, для украшения саркофагов еще в I веке нашей эры. Так называемые фаюмские портреты изображали мертвых очень реалистично. Мы и не думали, что эта техника была известна и христианским монахам".

Открытие важно еще и потому, что подобных фресок в мире почти не сохранилось. Раньше они встречались при раскопках в северном Ираке. Однако в последние десятилетия в ходе вооруженных конфликтов эти памятники, к сожалению, были разрушены. Поэтому следы культуры сирийских монахов средневековья в основном сохранились только в Египте.

В ходе работ ученые установили, что за свою более чем тысячелетнюю историю церковь неоднократно перестраивалась. Менялось и внутреннее убранство. Так, сирийские картины датированы IX-X веками нашей эры. Но во время реставрационных работ исследователям попадались и картины VII века, выполненные до появления здесь сирийских монахов. Также было установлено, что большинство древних фресок были фактически замазаны в результате реконструкции храма в XVIII веке.

Культура Арт Музеи и памятники В мире Африка Египет Общество Наука

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