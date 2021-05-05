Назван вред неоправданного приема аспирина

Прием аспирина, который стал популярным во время эпидемии коронавируса, способен навредить здоровью, если этот препарат не назначен врачом, а используется для самолечения.

Как рассказала kp.ru академик РАН, врач-кардиолог, руководитель Бакулевского центра сердечно-сосудистой хирургии Елена Голухова, чрезмерный прием аспирина может привести к возникновению кровотечений у здорового человека.

Эксперт отмечает риск повышенного тромбообразования у больных коронавирусом, что представляет серьезную угрозу, а аспирин относится к антикоагулянтам. Но этот довольно старый препарат не нужно принимать без медицинского контроля.

- Аспирин позволяет пролонгировать жизнь и повышает шансы зараженного на то, чтобы после выполнения стентирования сосудов (операции), скажем, этот стент был проходим. Но неоправданный и неконтролируемый прием аспирина у здоровых людей приводит к избыточному риску кровотечений, - говорит Елена Голухова.

Имеются противопоказания. По вопросам, связанным со здоровьем, необходимо обратиться за консультацией к врачу.