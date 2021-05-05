Небензя заявил о "неудобной" для Запада правде об Украине

На площадке Совета Безопасности ООН прошло инициированное РФ неформальное заседание СБ ООН "Одесса семь лет спустя: неонацизм и насильственный национализм как двигатели конфликта на Украине"​​​, передает РИА Новости.

В мероприятии в режиме видеоконференции приняли участие бывший замглавы одесской милиции Дмитрий Фучеджи, бывший депутат облсовета и кандидат в мэры Одессы Алексей Албу, а также Сергей Киричук, а также жительница Горловки Анна Тув, которая рассказала, как во время обстрелов украинских военных потеряла мужа и дочь.

Отмечается, что представители стран Запада традиционно постарались уклониться от оценок украинских властей в этом вопросе и призвали "прекратить политизировать человеческие трагедии".

"Люди, которых вы видели сегодня, настоящие. Все они стали жертвами постмайданной Украины и решили сегодня поделиться с вами своим опытом", - заявил в ответ российский постпред в ООН Василий Небензя и посетовал на то, что Запад снова не желает слышать "неудобную информацию".