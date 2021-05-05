На экраны вышла белорусско-российская военная драма

Картина "Судьба диверсанта" режиссера Дмитрия Астрахана, премьера которой состоялась на днях, посвящена подвигам советских подпольщиков и партизан, сражавшихся с немецкими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.

"Судьба диверсанта" имеет не только полный метр, но и телевизионную версию из четырех серий. Беларусьфильм

Образ главного героя, железнодорожника Алеся Арловича, собирательный, но в его основе - судьба советского подпольщика Федора Крыловича, совершившего одну из крупнейших сухопутных диверсий Великой Отечественной войны на железнодорожной станции Осиповичи.

Съемки картины начались в 2019 году и длились около года. Саму операцию, сегодня известную как "диверсия Крыловича", снимали на железнодорожной станции Богатырево под Минском. На этом этапе появились первые проблемы - логистические. Директор съемочной группы Сергей Мосин рассказывает:

- Самым сложным оказалось собрать в одном месте всю технику военных лет. Локомотив пригнали из Могилева, составы из Молодечно. Плюс привезли грузовые платформы, на которые поставили самый настоящий танк. Здание станции Богатырево мы не задействовали, у него слишком современный вид. Нашли нужное нам в Поречье...

На роль главного героя режиссер Дмитрий Астрахан утвердил Алексея Суренского - 35-летнего российского актера, знакомого зрителям по роли хоккеиста Кирилла Емельянова в сериале "Молодежка".

"Судьба диверсанта" - первая большая роль Суренского в полном метре.

- Приглашению на кастинг удивился. Тем более что нашли меня через соцсети. Обычно звонят из актерских агентств или знакомые кастинг-директора и приглашают на пробы. В моем случае просто написали в один из мессенджеров: мол, есть такой проект, не хотите попробовать? Знаю, что был большой кастинг, в том числе среди известных медийных персон. Но утвердили меня. Дмитрий Хананович разглядел, поверил, дал шанс.

Первым делом актер ознакомился с биографией героя:

- Самым сложным оказалось понять психологию людей, которые шли и совершали подвиг, не думая при этом о собственной жизни и уж тем более не задумываясь об орденах, наградах и медалях. История Федора Крыловича - это история о силе человеческого духа. Во время съемок съездил в Хатынь - это, наверное, мое самое сильное впечатление от Беларуси. После посещения комплекса многое в голове становится на свои места, ты начинаешь мыслить другими категориями, по-новому смотреть на жизнь и мир вокруг…

В роли "плохого парня" засветится в картине и популярный актер, народный артист России Андрей Смоляков. Несколько фраз на немецком пришлось заучить и Александру Семчеву - звезда сериалов и криминальных лент сыграл у Астрахана офицера гестапо.

Задействовал режиссер и именитых белорусских актеров. Так, например, зрители увидят на экране председателя Союза кинематографистов Виктора Васильева и актера драмтеатра им. Максима Горького Александра Ткаченка.

Фильм имеет не только полный метр, но и телеверсию из четырех серий. Сейчас несколько крупных российских каналов рассматривают вопрос о приобретении ленты. Кроме того, есть планы показать "Судьбу диверсанта" за рубежом, рассказывает генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский:

- Есть темы, которые поднимались в кинематографе не раз. Например, связанные с деятельностью Минского подполья, обороной Брестской крепости, Буйничским полем. По-разному было представлено в кино и партизанское движение. Однако историю о подвиге Крыловича до сих пор не экранизировали, и я рад, что мы сделали это первыми. "Беларусьфильм" снимал, снимает и будет снимать ленты о войне, потому что есть достаточно большое количество зрителей, которые такое кино любят и смотрят.

Владимир Карачевский уверен, что "Судьба диверсанта" будет интересна как старшему поколению, так и молодежи.

- Эта история, на мой взгляд, отражает темы, волнующие человека в любые времена. Вместе с тем, несмотря на тяжелые моменты, фильм жизнеутверждающий и несложен для восприятия. Режиссер Дмитрий Астрахан, будучи оптимистом по жизни, при всей драматичности истории не сделал картину тяжеловесной.

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