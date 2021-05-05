Минтранс предложил выделить субсидии на льготные кредиты для ремонта дорог

Подрядные организации получат льготные кредиты на строительство и ремонт дорог для увеличения темпов работ. Правила предоставления субсидий банкам для льготного кредитования разработал Минтранс. Документ проходит общественное обсуждение.

Субсидии получат банки, которые будут выдавать кредиты подрядчиками по льготной ставке. На эти цели предусмотрено 1,8 млрд рублей. Решение об использовании такого механизма было принято по итогам совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина, прошедшего в июне 2020 года, отмечают в Минтрансе.

В министерстве рассматривают дорожное строительство в качестве сферы, поддерживающей развитие экономики, и рассчитывают не только сохранить высокие темпы дорожного строительства в 2021 году, но и ускорить работы. "В связи с влиянием сложившейся эпидемиологической ситуации на производственные процессы и финансовую устойчивость подрядных организаций кредитование по льготной ставке в целях досрочного исполнения контрактов, связанных с осуществлением капитальных вложений, позволит не снижать темпы производства работ по объектам дорожного строительства, что в свою очередь даст возможность подрядным организациям планировать выполнение работ исходя из производственных мощностей, а не предусмотренных по контракту средств по годам", - говорится в пояснительной записке к документу.

Если допустить снижение интенсивности работ или их приостановку, то отрасли придется столкнуться с финансовыми потерями, оттоком квалифицированных специалистов и повышением цен на стройматериалы. Тем самым в Минтрансе предполагают снизить риски сокращения численности работников, обеспечить исполнение обязательств между подрядчиками и поставщиками, своевременную выплаты заработной платы.

Как сообщили ранее "РГ" в Росавтодоре, в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 5,3 тысячи объектов общей протяженностью более 16 тысяч километров. Из бюджета на эти цели будет направлено около 48 млрд рублей. Кроме того, в феврале на заседании правительства было принято решение о выделении дополнительно 100 млрд рублей на строительство дорог в регионах. Из них на мероприятия нацпроекта направят 53,8 млрд рублей.

Всего в дорожных работах будет задействовано более трех тысяч подрядных организаций. Сейчас законтрактовано около 85% объектов.