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05.05.2021 13:19
Рубрика: Власть

Лавров встретится с Пашиняном в ходе визита в Армению

Текст: Диана Ковалева

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретится с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном во время визита в страну 5-6 мая. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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"5-6 мая министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Республику Армения с рабочим визитом, в рамках которого запланированы встреча с и. о. премьер-министра Николом Пашиняном и переговоры с и. о. министра иностранных дел Арой Айвазяном", - говорится в сообщении.

На Смоленской площади также отметили, что предстоящий визит является продолжением "интенсивного российско-армянского политического диалога, ориентированного на укрепление многопланового двустороннего сотрудничества, поддержание мира и стабильности в регионе". Ожидается, что будут затронуты такие темы, как двустороннее взаимодействие, региональное сотрудничество, внешнеполитическая координация в ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ООН, ОБСЕ, Совете Европы, а также в других организациях.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Армения Правительство МИД

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