МИД: Действия властей Чехии затронули интересы детей из школы при посольстве

В МИД РФ "Российской газете" прокомментировали ситуацию со школой при нашем посольстве в Праге, которая внезапно оказалась под угрозой закрытия из-за требования чешских властей радикально сократить штат дипмиссии, а также провести срочную аккредитацию учебного заведения в МВД Чехии на общих основаниях. "Глубоко сожалеем, что бездумные и провокационные действия чешских властей по ограничению российского присутствия в Чехии затронули интересы детей, а это порядка 300 учащихся, в том числе из семей наших соотечественников", - рассказали "РГ" в департаменте информации и печати МИД РФ.

При этом на Смоленской площади подчеркнули, что на данном этапе "преждевременно говорить о закрытии школы при посольстве в Праге". "Прорабатываем все возможные варианты ее сохранения в том или ином виде. Хотя очевидно, что в условиях введенных чешской стороной ограничений и требований к учителям провести регистрацию на общих основаниях в МВД Чехии (учебный процесс в нашей школе обеспечивают 15 преподавателей) рассчитывать на продолжение ее полноценного функционирования в привычном формате не приходится. Будем вынуждены кардинально переработать апробированную за многие десятилетия схему обеспечения деятельности школы при российской дипмиссии в Праге", - сообщил дипломатический собеседник "РГ".

В российском дипведомстве настаивают, что "вину за произошедшее целиком несет чешская сторона, которая в ультимативном порядке предъявила нам эти требования, даже не удосужившись выяснить, когда в России заканчивается учебный год".

Напомним, что ранее более двухсот бывших и нынешних учеников школы из 16 стран по всему миру подписали открытое письмо главам МИД России и Чехии Сергею Лаврову и Якубу Кулганеку с просьбой сохранить уникальное учебное заведение, которое может быть ликвидировано после 30 мая.

"Кризис в чешско-российских отношениях привел к тому, что под вопросом оказалось само существование нашей любимой школы, под вопросом оказалось само существование непрерывной традиции российского образования в Чехии, ведущей свое начало с 1921 года, с "Русской акции" Масарика и Крамаржа. Даже в годы войны и нацистской оккупации школа продолжала работать. А свой нынешний облик она обрела в свободной Чехословакии в 1947 году. И в 2022 году мы планировали отметить ее 75-летие. Все годы своего существование русская - советская - российская школа в Праге была оплотом просвещения, гуманитарного сотрудничества и интернационализма. Наверное, мало найдется на Земле стран, молодые граждане которых не обучались бы вместе с нами - русские, украинцы, белорусы, казахи, молдаване, немцы, поляки, чехи, словаки, французы, чилийцы, гватемальцы, уругвайцы, арабы и многие-многие другие прошли через ее классы и коридоры. Всем она давала знания, учила дружбе, избавляла от многих предрассудков и наконец провожала в большую жизнь. Все мы сохранили о ней самые теплые и радостные воспоминания", - настаивают авторы письма.