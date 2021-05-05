Мишустин назвал дату для отчета о выплатах в 10 тыс рублей на школьников

Отчитаться перед правительством РФ о единовременных выплатах в 10 тысяч рублей на детей от 6 до 18 лет профильные ведомства должны успеть до 17 августа. Об этом говорится в перечне поручений главы кабмина РФ Михаила Мишустина.

Отвечать за предоставление выплат будут Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России.

Кроме того, они должны предоставить доклад и о финподдержке неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам. Выплаты будут проходить с 1 июля каждый месяц.