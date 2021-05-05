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05.05.2021 07:55
Рубрика: Общество

Названы пять мешающих похудеть привычек

Текст: Михаил Русин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты рекомендуют избавиться от некоторых привычек, которые способствуют набору лишнего веса. Главным образом от малоподвижного образа жизни. Рекомендации дала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Фото: iStock
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Она выделила пять привычек, которые останавливают процесс похудения. Первая - недостаток движения, который, по словм специалиста, замедляет метаболизм в организме, что может стать причиной набора жировой массы, сообщает "Звезда". Также диетолог рекомендует отказаться от употребления фруктов на ночь. Из-за повышенного содержания в них глюкозы, фруктозы и сахарозы их лучше съедать до 16 часов.

Необходимо также наладить режим сна. Отдыхать нужно не менее семи-восьми часов в сутки. Причем не желательно ложиться слишком поздно. Плохой привычкой диетолог назвала быструю еду. "Когда мы едим слишком быстро, организм не успевает переваривать ту пищу, что поступила к нему и не наступает насыщения. Есть вероятность, что мы съедим гораздо больше, чем нам действительно нужно", - отмечает Ирина Писарева.

К вредным привычкам, мешающим сборосить лишние килограммы, также относится и пропуск завтрака. Врач напомнила, что утренний прием пищи запускает метаболизм и обеспечивает организм энергией. Игнорируя завтрак велика вероятность сделать излишне калорийным свой ужин.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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