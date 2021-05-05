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05.05.2021 11:55
Рубрика: Власть

Летчики-участники Парада Победы пролетели над Красной площадью

Текст: Юрий Гаврилов
В Москве прошла тренировка участников авиационной части Парада Победы 9 Мая. В небе над Красной площадью в праздничном строю пролетели 23 вертолета и 53 самолета различных типов. Их количество равнялось числу лет, минувших с победного мая 45-го.

Накануне в столице была пасмурная погода, поэтому у командования были определенные опасения по поводу возможности проведения тренировочного прохода над центром мегаполиса. Но все, к счастью, обошлось. В среду небо над Москвой было чистым и солнечным. Ничто не помешало летчикам продемонстрировать всю мощь ВКС России. Впрочем, они были готовы к любым природным сюрпризам. Все экипажи до этого много тренировались, поэтому выдерживать место в строю им не доставило особых сложностей.

Фото: Кадр видео RT
Опубликованы цветные видеокадры Парада советских войск в Берлине

Авиаторы приготовили для гостей праздника несколько новинок. Прежде всего, впервые воздушную часть Парада Победы в нынешнем году откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26. За ними над Красной площадью пролетят экипажи транспортно-боевых Ми-8, ударных Ми-35 и Ка-52, а также пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н "Ночной охотник".

Опять же впервые в парадный строй добавили группу в составе стратегического ракетоносца Ту-160 "Белый лебедь". Он пройдет над центром столицы в сопровождении четырех новейших истребителей Су-35 авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи".

На таких парадах к пилотажникам зрители проявляют особое внимание. Поэтому летчики стараются филигранно управлять своими машинами. Ранее заместитель командира 237-го Центра показа авиатехники имени И. Н. Кожедуба по летной подготовке Сергей Осяйкин рассказал, что в большой группе ведомые самолеты, которые стоят крайними, пилотируют по впереди идущей машине. Та, в свою очередь, тоже является ведомой. "И каждое отклонение ведущего передается в геометрической прогрессии. Здесь каждый должен, прежде всего, думать о том человеке, который стоит за ним и которому сложнее", - подчеркнул Осяйкин.

Чтобы пролет был не только зрелищным, но и максимально безопасным, заранее были определены наиболее оптимальные параметры движения в небе парадного строя. В Минобороны РФ объявили, что все маневры военной авиации над столицей будут выполняться на высотах от 180 до 550 метров и на скоростях от 200 до 550 километров в час.

В День Победы зрители увидят в праздничном небе стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М, другие типы современной авиационной техники. Будут, разумеется, и истребители пятого поколения Су-57, а также высотные перехватчики МиГ-31К - носители гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Свое место в парадном строю займут пилоты Липецкого авиацентра. Опять же по традиции пилотажные группы "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 выстроят в небе знаменитый на весь мир "кубинский бриллиант".

Завершат воздушную часть парада шесть штурмовиков Су-25, которые окрасят столичное небо в цвета российского триколора.

Как все это должно и будет выглядеть 9 Мая, стало понятно в ходе тренировочного пролета над Красной площадью в среду. Еще один такой проход боевой авиации запланирован на 7 число, когда в Москве состоится генеральная репетиция Парада Победы.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Все о параде Победы расскажут на сайте Минобороны

Свою ночную тренировку к торжественному маршу по главной площади страны за несколько часов до авиации провели пешая и механизированная парадные колонны. "Численность пешей колонны составляет более 12 тысяч военнослужащих. В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники", - сообщили в военном ведомстве РФ.

Напомним, что ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что помимо Москвы, военные парады в День Победы состоятся еще в 27 городах России. В них примут участие более 47 тысяч человек. На улицы и площади генералы выведут около 1600 единиц военной техники. В праздничное небо поднимутся более 200 воздушных судов. А еще в 377 населенных пунктах 9 Мая состоятся праздничные торжества с участием солдат офицеров.

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