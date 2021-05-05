Принят Государственной Думой 22 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в пункт 3 статьи 33335 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340; 2004, N 45, ст. 4377; 2005, N 30, ст. 3117; 2006, N 1, ст. 12; 2007, N 49, ст. 6071; 2008, N 52, ст. 6218, 6219; 2009, N 1, ст. 19; N 29, ст. 3582; N 52, ст. 6450; 2010, N 15, ст. 1737; N 19, ст. 2291; N 32, ст. 4298; N 40, ст. 4969; N 48, ст. 6247; 2011, N 1, ст. 7; N 30, ст. 4587; N 47, ст. 6608; 2012, N 49, ст. 6750; N 50, ст. 6958; 2013, N 23, ст. 2866; N 30, ст. 4084; 2014, N 16, ст. 1835; N 26, ст. 3404; N 30, ст. 4222; N 45, ст. 6159; N 48, ст. 6662; 2015, N 27, ст. 3948; 2016, N 11, ст. 1480; N 49, ст. 6844, 6845, 6847; 2017, N 49, ст. 7318, 7324; 2018, N 1, ст. 14; N 11, ст. 1585; N 31, ст. 4822, 4823; N 45, ст. 6828; N 53, ст. 8412; 2019, N 18, ст. 2225; N 22, ст. 2665; N 27, ст. 3523; N 39, ст. 5371, 5375; 2020, N 17, ст. 2707; N 48, ст. 7627) изменения, дополнив его подпунктами 35 и 36 следующего содержания:

"35) за выдачу национального водительского удостоверения, удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) гражданам, подлежащим призыву на военную службу и прошедшим подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата, на основании удостоверений (свидетельств), подтверждающих получение гражданами соответствующей военно-учетной специальности и выдаваемых в порядке, установленном Министерством обороны Российской Федерации;

36) за выдачу национального водительского удостоверения, подтверждающего право на управление транспортными средствами категории "D" и подкатегории "D1", гражданам, проходящим военную службу по призыву.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин