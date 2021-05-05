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05.05.2021 18:28
Рубрика: В мире

Меркель: Между США и Германией нет единства по "Северному потоку-2"

Текст: Екатерина Забродина

Проект российско-европейского газопровода "Северный поток-2" по-прежнему раскалывает трансатлантических союзников. Это дала понять канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на видеоконференции консервативной фракции ХДС/ХСС в бундестаге.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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По словам немецкого канцлера, которую цитирует Sputnik, "Северный поток-2" по-прежнему относится к тем темам, по которым среди партнеров по обе стороны Атлантики нет единства. "Важно, чтобы и в будущем мы продолжали обмен по вопросам трансатлантического партнерства, которые, возможно, не сразу ведут к общей оценке​​​. К ним сейчас относится тема "Северного потока 2", - дипломатично выразилась Меркель. Как известно, Берлин продолжает отбиваться от критики проекта со стороны Вашингтона, который с приходом в Белый дом администрации Байдена продолжает оказывать на Европу давление, в том числе санкционное, по этим вопросам. Официальные лица в ФРГ не раз заявляли, что намерены довести дело до конца, призывая оппонентов разделять экономический интерес и политический фон.

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