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05.05.2021 16:41
Рубрика: Экономика

Минтранс предложил выделить субсидии на льготные кредиты для ремонта дорог

Текст: Евгений Гайва

Подрядные организации получат льготные кредиты на строительство и ремонт дорог для увеличения темпов работ. Правила предоставления субсидий банкам для льготного кредитования разработал Минтранс. Документ проходит общественное обсуждение.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
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Субсидии получат банки, которые будут выдавать кредиты подрядчиками по льготной ставке. На эти цели предусмотрено 1,8 млрд рублей. Решение об использовании такого механизма было принято по итогам совещания у вице-премьера Марата Хуснуллина, прошедшего в июне 2020 года, отмечают в Минтрансе.

В министерстве рассматривают дорожное строительство в качестве сферы, поддерживающей развитие экономики, и рассчитывают не только сохранить высокие темпы дорожного строительства в 2021 году, но и ускорить работы. "В связи с влиянием сложившейся эпидемиологической ситуации на производственные процессы и финансовую устойчивость подрядных организаций кредитование по льготной ставке в целях досрочного исполнения контрактов, связанных с осуществлением капитальных вложений, позволит не снижать темпы производства работ по объектам дорожного строительства, что в свою очередь даст возможность подрядным организациям планировать выполнение работ исходя из производственных мощностей, а не предусмотренных по контракту средств по годам", - говорится в пояснительной записке к документу.

Если допустить снижение интенсивности работ или их приостановку, то отрасли придется столкнуться с финансовыми потерями, оттоком квалифицированных специалистов и повышением цен на стройматериалы. Тем самым в Минтрансе предполагают снизить риски сокращения численности работников, обеспечить исполнение обязательств между подрядчиками и поставщиками, своевременную выплаты заработной платы.

Как сообщили ранее "РГ" в Росавтодоре, в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" отремонтируют более 5,3 тысячи объектов общей протяженностью более 16 тысяч километров. Из бюджета на эти цели будет направлено около 48 млрд рублей. Кроме того, в феврале на заседании правительства было принято решение о выделении дополнительно 100 млрд рублей на строительство дорог в регионах. Из них на мероприятия нацпроекта направят 53,8 млрд рублей.

Всего в дорожных работах будет задействовано более трех тысяч подрядных организаций. Сейчас законтрактовано около 85% объектов.

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