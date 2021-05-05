Названы пять мешающих похудеть привычек

Специалисты рекомендуют избавиться от некоторых привычек, которые способствуют набору лишнего веса. Главным образом от малоподвижного образа жизни. Рекомендации дала спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Она выделила пять привычек, которые останавливают процесс похудения. Первая - недостаток движения, который, по словм специалиста, замедляет метаболизм в организме, что может стать причиной набора жировой массы, сообщает "Звезда". Также диетолог рекомендует отказаться от употребления фруктов на ночь. Из-за повышенного содержания в них глюкозы, фруктозы и сахарозы их лучше съедать до 16 часов.

Необходимо также наладить режим сна. Отдыхать нужно не менее семи-восьми часов в сутки. Причем не желательно ложиться слишком поздно. Плохой привычкой диетолог назвала быструю еду. "Когда мы едим слишком быстро, организм не успевает переваривать ту пищу, что поступила к нему и не наступает насыщения. Есть вероятность, что мы съедим гораздо больше, чем нам действительно нужно", - отмечает Ирина Писарева.

К вредным привычкам, мешающим сборосить лишние килограммы, также относится и пропуск завтрака. Врач напомнила, что утренний прием пищи запускает метаболизм и обеспечивает организм энергией. Игнорируя завтрак велика вероятность сделать излишне калорийным свой ужин.