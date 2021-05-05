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05.05.2021 14:09
Рубрика: Власть

Лавров: Россия готова помочь наладить диалог между Израилем и Палестиной

Текст: Диана Ковалева
Москва подтверждает готовность содействовать решению фундаментальных вопросов между Палестиной и Израилем. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Обстоятельно обсудили положение дел в палестино-израильском урегулировании. У нас серьезная обеспокоенность обострением ситуации в Восточном Иерусалиме и вокруг сектора Газа. Мы подчеркнули готовность всесторонне содействовать налаживанию прямого диалога между палестинцами и израильтянами для решения всех фундаментальных вопросов окончательного статуса", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики.

Министр также добавил, что российская сторона готова оказывать помощь в решении обозначенных вопросов по двусторонней линии, а также как участник международного квартета ближневосточных посредников.

Лавров: У РФ есть идеи по переговорам по ближневосточному урегулированию
Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Палестина Правительство МИД Палестино-израильский конфликт

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