Лавров: У РФ есть идеи по переговорам по ближневосточному урегулированию

У Москвы есть идеи касаемо возобновления переговорного процесса по ближневосточному урегулированию, и она готова ими поделиться. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с палестинским коллегой Риядом аль-Малики.

"Мы озабочены отсутствием перспективных договоренностей о том, как возобновить мирный процесс, мирные переговоры. Готовы помочь, у нас есть некоторые идеи. Сегодняшние контакты с вами для нас имеют особое значение", - заявил Лавров.

Обращаясь к аль-Малики, министр также добавил, что Москве важны оценки палестинской стороны происходящего на Ближнем Востоке, севере Африки и, разумеется, в самой Палестине.