Лавров: Россия готова помочь наладить диалог между Израилем и Палестиной

Москва подтверждает готовность содействовать решению фундаментальных вопросов между Палестиной и Израилем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обстоятельно обсудили положение дел в палестино-израильском урегулировании. У нас серьезная обеспокоенность обострением ситуации в Восточном Иерусалиме и вокруг сектора Газа. Мы подчеркнули готовность всесторонне содействовать налаживанию прямого диалога между палестинцами и израильтянами для решения всех фундаментальных вопросов окончательного статуса", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики.

Министр также добавил, что российская сторона готова оказывать помощь в решении обозначенных вопросов по двусторонней линии, а также как участник международного квартета ближневосточных посредников.