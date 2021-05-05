Принят Государственной Думой 22 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" (в редакции Федерального закона от 3 марта 1995 года N 27-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 879; 2000, N 2, ст. 141; 2001, N 21, ст. 2061; N 33, ст. 3429; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 23, ст. 2174; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 17, ст. 1778; N 44, ст. 4538; 2007, N 27, ст. 3213; N 49, ст. 6056; 2008, N 18, ст. 1941; N 29, ст. 3418, 3420; 2009, N 1, ст. 17; N 29, ст. 3601; N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2527; N 31, ст. 4155; 2011, N 15, ст. 2018, 2025; N 30, ст. 4570, 4590; N 49, ст. 7042; N 50, ст. 7343, 7359; 2012, N 53, ст. 7648; 2013, N 19, ст. 2312; N 30, ст. 4060, 4061; N 52, ст. 6961, 6973; 2014, N 26, ст. 3377; N 30, ст. 4262; N 48, ст. 6647; 2015, N 1, ст. 11, 12, 52; N 27, ст. 3996; N 29, ст. 4350; 2016, N 15, ст. 2066; N 27, ст. 4212; 2017, N 31, ст. 4737, 4766; N 40, ст. 5750; 2018, N 23, ст. 3229; 2019, N 31, ст. 4431; N 44, ст. 6176; N 49, ст. 6955; N 52, ст. 7823; 2020, N 24, ст. 3753; N 48, ст. 7636) следующие изменения:

1) в части шестой статьи 21 слово "пользование" заменить словами "право пользования";

2) в статье 23:

а) пункт 2 части первой изложить в следующей редакции:

"2) участки недр, используемые для геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, за исключением подземных сооружений для захоронения радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов опасности, хранилищ углеводородного сырья (далее - подземные сооружения местного и регионального значения, не связанные с добычей полезных ископаемых), и (или) используемые для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;";

б) часть третью после слов "таких перечней" дополнить словами ", а также внесения в них изменений";

3) в части первой статьи 3:

а) в абзаце первом слова "органов государственной власти в сфере регулирования" заменить словами "в сфере регулирования";

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3) разработка и утверждение классификаций запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых по видам полезных ископаемых;";

в) в пункте 31 слова "конкурсах или" исключить;

г) пункт 61 изложить в следующей редакции:

"61) установление порядка подготовки и утверждения региональных перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым, а также критериев отнесения полезных ископаемых к общераспространенным полезным ископаемым, утверждение совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации региональных перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым;";

д) пункт 63 дополнить словами ", а также внесения в них изменений";

е) в пункте 9 слова "национальной безопасности и охраны окружающей среды" заменить словами "обороны страны и безопасности государства, рационального использования и охраны недр, охраны окружающей среды";

ж) дополнить пунктом 26 следующего содержания:

"26) иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом.";

4) в статье 4:

а) пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7) распоряжение совместно с федеральными органами государственной власти государственным фондом недр на своих территориях;";

б) дополнить пунктом 72 следующего содержания:

"72) подготовка и утверждение совместно с федеральным органом управления государственным фондом недр региональных перечней полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым;";

в) в пункте 81 слова "и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения" заменить словами ", технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами в отношении участков недр местного значения";

5) статью 5 признать утратившей силу;

6) пункт 4 части первой статьи 6 дополнить словами ", в том числе подземных сооружений для захоронения радиоактивных отходов (пунктов захоронения), отходов производства и потребления I - V классов опасности (объектов захоронения отходов)";

7) в статье 7:

а) в части третьей второе предложение изложить в следующей редакции: "Документы, которые удостоверяют уточненные границы горного отвода (горноотводный акт и графические приложения), оформляются органом государственного горного надзора или в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (в отношении участков недр местного значения) после подготовки и согласования в установленном порядке технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых или технического проекта строительства и эксплуатации подземных сооружений, предусмотренных статьей 232 настоящего Закона.";

б) в части пятой слова "проводить работы" заменить словами "осуществлять пользование недрами";

в) в части девятой слова "проведения работ" заменить словами "пользования недрами";

г) дополнить частями двенадцатой и тринадцатой следующего содержания:

"Участок недр предоставляется с ограничением по глубине в соответствии с лицензией на пользование недрами для разведки и добычи полезных ископаемых, для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов, для образования особо охраняемых геологических объектов.

Участок недр предоставляется с ограничением по глубине или без такого ограничения в соответствии с лицензией на пользование недрами для геологического изучения недр, для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых.";

8) статью 8 изложить в следующей редакции:

"Статья 8. Ограничения и запреты пользования недрами

Пользование отдельными участками недр может быть ограничено или запрещено в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, рационального использования и охраны недр, охраны окружающей среды.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов и зон с особыми условиями использования территорий может быть ограничено или запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу безопасности жизни и здоровья населения, охране окружающей среды, сохранности зданий и сооружений, включая сохранность горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами.

Пользование недрами на особо охраняемых природных территориях осуществляется в соответствии с режимом особой охраны их территорий.";

9) в статье 9:

а) часть шестую изложить в следующей редакции:

"Пользователями недр при осуществлении добычи полезных ископаемых, содержащих радиоактивные вещества, при захоронении радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов опасности могут быть юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие выданные уполномоченным федеральным органом исполнительной власти разрешения (лицензии) на осуществление соответствующих видов деятельности.";

б) часть седьмую дополнить предложением следующего содержания: "Права и обязанности пользователя недр прекращаются со дня внесения записи о прекращении права пользования недрами по соответствующей лицензии на пользование недрами в государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренный статьей 28 настоящего Закона, за исключением обязанностей по ликвидации или консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, и рекультивации земель, организации и проведению в соответствии с законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на горных выработках, буровых скважинах и иных сооружениях, связанных с пользованием недрами, на период проведения ликвидационных или консервационных мероприятий.";

в) в части девятой слова "абзацем восьмым пункта 6" заменить словами "абзацем седьмым пункта 7 части первой";

10) статью 10 изложить в следующей редакции:

"Статья 10. Сроки пользования участками недр

Участок недр предоставляется в пользование на определенный срок или без ограничения срока.

Участок недр предоставляется в пользование на определенный срок:

1) для геологического изучения недр - на срок до 5 лет, или на срок до 7 лет при осуществлении геологического изучения участка недр, расположенного полностью или частично в границах Республики Саха (Якутия), Республики Коми, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского края, Архангельской области, Иркутской области, Магаданской области, Сахалинской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа или Ямало-Ненецкого автономного округа, или на срок до 10 лет при осуществлении геологического изучения участка недр внутренних морских вод, территориального моря или континентального шельфа Российской Федерации;

2) для добычи полезных ископаемых - на срок отработки месторождения полезных ископаемых, исчисляемый исходя из технико-экономического обоснования разработки месторождения полезных ископаемых, обеспечивающего рациональное использование и охрану недр;

3) для добычи подземных вод - на срок до 25 лет;

4) для добычи полезных ископаемых на основании предоставления права краткосрочного пользования участком недр в соответствии со статьей 211 настоящего Закона - на срок до 1 года;

5) для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения, которые указаны в пункте 1 части первой статьи 23 настоящего Закона и которые предоставляются в соответствии с абзацем седьмым пункта 7 части первой статьи 101 настоящего Закона, - на срок выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования;

6) для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 4 части первой статьи 101 настоящего Закона - на срок до 7 лет, а для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 101 настоящего Закона - на срок до 15 лет;

7) для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов - на срок до 1 года.

Участок недр предоставляется в пользование без ограничения срока:

1) для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в том числе подземных сооружений для захоронения радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов опасности;

2) для строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного сырья;

3) для размещения в пластах горных пород попутных вод, вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей;

4) для образования особо охраняемых геологических объектов.

Срок пользования участком недр в случаях, указанных в пунктах 1 - 3 и 6 части второй настоящей статьи, продлевается по инициативе пользователя недр при необходимости завершения им геологического изучения недр, добычи полезных ископаемых и подземных вод, разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или необходимости ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, при условии отсутствия нарушений условий лицензии на пользование недрами данным пользователем недр. Срок разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых на участке недр, предоставленном в пользование в соответствии с абзацем двенадцатым пункта 4 части первой статьи 101 настоящего Закона, продлевается однократно на срок до 3 лет, а на участке недр, предоставленном в пользование в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 101 настоящего Закона, - на срок до 5 лет без ограничения количества продлений. Заявка на внесение изменений в лицензию на пользование недрами в случае продления срока пользования участком недр подается не позднее чем за три месяца до его истечения. Восстановление срока пользования участком недр, право пользования которым в установленном порядке досрочно прекращено, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 20 настоящего Закона.

Порядок продления срока пользования участком недр на условиях соглашения о разделе продукции определяется указанным соглашением.

Срок пользования участком недр исчисляется с даты государственной регистрации лицензии на пользование этим участком недр, осуществляемой посредством внесения соответствующей записи в государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренный статьей 28 настоящего Закона.";

11) статью 101 изложить в следующей редакции:

"Статья 101. Предоставление права пользования участками недр

Основаниями предоставления права пользования участками недр являются:

1) решение Правительства Российской Федерации, принятое:

для геологического изучения участка недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации в целях поиска и оценки месторождений углеводородного сырья из утверждаемого Правительством Российской Федерации перечня участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов;

при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр федерального значения или на участке недр, который отнесен к участкам недр федерального значения в результате открытия месторождения полезных ископаемых пользователем недр, осуществлявшим геологическое изучение недр такого участка, для разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения, за исключением осуществления геологического изучения недр в соответствии с государственным контрактом на выполнение работ по геологическому изучению недр, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - государственный контракт);

для строительства и эксплуатации подземных сооружений для захоронения радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I и II классов опасности;

для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, на участке недр федерального значения континентального шельфа Российской Федерации, на участке недр федерального значения, расположенном на территории Российской Федерации и простирающемся на ее континентальный шельф, на участке недр федерального значения, содержащем газ, из утверждаемого Правительством Российской Федерации перечня участков недр федерального значения, которые предоставляются в пользование без проведения аукционов;

в соответствии с международным договором Российской Федерации, предусматривающим предоставление права пользования участком недр;

2) решение создаваемой Правительством Российской Федерации аукционной комиссии о предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр федерального значения для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, а в случае, предусмотренном частью восьмой статьи 131 настоящего Закона, о предоставлении права пользования указанным участком недр лицу, заявка которого соответствует требованиям настоящего Закона и условиям объявленного аукциона, или единственному участнику аукциона;

3) решение федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа, принятое для предоставления права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр, право пользования которым досрочно прекращено, за исключением участков недр местного значения;

4) решение комиссии, которая создается федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом и в состав которой включаются также представители органа исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации для рассмотрения заявок о предоставлении права пользования участками недр:

для геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, на участке недр, включенном в перечень участков недр для геологического изучения недр, за исключением недр на участках недр федерального значения и участках недр местного значения;

для геологического изучения недр, включающего поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, на участке недр, не включенном в перечень участков недр для геологического изучения недр, за исключением недр на участках недр федерального значения и участках недр местного значения;

при установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых на участке недр пользователем недр, осуществлявшим геологическое изучение недр такого участка, для разведки и добычи полезных ископаемых открытого месторождения, за исключением участка недр федерального значения, участка недр, который отнесен к участкам недр федерального значения в результате открытия месторождения полезных ископаемых, участка недр местного значения, участка недр в случае осуществления геологического изучения недр такого участка в соответствии с государственным контрактом;

для разведки и добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, на участке недр, не отнесенном к участкам недр местного значения, или для осуществления геологического изучения участка недр, не отнесенного к участкам недр местного значения, в целях поисков и оценки подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, или для геологического изучения участка недр в целях поисков и оценки подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения, их разведки и добычи на участке недр, не отнесенном к участкам недр местного значения, осуществляемых по совмещенной лицензии;

для строительства и эксплуатации хранилищ углеводородного сырья и (или) геологического изучения и оценки пригодности участка недр для строительства и эксплуатации указанных хранилищ углеводородного сырья;

для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (за исключением подземных сооружений для захоронения радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов опасности и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на участках недр местного значения), и (или) геологического изучения и оценки пригодности участка недр для строительства и эксплуатации указанных подземных сооружений;

для строительства и эксплуатации подземных сооружений для захоронения отходов производства и потребления III - V классов опасности;

для геологического изучения и оценки пригодности участка недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений для захоронения радиоактивных отходов, отходов производства и потребления I - V классов опасности;

для размещения в пластах горных пород попутных вод, вод, использованных пользователями недр для собственных производственных и технологических нужд при разведке и добыче углеводородного сырья, вод, образующихся у пользователей недр, осуществляющих разведку и добычу, а также первичную переработку калийных и магниевых солей, и (или) геологического изучения и оценки пригодности участка недр для размещения в пластах горных пород указанных вод;

для образования особо охраняемых геологических объектов;

для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи таких полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, на участке недр, выделяемом из участка недр, предоставленного тому же пользователю недр для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии;

5) решение создаваемой федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом аукционной комиссии о предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, или для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, за исключением участков недр федерального значения и участков недр местного значения, а в случае, предусмотренном частью восьмой статьи 131 настоящего Закона, о предоставлении права пользования указанным участком недр лицу, заявка которого соответствует требованиям настоящего Закона и условиям объявленного аукциона, или единственному участнику аукциона;

6) решение органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, согласованное с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом и принятое для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов;

7) принятое в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации решение органа государственной власти субъекта Российской Федерации:

о предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения и оценки пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, и (или) для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, не связанных с добычей полезных ископаемых;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых и включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр, осуществлявшим геологическое изучение такого участка недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением участка недр в случае осуществления геологического изучения недр такого участка в соответствии с государственным контрактом;

о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке недр местного значения, право пользования которым досрочно прекращено;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения, включенным в перечень участков недр местного значения, утвержденный органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, для геологического изучения недр в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых;

о предоставлении права пользования участком недр местного значения для геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, для разведки и добычи подземных вод или для геологического изучения недр в целях поисков и оценки подземных вод, их разведки и добычи;

о предоставлении без проведения аукциона права пользования участком недр местного значения, который указан в пункте 1 части первой статьи 23 настоящего Закона, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

о предоставлении права пользования участком недр местного значения для добычи подземных вод, используемых для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ;

8) решение создаваемой органом государственной власти субъекта Российской Федерации аукционной комиссии о предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр местного значения для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, а в случае, предусмотренном частью восьмой статьи 131 настоящего Закона, о предоставлении права пользования указанным участком недр лицу, заявка которого соответствует требованиям настоящего Закона и условиям объявленного аукциона, или единственному участнику аукциона;

9) соглашение о разделе продукции, заключенное в соответствии с Федеральным законом "О соглашениях о разделе продукции";

10) государственный контракт, заключенный федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом, а в отношении участка недр местного значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации, для осуществления геологического изучения недр;

11) государственное задание, предусматривающее осуществление государственного геологического изучения недр федеральным государственным учреждением, находящимся в ведении федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Порядки предоставления права пользования участками недр по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядки предоставления права пользования участками недр по основаниям, предусмотренным пунктами 3 - 6, 9 - 11 части первой настоящей статьи, устанавливаются федеральным органом управления государственным фондом недр. Порядки предоставления права пользования участками недр по основаниям, предусмотренным пунктами 7 и 8 части первой настоящей статьи, устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской Федерации.";

12) статью 11 изложить в следующей редакции:

"Статья 11. Лицензия на пользование недрами

Предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением в виде лицензии на пользование недрами, включающей установленной формы бланк с Государственным гербом Российской Федерации, а также текстовые, графические и иные приложения, являющиеся неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами и определяющие основные условия пользования недрами, за исключением случаев, установленных настоящим Законом.

Предоставление участка недр в пользование на условиях соглашения о разделе продукции оформляется лицензией на пользование недрами. Лицензия на пользование недрами удостоверяет право пользования указанным в ней участком недр на условиях соглашения, определяющего все необходимые условия пользования недрами в соответствии с Федеральным законом "О соглашениях о разделе продукции" и законодательством Российской Федерации о недрах.

Лицензия на пользование недрами является документом, удостоверяющим право пользователя недр на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной в ней целью в течение установленного срока при соблюдении пользователем недр предусмотренных данной лицензией условий.

Допускается предоставление лицензии на пользование недрами в отношении нескольких видов пользования недрами. Лицензия на пользование недрами для разведки месторождений полезных ископаемых отдельно не предоставляется. Разведка месторождений полезных ископаемых осуществляется на основании лицензии на пользование недрами для разведки и добычи полезных ископаемых или геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых.

Не требуется получение лицензии на пользование недрами для осуществления вида пользования недрами, предусмотренного пунктом 1 части первой статьи 6 настоящего Закона, государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, находящимися в ведении федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа, на основании государственного задания в соответствии с пунктом 11 части первой статьи 101 настоящего Закона.

Лицензия на пользование недрами не может быть передана пользователем недр третьим лицам, в том числе в пользование.";

13) статью 12 изложить в следующей редакции:

"Статья 12. Содержание лицензии на пользование недрами

Лицензия на пользование недрами должна содержать:

1) сведения о пользователе недр, в том числе для юридического лица - полное наименование, его организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика, сведения об органе, оформившем лицензию на пользование недрами, основание предоставления права пользования участком недр, предусмотренное частью первой статьи 101 настоящего Закона;

2) вид пользования недрами;

3) вид полезного ископаемого, виды попутных полезных ископаемых (при наличии) - в случае предоставления права пользования участком недр для геологического изучения недр и (или) разведки и добычи полезных ископаемых, для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых;

4) наименование (при наличии) участка недр, предоставленного в пользование, и описание его границ с учетом положений статьи 7 настоящего Закона;

5) срок действия лицензии на пользование недрами (срок пользования участком недр, предусмотренный статьей 10 настоящего Закона);

6) сроки подготовки и утверждения проектной документации на осуществление геологического изучения недр, проектной документации на осуществление разведки месторождений полезных ископаемых, предусмотренных статьей 361 настоящего Закона, а также сроки подготовки и утверждения технического проекта разработки месторождений полезных ископаемых, технического проекта строительства и эксплуатации подземных сооружений, проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, предусмотренных статьей 232 настоящего Закона;

7) срок начала осуществления геологического изучения недр, разведки месторождений полезных ископаемых, предусмотренного проектной документацией на осуществление геологического изучения недр, проектной документацией на разведку месторождений полезных ископаемых в соответствии со статьей 361 настоящего Закона;

8) виды, объемы и сроки осуществления геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых (в отношении участков недр федерального значения континентального шельфа Российской Федерации и участков недр федерального значения, расположенных на территории Российской Федерации и простирающихся на ее континентальный шельф);

9) срок ввода месторождения полезных ископаемых в разработку (эксплуатацию);

10) сроки представления подготовленных в установленном порядке материалов по результатам геологического изучения недр, разведки месторождений полезных ископаемых на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр в соответствии со статьей 29 настоящего Закона;

11) сроки представления геологической информации о недрах в соответствии со статьей 27 настоящего Закона в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды (включая сроки представления окончательных геологических отчетов о результатах осуществления геологического изучения недр и (или) разведки месторождения полезных ископаемых, разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых), а также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации (в отношении лицензий на пользование участками недр местного значения), сроки представления государственной отчетности пользователей недр, осуществляющих разведку месторождений полезных ископаемых и их добычу, в указанные фонды в соответствии со статьей 32 настоящего Закона;

12) условия, связанные с платежами при пользовании недрами;

13) сведения о собственнике добытых полезных ископаемых, подземных вод, специфических минеральных ресурсов, попутных полезных ископаемых (при наличии) - в отношении лицензий на пользование участками недр для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов, для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, а также предельный объем накопленной добычи полезных ископаемых, установленный в соответствии с проектной документацией на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, согласованной и утвержденной в порядке, предусмотренном статьей 232 настоящего Закона;

14) сроки подготовки технического проекта ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, и проекта рекультивации земель;

15) условия снижения содержания взрывоопасных газов в шахте, угольных пластах и выработанном пространстве до установленных допустимых норм при добыче (переработке) угля (горючих сланцев);

16) требования по рациональному использованию и охране недр, по безопасному ведению работ, связанных с пользованием недрами;

17) условия, подлежащие включению в лицензию на пользование недрами в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (в отношении лицензии на пользование участком недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря) и Федеральным законом от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" (в отношении лицензии на пользование участком недр федерального значения континентального шельфа Российской Федерации и участком недр федерального значения, расположенным на территории Российской Федерации и простирающимся на ее континентальный шельф);

18) условия пользования участком недр, предусмотренные условиями аукциона на право пользования участком недр, по результатам которого было предоставлено право пользования недрами.

Лицензия на пользование недрами помимо условий, указанных в части первой настоящей статьи, включает иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации о недрах, условия, предусмотренные решением о проведении аукциона на право пользования участком недр.

Лицензия на пользование недрами на условиях соглашений о разделе продукции должна содержать данные и условия, предусмотренные указанным соглашением.

Условия пользования участком недр, предусмотренные лицензией на пользование недрами, сохраняют свою силу в течение определенных данной лицензией сроков либо в течение срока пользования участком недр. Изменение этих условий допускается в случаях и по основаниям, которые предусмотрены статьей 121 настоящего Закона.";

14) дополнить статьей 121 следующего содержания:

"Статья 121. Оформление, государственная регистрация, выдача лицензии на пользование недрами, внесение изменений в лицензию на пользование недрами, переоформление лицензии на пользование недрами

Оформление лицензии на пользование недрами осуществляется при предоставлении права пользования участком недр по основаниям, предусмотренным частью первой статьи 101 настоящего Закона, в соответствии с требованиями к содержанию лицензии на пользование недрами, установленными статьей 12 настоящего Закона.

Государственная регистрация лицензии на пользование недрами осуществляется после ее оформления посредством внесения записи о государственной регистрации лицензии в государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренный статьей 28 настоящего Закона.

Выдача лицензии на пользование недрами пользователю недр осуществляется после ее государственной регистрации.

Оформление, государственная регистрация и выдача лицензий на пользование недрами осуществляются федеральным органом управления государственным фондом недр, его территориальными органами и подведомственными ему государственными казенными учреждениями, а лицензий на пользование участком недр местного значения - уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации. Форма лицензии на пользование недрами устанавливается федеральным органом управления государственным фондом недр.

Внесение изменений в лицензию на пользование недрами осуществляется по следующим основаниям:

1) возникновение обстоятельств, существенно отличающихся от тех, при которых право пользования недрами было предоставлено;

2) необходимость завершения пользователем недр геологического изучения недр, добычи полезных ископаемых и подземных вод, разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых или необходимость ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, при условии отсутствия нарушений условий лицензии на пользование недрами данным пользователем недр;

3) изменение границ участка недр, предоставленного в пользование;

4) установление пользователями недр, указанными в части восьмой статьи 9 настоящего Закона, наличия не указанных в лицензии на пользование недрами попутных полезных ископаемых;

5) исправление технической ошибки, допущенной при оформлении или переоформлении лицензии на пользование недрами, в том числе в сведениях о границах участка недр, предоставленного в пользование;

6) приведение содержания лицензии на пользование недрами в соответствие с требованиями настоящего Закона или иных федеральных законов;

7) изменение наименования юридического лица - пользователя недр;

8) включение документов, которые удостоверяют уточненные границы горного отвода (горноотводного акта и графических приложений), в лицензию на пользование недрами в качестве ее неотъемлемой составной части.

Внесение изменений в лицензии на пользование недрами осуществляется:

1) федеральным органом управления государственным фондом недр, его территориальными органами и подведомственными ему государственными казенными учреждениями (за исключением внесения изменений в лицензии на пользование участком недр местного значения);

2) уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации (в отношении лицензий на пользование участком недр местного значения).

Принятие решения о внесении изменений в лицензию на пользование недрами осуществляется комиссией, создаваемой федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом, а в отношении лицензии на пользование участком недр местного значения - уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Внесение изменений в лицензию на пользование недрами по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 4 части пятой настоящей статьи, осуществляется по инициативе пользователя недр. Внесение изменений в лицензию на пользование недрами по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3, 5 и 7 части пятой настоящей статьи, осуществляется по инициативе пользователя недр либо органов, указанных в части шестой настоящей статьи, а по основаниям, предусмотренным пунктами 6 и 8 части пятой настоящей статьи, по инициативе органов, указанных в части шестой настоящей статьи.

Внесение изменений в лицензию на пользование недрами по основаниям, предусмотренным пунктами 1 - 5 части пятой настоящей статьи, осуществляется только при согласии пользователя недр и органов, указанных в части шестой настоящей статьи.

Не допускается изменение тех условий лицензии на пользование недрами, по которым на дату обращения пользователя недр с заявкой об их изменении пользователю недр направлено и действует письменное уведомление о допущенных нарушениях, предусмотренное частью четвертой статьи 21 настоящего Закона.

Внесение изменения в лицензию на пользование недрами оформляется приложением к ней, которое вступает в силу с даты внесения записи о государственной регистрации соответствующего изменения в государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренный статьей 28 настоящего Закона.

Лицензия на пользование недрами подлежит переоформлению в случае перехода права пользования участком недр в соответствии со статьей 171 настоящего Закона, а также в случае передачи права пользования участком недр, предоставленного субъекту предпринимательской деятельности на основании соглашения о разделе продукции в соответствии с Федеральным законом "О соглашениях о разделе продукции".

Переоформление лицензий на пользование недрами осуществляется федеральным органом управления государственным фондом недр, его территориальными органами и подведомственными ему государственными казенными учреждениями, а лицензий на пользование участком недр местного значения - уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Принятие решения о переоформлении лицензии на пользование недрами осуществляется комиссией, создаваемой федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом, а в отношении лицензии на пользование участком недр местного значения - уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации.

Заявка на переоформление лицензии на пользование недрами подается не позднее шести месяцев до окончания срока действия лицензии на пользование недрами.

При переоформлении лицензии на пользование недрами условия пользования участком недр, установленные прежней лицензией, пересмотру не подлежат.

Порядок оформления, государственной регистрации и выдачи лицензий на пользование недрами, порядок внесения изменений в лицензии на пользование недрами, порядок переоформления лицензий на пользование недрами устанавливаются федеральным органом управления государственным фондом недр, а в отношении лицензий на пользование участками недр местного значения - уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.";

15) статью 131 изложить в следующей редакции:

"Статья 131. Аукцион на право пользования участками недр

Аукцион на право пользования участком недр федерального значения, участком недр местного значения, а также участком недр, не отнесенным к участкам недр федерального или местного значения (далее также - аукцион), проводится в электронной форме в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

Проведение аукциона обеспечивается оператором электронной площадки из числа операторов электронных площадок, функционирующих в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Организация и проведение аукциона осуществляются посредством программно-аппаратных средств оператора электронной площадки, а внесение задатка и сбора за участие в аукционе производится на счет оператора электронной площадки в банке, включенном в перечень, установленный в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Принятие решения о проведении аукциона, о составе аукционной комиссии осуществляется:

1) Правительством Российской Федерации - в отношении участков недр федерального значения;

2) органом государственной власти субъекта Российской Федерации - в отношении участков недр местного значения;

3) федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами - в отношении участков недр, за исключением участков недр федерального или местного значения.

Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности порядка проведения аукциона на право пользования участком недр федерального значения, в том числе в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства устанавливать по представлению федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, и (или) федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности ограничения допуска к участию в таких аукционах созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц с участием иностранных инвесторов.

Правительство Российской Федерации в целях реализации документов стратегического планирования, утверждаемых органами государственной власти Российской Федерации, а также соблюдения социальных, экономических, экологических и других интересов населения, проживающего на соответствующей территории, и всех граждан Российской Федерации вправе устанавливать специальные требования к участникам аукциона на право пользования участками недр, указанными в части первой настоящей статьи.

Аукционная комиссия ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания членами аукционной комиссии протокола рассмотрения заявок.

Критерием выявления победителя при проведении аукциона является наибольший размер разового платежа за пользование участком недр.

В случае, если аукцион признан не состоявшимся в связи с наличием только одного лица, заявка которого соответствует требованиям настоящего Закона и условиям объявленного аукциона, или в связи с участием в аукционе только одного участника, право пользования данным участком недр предоставляется указанному участнику с оформлением ему лицензии на пользование недрами на условиях такого аукциона с установлением размера разового платежа за пользование участком недр не ниже установленного условиями аукциона, увеличенного на "шаг аукциона".

Решение аукционной комиссии о предоставлении по результатам аукциона права пользования участком недр либо о предоставлении права пользования участком недр и об оформлении лицензии на пользование недрами лицу, заявка которого соответствует требованиям настоящего Закона и условиям объявленного аукциона, или единственному участнику аукциона в соответствии с частью восьмой настоящей статьи оформляется соответственно протоколом о результатах аукциона, протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе и должно содержать информацию о лице (наименование, реквизиты юридического лица или фамилию, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или иностранного гражданина), которое признано победителем по результатам аукциона или является единственным участником аукциона, информацию об окончательном размере разового платежа за пользование участком недр, а также о сроке его уплаты.

Объявление о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (далее - официальный сайт) одновременно с размещением на сайте электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт электронной площадки).

Объявление о проведении аукциона размещается на официальном сайте и сайте электронной площадки не менее чем за 45 дней до дня проведения указанного аукциона. Объявление о проведении аукциона должно содержать указание на предусмотренные частями четвертой и пятой настоящей статьи сведения об особенностях порядка проведения таких аукционов, ограничениях допуска к участию в таких аукционах и (или) специальные требования к их участникам.

Условия проведения аукциона для заключения соглашений о разделе продукции определяются в соответствии с Федеральным законом "О соглашениях о разделе продукции".

В случае неуплаты победителем аукциона, признанным таковым аукционной комиссией, окончательного размера разового платежа за пользование участком недр, установленного по результатам аукциона, победителем аукциона признается участник аукциона, предложение которого о размере разового платежа за пользование участком недр предшествовало предложению первоначального победителя аукциона и которому предоставляется право пользования участком недр при условии уплаты разового платежа в размере, предложенном таким участником, но не менее размера разового платежа за пользование участком недр, установленного условиями аукциона, увеличенного на "шаг аукциона".

Не допускается выдача лицензии на пользование недрами по результатам аукциона или в случае, если аукцион признан несостоявшимся, ранее чем через десять дней со дня подписания протокола о результатах аукциона или в случае, предусмотренном частью восьмой настоящей статьи, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Выдача лицензии на пользование недрами по результатам аукциона или в случае, предусмотренном частью восьмой настоящей статьи, допускается после уплаты указанного в протоколе о результатах аукциона, протоколе рассмотрения заявок на участие в аукционе окончательного размера разового платежа за пользование недрами, предусмотренного статьей 40 настоящего Закона, а в случаях, установленных частью седьмой статьи 40 настоящего Закона, после уплаты первой части указанного в соответствующем протоколе окончательного размера разового платежа за пользование недрами.";

16) в статье 14:

а) в наименовании слова "конкурсе или" и слова "конкурса или" исключить;

б) в абзаце первом слова "конкурсе или" и слова "конкурса или" исключить;

в) в пункте 1 слова "конкурса или" исключить;

г) в пункте 3 слова "проведения работ" заменить словами "осуществления пользования недрами";

д) в пункте 5 слова "федерального значения" исключить;

е) дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) наличие обстоятельства, предусмотренного частью второй статьи 141 настоящего Закона.";

17) дополнить статьей 141 следующего содержания:

"Статья 141. Реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр

В реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр включаются следующие сведения об участниках аукционов, признанных победителями аукционов, но не уплативших в срок, установленный частью четвертой статьи 40 настоящего Закона, и (или) в размере, установленном протоколом о результатах аукциона, разовый платеж за пользование участком недр:

1) для юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;

2) для юридического лица - полное наименование, организационно-правовая форма, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного лица - в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика, являющегося учредителем юридического лица, фамилии, имена, отчества (при наличии) учредителей, членов коллегиальных исполнительных органов, лиц, исполняющих функции единоличного исполнительного органа юридических лиц;

3) дата проведения аукциона на право пользования участком недр, победителем которого признано лицо, не уплатившее в срок, установленный частью четвертой статьи 40 настоящего Закона, и (или) в размере, установленном протоколом о результатах аукциона, разовый платеж за пользование участком недр;

4) дата внесения указанных в настоящей части сведений в реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр.

Наличие сведений о лицах, указанных в части первой настоящей статьи, в реестре недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр является основанием для отказа таким лицам в приеме их заявки на участие в аукционе либо заявки на получение права пользования недрами без проведения аукциона.

Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр, размещаются на официальном сайте и являются открытыми и общедоступными. Плата за доступ к таким сведениям не взимается.

Внесение сведений о лицах, указанных в части первой настоящей статьи, в реестр недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр или содержание таких сведений в указанном реестре может быть обжаловано заинтересованным лицом в судебном порядке.

Сведения, содержащиеся в реестре недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр, исключаются из указанного реестра по истечении двух лет со дня их внесения в указанный реестр.

Ведение реестра недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Порядок ведения реестра недобросовестных участников аукционов на право пользования участками недр, в том числе порядок внесения в указанный реестр и исключения из него сведений, а также требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения указанного реестра устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.";

18) статью 15 изложить в следующей редакции:

"Статья 15. Цели лицензирования пользования недрами

Лицензирование пользования недрами включает в себя предоставление права пользования недрами, оформление, государственную регистрацию и выдачу лицензий на пользование недрами, внесение изменений в лицензии на пользование недрами, переоформление лицензий на пользование недрами, а также прекращение, в том числе досрочное, приостановление осуществления и ограничение права пользования недрами.

Лицензирование пользования недрами обеспечивается Правительством Российской Федерации, федеральным органом управления государственным фондом недр, его территориальными органами и подведомственными ему государственными казенными учреждениями, а в отношении участков недр местного значения - органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Целями лицензирования пользования недрами являются:

1) реализация документов стратегического планирования, утверждаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

2) обеспечение обороны страны и безопасности государства, рационального использования и охраны недр, охраны окружающей среды;

3) соблюдение социальных, экономических, экологических и других интересов населения, проживающего на соответствующей территории, и всех граждан Российской Федерации;

4) предоставление равных прав на получение права пользования недрами, ограничение которых допускается только в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также соблюдение антимонопольных требований в сфере пользования недрами.

В целях обеспечения функционирования лицензирования пользования недрами в порядках предоставления права пользования недрами, предусмотренных частью второй статьи 101 настоящего Закона, могут устанавливаться особенности лицензирования отдельных категорий участков недр по их территориальному расположению, а также по видам полезных ископаемых и их количественным и качественным характеристикам.";

19) статью 16 изложить в следующей редакции:

"Статья 16. Организационное обеспечение лицензирования пользования недрами

Организационное обеспечение лицензирования пользования недрами возлагается на федеральный орган управления государственным фондом недр и его территориальные органы.

Федеральный орган управления государственным фондом недр или его территориальные органы:

1) представляют в Правительство Российской Федерации предложения о проведении аукционов на право пользования участками недр федерального значения, о включении в перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются без проведения аукционов, участков недр федерального значения континентального шельфа Российской Федерации, участков недр федерального значения, расположенных на территории Российской Федерации и простирающихся на ее континентальный шельф, участков недр федерального значения, содержащих газ, для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, о включении в перечень участков недр федерального значения, которые предоставляются без проведения аукционов, участков недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации для геологического изучения недр в целях поисков и оценки месторождений углеводородного сырья, а также о предоставлении права пользования такими участками без проведения аукционов;

2) осуществляют подготовку перечней участков недр (за исключением участков недр федерального значения и участков недр местного значения) для геологического изучения недр, для разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, или для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых в порядке, установленном федеральным органом управления государственным фондом недр, и определяют условия предоставления таких участков недр;

3) согласовывают перечни участков недр местного значения;

4) осуществляют лицензирование пользования недрами, за исключением лицензирования пользования недрами в отношении участков недр местного значения, с привлечением подведомственных ему государственных казенных учреждений;

5) осуществляют подготовку условий пользования участками недр по видам пользования недрами, предусмотренным статьей 6 настоящего Закона, в отношении каждого участка недр, за исключением участков недр местного значения.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении участков недр, находящихся на их территориях:

1) осуществляют лицензирование пользования недрами в отношении участков недр местного значения;

2) осуществляют подготовку условий пользования участками недр местного значения по видам пользования недрами, предусмотренным статьей 6 настоящего Закона;

3) вправе представлять в федеральный орган управления государственным фондом недр или его территориальные органы предложения о включении участков недр в перечни участков недр для геологического изучения недр, для разведки и добычи полезных ископаемых, для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, или для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, об условиях проведения аукционов на право пользования участками недр и условиях лицензий на пользование недрами;

4) осуществляют подготовку и утверждение перечней участков недр местного значения по согласованию с федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами.

Федеральные органы исполнительной власти участвуют в обеспечении организации и осуществления лицензирования пользования недрами в соответствии с полномочиями, определяемыми Правительством Российской Федерации.";

20) в части первой статьи 17:

а) в абзаце втором слова "конкурса или" исключить, слова "в них" заменить словами "в нем";

б) в абзаце третьем слова "в конкурсе либо на аукционе" заменить словом "аукциона";

в) в абзаце четвертом слова "конкурсов и" исключить;

21) статью 171 изложить в следующей редакции:

"Статья 171. Переход права пользования участками недр

Право пользования участком недр переходит к другому субъекту предпринимательской деятельности в следующих случаях:

1) реорганизация юридического лица - пользователя недр в форме преобразования;

2) реорганизация юридического лица - пользователя недр в форме присоединения к другому юридическому лицу при условии, что другое юридическое лицо будет отвечать требованиям, предъявляемым к пользователям недр;

3) реорганизация юридического лица - пользователя недр в форме слияния с другим юридическим лицом при условии, что вновь возникшее юридическое лицо будет отвечать требованиям, предъявляемым к пользователям недр;

4) реорганизация юридического лица - пользователя недр в форме разделения, если к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом переходит право пользования участком недр, предоставленное прежнему пользователю недр, и такое юридическое лицо будет отвечать требованиям, предъявляемым к пользователям недр;

5) реорганизация юридического лица - пользователя недр в форме выделения из его состава другого юридического лица, если к выделенному юридическому лицу в соответствии с передаточным актом переходит право пользования участком недр, предоставленное прежнему пользователю недр, и такое юридическое лицо будет отвечать требованиям, предъявляемым к пользователям недр;

6) создание юридическим лицом - пользователем недр нового юридического лица для продолжения деятельности на предоставленном предыдущему пользователю недр участке недр при условии, что новое юридическое лицо возникло в соответствии с законодательством Российской Федерации и ему передано имущество, необходимое для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе из состава имущества объектов обустройства в границах участка недр, и доля прежнего юридического лица - пользователя недр в уставном капитале нового юридического лица на дату перехода права пользования участком недр составляет не менее половины уставного капитала нового юридического лица;

7) передача права пользования участком недр юридическим лицом - пользователем недр, являющимся основным обществом, юридическому лицу, являющемуся его дочерним обществом, передача права пользования участком недр юридическим лицом - пользователем недр, являющимся дочерним обществом, юридическому лицу, являющемуся его основным обществом, если юридическое лицо, которому передается право пользования недрами, возникло в соответствии с законодательством Российской Федерации, отвечает требованиям, предъявляемым к пользователю недр законодательством Российской Федерации, и такому юридическому лицу передано имущество, необходимое для осуществления деятельности, указанной в лицензии на пользование недрами, в том числе из состава имущества объектов обустройства в границах участка недр, а также передача права пользования участком недр юридическим лицом - пользователем недр, являющимся дочерним обществом основного общества, юридическому лицу, являющемуся дочерним обществом того же основного общества, по его указанию при соблюдении указанных условий;

8) приобретение субъектом предпринимательской деятельности в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", имущества (имущественного комплекса) пользователя недр, признанного несостоятельным (банкротом) при условии, что приобретатель имущества является юридическим лицом, возникшим в соответствии с законодательством Российской Федерации, и отвечает требованиям, предъявляемым к пользователям недр;

9) заключение концессионного соглашения, договора аренды или иного договора в отношении централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, предусмотренных Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Переход права пользования участком недр от юридического лица - пользователя недр к иным юридическим лицам в случаях, указанных в части первой настоящей статьи, не допускается:

1) при условии, что переход права пользования недрами не отвечает условиям и требованиям, установленным частями первой, третьей - шестой настоящей статьи;

2) при наличии у пользователя недр действующего письменного уведомления о допущенных нарушениях, предусмотренного частью четвертой статьи 21 настоящего Закона;

3) при принятии решения о ликвидации юридического лица - пользователя недр со дня опубликования ликвидационной комиссией сообщения о ликвидации юридического лица - пользователя недр;

4) при признании пользователя недр несостоятельным (банкротом) в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (за исключением случаев перехода права пользования участком недр по основанию, предусмотренному пунктом 8 части первой настоящей статьи);

5) при приостановлении осуществления права пользования недрами в соответствии со статьей 201 настоящего Закона.

Передача права пользования участком недр, предоставленным субъекту предпринимательской деятельности на основании соглашения о разделе продукции, осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О соглашениях о разделе продукции".

Право пользования участком, полученное лицом в установленном порядке, не может быть передано третьим лицам, в том числе в порядке переуступки прав, установленном гражданским законодательством, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Законом и Федеральным законом "О соглашениях о разделе продукции".

В случае, если настоящим Законом не установлено иное, запрещается переход права пользования участком недр федерального значения по основаниям, предусмотренным частью первой настоящей статьи, к созданному в соответствии с законодательством Российской Федерации юридическому лицу с участием иностранного инвестора или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, которые:

1) имеют право прямо или косвенно распоряжаться (в том числе на основании договора доверительного управления имуществом, договора простого товарищества, договора поручения или в результате других сделок либо по иным основаниям) более чем десятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал такого юридического лица;

2) имеют право на основании договора или по иному основанию определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, в том числе условия осуществления им предпринимательской деятельности;

3) имеют право назначать единоличный исполнительный орган и (или) более чем десять процентов состава коллегиального исполнительного органа и (или) имеют безусловную возможность избирать более чем десять процентов состава совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления такого юридического лица.

Переход права пользования участком недр федерального значения к лицам, указанным в части пятой настоящей статьи, допускается по решению Правительства Российской Федерации при наличии предварительного согласования возможности перехода права пользования недрами Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, осуществляемого в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 29 апреля 2008 года N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".";

22) в статье 18:

а) часть вторую признать утратившей силу;

б) в части третьей слова "абзацем восьмым пункта 6" заменить словами "абзацем седьмым пункта 7 части первой";

23) в части третьей статьи 192 слова "выполнение работ, связанных с пользованием недрами" заменить словами "осуществление пользования недрами", слова "проведения работ" заменить словами "осуществления пользования недрами";

24) статью 20 изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Прекращение права пользования недрами

Право пользования недрами прекращается по истечении установленного лицензией на пользование недрами срока пользования участком недр.

Право пользования недрами может быть досрочно прекращено органами, указанными в части первой статьи 21 настоящего Закона, в случаях:

1) возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в результате осуществления пользования недрами;

2) нарушения пользователем недр условий лицензии на пользование недрами, однократное несоблюдение которых в соответствии с такой лицензией является основанием для досрочного прекращения права пользования недрами;

3) систематического (два и более раза в течение четырех лет) нарушения условий пользования участком недр по лицензии на пользование недрами;

4) если пользователь недр в течение установленного лицензией на пользование недрами срока не приступил к осуществлению пользования недрами;

5) ликвидации пользователя недр;

6) нарушения пользователем недр требований по рациональному использованию и охране недр, установленных частью первой статьи 23 настоящего Закона;

7) непредставления и (или) нарушения порядка представления пользователем недр геологической информации о недрах в соответствии со статьей 27 настоящего Закона в федеральный фонд геологической информации и его территориальные фонды, а также в фонды геологической информации субъектов Российской Федерации (в отношении участка недр местного значения);

8) подачи пользователем недр заявления о досрочном прекращении права пользования недрами;

9) возникновения обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях, законодательством Российской Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве;

10) принятия Правительством Российской Федерации решения в соответствии с частью пятой статьи 21 настоящего Закона.

При несогласии пользователя недр с решением о досрочном прекращении права пользования недрами он может обжаловать его в административном или судебном порядке. В случае признания решения о досрочном прекращении права пользования недрами незаконным в порядке, предусмотренном законодательством, право пользования недрами подлежит восстановлению.

При пользовании недрами в соответствии с соглашением о разделе продукции право пользования недрами может быть прекращено, в том числе досрочно, на условиях и в порядке, которые предусмотрены указанным соглашением.

При прекращении права пользования недрами, в том числе досрочном, пользователь недр прекращает пользование участком недр, предусмотренное лицензией на пользование недрами, за исключением ликвидации и (или) консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием этим участком недр. При этом в государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренный статьей 28 настоящего Закона, вносится запись о прекращении права пользования недрами по соответствующей лицензии на пользование недрами.";

25) дополнить статьями 201 и 202 следующего содержания:

"Статья 201. Приостановление осуществления права пользования недрами

Осуществление права пользования недрами может быть приостановлено органами, указанными в части первой статьи 21 настоящего Закона, в случаях:

1) возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в результате осуществления пользования недрами, устранение которой невозможно без временной остановки осуществления пользования недрами на участке недр;

2) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий на участке недр в целом;

3) осуществления пользователем недр права пользования участком недр, предусмотренным лицензией на пользование недрами, без утвержденной в установленном порядке проектной документации, предусмотренной статьями 232 и (или) 361 настоящего Закона;

4) подачи пользователем недр заявления о приостановлении осуществления права пользования недрами в случаях, установленных федеральным органом управления государственным фондом недр;

5) нарушения пользователем недр требований по рациональному использованию и охране недр, установленных частью первой статьи 23 настоящего Закона.

При несогласии пользователя недр с решением о приостановлении осуществления права пользования недрами он может обжаловать его в административном или судебном порядке.

При пользовании недрами в соответствии с соглашением о разделе продукции осуществление права пользования недрами может быть приостановлено на условиях и в порядке, которые предусмотрены указанным соглашением.

При приостановлении осуществления права пользования недрами на участке недр временно прекращается пользование участком недр, предусмотренное лицензией на пользование недрами, за исключением подготовки и утверждения в установленном порядке проектной документации, предусмотренной статьями 232 и (или) 361 настоящего Закона, осуществления деятельности по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, сохранности зданий и сооружений, включая сохранность горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, подготовки и представления документов и материалов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставленном в пользование участке недр. При приостановлении осуществления права пользования недрами в государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренный статьей 28 настоящего Закона, вносится соответствующая запись.

Статья 202. Ограничение права пользования недрами

Право пользования недрами может быть ограничено органами, указанными в части первой статьи 21 настоящего Закона, в случаях:

1) возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей в результате осуществления пользования недрами, устранение которой невозможно без временной остановки проведения на части участка недр отдельных видов работ, указанных в проектной документации, предусмотренной статьями 232 и (или) 361 настоящего Закона;

2) возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий на части предоставленного в пользование участка недр;

3) осуществления пользователем недр права пользования частью предоставленного в пользование участка недр без утвержденной в установленном порядке проектной документации, предусмотренной статьями 232 и (или) 361 настоящего Закона;

4) наличия оснований, предусмотренных статьей 8 настоящего Закона;

5) нарушения пользователем недр требований по рациональному использованию и охране недр, установленных частью первой статьи 23 настоящего Закона.

При несогласии пользователя недр с решением об ограничении права пользования недрами он может обжаловать его в административном или судебном порядке.

При пользовании недрами в соответствии с соглашением о разделе продукции право пользования недрами может быть ограничено на условиях и в порядке, которые предусмотрены указанным соглашением.

При ограничении права пользования недрами временно запрещается осуществление отдельных видов работ, указанных в проектной документации, предусмотренной статьями 232 и (или) 361 настоящего Закона, если они привели или могут привести к возникновению непосредственной угрозы безопасности жизни и здоровья населения, охране окружающей среды, сохранности зданий и сооружений, включая сохранность горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, до устранения причин, вызвавших это ограничение, а в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 4 части первой настоящей статьи, временно запрещается осуществление права пользования частью участка недр, предусмотренного лицензией на пользование недрами, за исключением подготовки и утверждения в установленном порядке проектной документации, предусмотренной статьями 232 и (или) 361 настоящего Закона, осуществления деятельности по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения, охраны окружающей среды, сохранности зданий и сооружений, включая сохранность горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, подготовки и представления документов и материалов на государственную экспертизу запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставленном в пользование участке недр. Лицензия на пользование недрами при ограничении права пользования недрами сохраняет силу в части видов работ, проведение которых не было ограничено. При ограничении права пользования недрами в государственный реестр участков недр, предоставленных в пользование, и лицензий на пользование недрами, предусмотренный статьей 28 настоящего Закона, вносится соответствующая запись.";

26) статью 21 изложить в следующей редакции:

"Статья 21. Порядок прекращения права пользования недрами, приостановления осуществления права пользования недрами и ограничения права пользования недрами

Принятие решения о досрочном прекращении права пользования недрами, приостановлении осуществления права пользования недрами или об ограничении права пользования недрами осуществляется комиссией, создаваемой федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом, а в отношении участков недр местного значения - органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

В случае, предусмотренном пунктом 8 части второй статьи 20 настоящего Закона, заявление о досрочном прекращении права пользования недрами должно быть подано пользователем недр в уполномоченный орган, предусмотренный частью первой настоящей статьи, не позднее шести месяцев до запрашиваемой им даты досрочного прекращения права пользования недрами. В случае досрочного прекращения права пользования недрами пользователь недр должен выполнить все обязательства, предусмотренные статьей 26 настоящего Закона. При невыполнении пользователем недр указанных обязательств уполномоченный орган, предусмотренный частью первой настоящей статьи, имеет право взыскать сумму ущерба от их невыполнения в судебном порядке.

В случаях, предусмотренных пунктами 1, 5, 9 и 10 части второй статьи 20 настоящего Закона, пользование недрами досрочно прекращается непосредственно с даты принятия органом, предусмотренным частью первой настоящей статьи, решения о досрочном прекращении права пользования недрами с письменным уведомлением об этом пользователя недр.

В случаях, предусмотренных пунктами 2-4, 6 и 7 части второй статьи 20 настоящего Закона, решение о досрочном прекращении права пользования недрами может быть принято по истечении не менее трех и не более двенадцати месяцев со дня доставки пользователю недр или его представителю письменного уведомления о допущенных им нарушениях при условии, что в указанный срок пользователь не устранил эти нарушения. Уведомление считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от указанного лица, не было ему вручено либо пользователь недр или его представитель не ознакомились с ним. Письменное уведомление о допущенных нарушениях направляется федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальным органом, а в отношении участков недр местного значения - органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

При прекращении права пользования недрами, в том числе досрочном, ликвидация или консервация горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 26 настоящего Закона.

Расходы на ликвидацию или консервацию горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, несет лицо, право пользования недрами которого досрочно прекращено, если пользование недрами прекращено в случаях, указанных в пунктах 1 (при наличии вины лица, право пользования недрами которого досрочно прекращено), 2-4, 6-9 части второй статьи 20 настоящего Закона. Расходы на ликвидацию или консервацию горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, несет государство, если пользование недрами досрочно прекращено в случаях, указанных в пунктах 1 (при отсутствии вины лица, право пользования недрами которого досрочно прекращено) и 10 части второй статьи 20 настоящего Закона.

В случае, если обстоятельства или условия, вызвавшие приостановление осуществления права пользования недрами или ограничение права пользования недрами, устранены, это право восстанавливается в полном объеме. При отсутствии вины пользователя недр время, на которое осуществление права пользования недрами было приостановлено, не включается в общий срок пользования участком недр, установленный лицензией на пользование недрами, осуществление права пользования недрами по которой было приостановлено. Право пользования недрами, которое в установленном порядке досрочно прекращено, не подлежит восстановлению при устранении обстоятельств и условий, послуживших основанием для досрочного прекращения права пользования недрами.

При пользовании недрами в соответствии с соглашением о разделе продукции условия и порядок прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, приостановления осуществления права пользования недрами и ограничения права пользования недрами определяются указанным соглашением.

Порядок прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, приостановления осуществления права пользования недрами и ограничения права пользования недрами устанавливается федеральным органом управления государственным фондом недр, а в отношении участков недр местного значения - органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

Предоставление в пользование участка недр, границы которого полностью или частично совпадают с границами участка недр, право пользования которым досрочно прекращено, допускается не ранее чем по истечении шести месяцев с даты принятия решения о досрочном прекращении права пользования таким участком недр, за исключением случая, предусмотренного статьей 211 настоящего Закона.";

27) статью 211 изложить в следующей редакции:

"Статья 211. Пользование участками недр при досрочном прекращении права пользования участками недр

В случае, если в целях рационального использования и охраны недр прекращение добычи полезных ископаемых на участке недр, право пользования которым досрочно прекращено, невозможно, уполномоченный орган, указанный в пункте 3 или 7 части первой статьи 101 настоящего Закона, до предоставления права пользования участком недр по основанию, предусмотренному пунктами 1, 2, 5 или 8 части первой статьи 101 настоящего Закона, может предоставить право краткосрочного (до одного года) пользования таким участком недр юридическому лицу (оператору).

Между пользователем недр, право пользования недрами которого досрочно прекращено, и оператором заключается договор о передаче имущества, необходимого для осуществления пользования недрами, на возмездных основаниях.";

28) в статье 22:

а) в части первой:

дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21) привлекать для осуществления пользования недрами юридических и физических лиц, которые должны обладать техническими средствами и квалифицированными специалистами, необходимыми для осуществления пользования недрами на участке недр в порядке, установленном настоящим Законом, а в случаях, установленных федеральными законами, также должны иметь разрешения (лицензии) на осуществление соответствующих видов деятельности, связанных с пользованием недрами;";

пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6) осуществлять на основании утвержденной проектной документации, предусмотренной статьей 361 настоящего Закона, геологическое изучение недр, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, указанных в лицензии на пользование недрами, попутных полезных ископаемых, общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, за счет собственных и (или) привлеченных средств в границах участка недр, предоставленного по лицензии на пользование недрами для разведки и добычи полезных ископаемых или по совмещенной лицензии на пользование недрами для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции;";

дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61) осуществлять на основании утвержденной проектной документации, предусмотренной статьей 361 настоящего Закона, геологическое изучение и оценку пригодности участков недр для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в том числе подземных сооружений для захоронения отходов производства и потребления I - V классов опасности, а также для целей, предусмотренных частями третьей - пятой статьи 191 настоящего Закона, за счет собственных и (или) привлеченных средств в границах участка недр, предоставленного по лицензии на пользование недрами для разведки и добычи полезных ископаемых или по совмещенной лицензии на пользование недрами для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, а также в соответствии с соглашением о разделе продукции;";

б) в части второй:

в пункте 1 слова ", норм и правил" исключить;

пункт 9 изложить в следующей редакции:

"9) сохранность находящихся на участке недр горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, которые могут быть использованы при разработке месторождений полезных ископаемых и (или) в иных целях, а также ликвидацию в установленном порядке горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, не подлежащих использованию; организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на горных выработках, буровых скважинах и иных сооружениях, связанных с пользованием недрами, в соответствии с законодательством в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период проведения ликвидационных или консервационных мероприятий;";

в) часть четвертую после слов "попутных полезных ископаемых," дополнить словами "критерии отнесения к которым устанавливаются Правительством Российской Федерации,";

29) в статье 23:

а) в части первой:

в пункте 2 слово "рационального" исключить;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) предотвращение причинения вреда недрам при осуществлении пользования недрами;";

в пункте 9 слова "предприятий по добыче полезных ископаемых и подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых" заменить словами "горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами";

б) часть вторую признать утратившей силу;

30) статью 231 признать утратившей силу;

31) статью 232 изложить в следующей редакции:

"Статья 232. Технические проекты разработки месторождений полезных ископаемых, технические проекты строительства и эксплуатации подземных сооружений, технические проекты ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами

Разработка месторождений полезных ископаемых (за исключением добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технического водоснабжения и объем добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки) осуществляется в соответствии с утвержденными техническими проектами разработки месторождений полезных ископаемых, а также правилами разработки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, устанавливаемыми федеральным органом управления государственным фондом недр по согласованию с уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти.

Пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется в соответствии с утвержденными техническими проектами строительства и эксплуатации подземных сооружений. Ликвидация и консервация горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, осуществляются в соответствии с утвержденными техническими проектами ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами.

Разработка технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых осуществляется в соответствии с утвержденной проектной документацией на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, а также правилами разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, устанавливаемыми федеральным органом управления государственным фондом недр по согласованию с уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти.

Технические проекты разработки месторождений полезных ископаемых, технические проекты строительства и эксплуатации подземных сооружений, технические проекты ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, изменения, вносимые в указанные технические проекты, до утверждения подлежат согласованию с комиссией, которая создается федеральным органом управления государственным фондом недр и в состав которой включаются представители уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти, а в отношении участков недр местного значения - с органами государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.

Проектная документация на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, предусмотренная частью третьей настоящей статьи, изменения, вносимые в указанную проектную документацию, до утверждения подлежат согласованию с комиссией, которая создается федеральным органом управления государственным фондом недр и в состав которой включаются представители уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных органов государственной власти соответствующих субъектов Российской Федерации.

Состав и содержание технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых определяются правилами подготовки технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, состав и содержание проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых определяются правилами подготовки проектной документации на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, устанавливаемыми федеральным органом управления государственным фондом недр по согласованию с уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти.

Порядок подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых, технических проектов строительства и эксплуатации подземных сооружений, технических проектов ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, устанавливается Правительством Российской Федерации по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами.";

32) в части первой статьи 24 слова "предприятий по добыче полезных ископаемых, подземных сооружений различного назначения" заменить словами "горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами";

33) в статье 251:

а) в наименовании слова "ведения работ, связанных с пользованием недрами" заменить словами "осуществления пользования недрами";

б) в части первой слова "ведения работ, связанных с пользованием недрами" заменить словами "осуществления пользования недрами";

в) в части второй слова "ведения работ, связанных с пользованием недрами" заменить словами "осуществления пользования недрами";

г) в части третьей слова "ведения работ, связанных с пользованием недрами" заменить словами "осуществления пользования недрами", слова "проведения указанных работ" заменить словами "осуществления пользования недрами";

34) в статье 252:

а) в наименовании слова "ведения работ, связанных с пользованием недрами" заменить словами "осуществления пользования недрами";

б) в части первой слова "ведения работ, связанных с пользованием недрами" заменить словами "осуществления пользования недрами";

в) в части второй слова "ведения работ, связанных с пользованием недрами" заменить словами "осуществления пользования недрами";

35) статью 26 изложить в следующей редакции:

"Статья 26. Ликвидация и консервация горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами

Горные выработки, буровые скважины и иные сооружения, связанные с пользованием недрами, подлежат ликвидации или консервации по истечении установленного лицензией на пользование недрами срока пользования участком недр или при досрочном прекращении пользования недрами.

У лица, право пользования недрами которого прекращено, в том числе досрочно, сохраняются не исполненные им ранее или ненадлежаще исполненные обязательства пользователя недр по ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, до дня их полного исполнения.

При полной или частичной ликвидации или консервации горные выработки, буровые скважины и иные сооружения, связанные с пользованием недрами, должны быть приведены в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды, сохранность зданий и сооружений, а при консервации также сохранность месторождения, горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, на все время консервации. Для ликвидации горных выработок могут использоваться вскрышные и вмещающие горные породы, отходы производства черных металлов IV и V классов опасности в соответствии с проектом ликвидации горных выработок.

При ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, геологическая, маркшейдерская и иная документация, оформленная на дату ликвидации и консервации горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, сдается на хранение в порядке, предусмотренном статьей 27 настоящего Закона.

Ликвидация и консервация горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, считаются завершенными после подписания акта о ликвидации или консервации уполномоченными органами, указанными в статьях 37 и 38 настоящего Закона.

Ликвидация и консервация горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами, осуществляются за счет средств пользователей недр, за исключением случаев, предусмотренных частью шестой статьи 21 настоящего Закона.

Ликвидация и консервация горных выработок, буровых скважин и иных сооружений, связанных с пользованием недрами в соответствии с соглашением о разделе продукции, осуществляются за счет средств создаваемого инвестором ликвидационного фонда, размер, порядок формирования и использования которого определяются таким соглашением в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

36) в статье 27:

а) часть пятую после слова "собственных" дополнить словами "и (или) привлеченных", дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящей статьей";

б) часть восьмую после слова "собственных" дополнить словами "и (или) привлеченных", дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящей статьей";

в) часть пятнадцатую после слова "собственных" дополнить словами "и (или) привлеченных", дополнить словами ", если иное не предусмотрено настоящей статьей";

37) в статье 272:

а) в части первой слова "проведении работ" заменить словами "осуществлении пользования недрами", дополнить словами ", определяемые федеральным органом управления государственным фондом недр";

б) в части второй слова "проведении работ" заменить словами "осуществлении пользования недрами";

38) в части четвертой статьи 29 слова "абзацем вторым части первой" заменить словами "пунктом 1 части второй";

39) в части первой статьи 31 слова "классификации запасов полезных ископаемых, которая утверждается в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации" заменить словами "классификаций запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, которые утверждаются федеральным органом управления государственным фондом недр";

40) в части второй статьи 33 слово "работы" заменить словами "осуществление пользования недрами";

41) статью 331 изложить в следующей редакции:

"Статья 331. Установление факта открытия месторождения полезных ископаемых

Установление факта открытия месторождения полезных ископаемых осуществляется:

1) федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами - в отношении месторождений полезных ископаемых, за исключением месторождений общераспространенных полезных ископаемых;

2) комиссией, которая создается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и в состав которой включаются представители федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов, - в отношении месторождений общераспространенных полезных ископаемых.

Порядок установления факта открытия месторождения полезных ископаемых и выдачи свидетельства об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых, внесения изменений в свидетельство об установлении факта открытия месторождения полезных ископаемых устанавливается федеральным органом управления государственным фондом недр.";

42) абзац седьмой части третьей статьи 35 признать утратившим силу;

43) статью 361 изложить в следующей редакции:

"Статья 361. Государственное геологическое изучение недр

В Российской Федерации осуществляется государственное геологическое изучение недр, в задачи которого входят геологическое картирование территории Российской Федерации и ее континентального шельфа, поиски и оценка месторождений полезных ископаемых в соответствии с государственными программами, мониторинг состояния недр и прогнозирование происходящих в них процессов, сбор и хранение информации о недрах, состоянии минерально-сырьевой базы и другие виды геологического изучения недр.

Организация государственного геологического изучения недр возлагается на федеральный орган управления государственным фондом недр.

Государственное геологическое изучение недр (включая региональное геологическое изучение недр, создание государственной сети опорных геолого-геофизических профилей, параметрических и сверхглубоких скважин, научно-техническое обеспечение геолого-разведочных работ, тематические и опытно-методические работы, связанные с геологическим изучением недр, сбор, обработку, хранение, использование и предоставление в пользование геологической информации о недрах) осуществляется государственными (бюджетными или автономными) учреждениями, находящимися в ведении федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов, на основании государственного задания.

Региональное геологическое изучение недр, геологическое изучение недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведка месторождений полезных ископаемых, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и средств пользователей недр, проводятся в соответствии с утвержденной проектной документацией, экспертиза которой организуется федеральным органом управления государственным фондом недр или его территориальными органами и проводится государственным казенным учреждением, находящимся в ведении федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов, за счет средств заявителей.

Требования к составу и содержанию проектной документации на осуществление регионального геологического изучения недр, геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых определяются правилами подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, устанавливаемыми федеральным органом управления государственным фондом недр. Порядок проведения экспертизы проектной документации на осуществление регионального геологического изучения недр, геологического изучения недр, включая поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, разведки месторождений полезных ископаемых и размер платы за ее проведение устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

44) в части первой статьи 37 слова ", норм и правил в области использования и охраны недр" исключить;

45) часть первую статьи 39 изложить в следующей редакции:

"При пользовании недрами уплачиваются следующие платежи:

1) разовый платеж за пользование недрами;

2) регулярные платежи за пользование недрами;

3) сбор за участие в аукционе.";

46) статью 40 изложить в следующей редакции:

"Статья 40. Разовый платеж за пользование недрами

Пользователи недр, получившие право на пользование недрами, лица, признанные победителями аукциона, и иные лица, которым предоставляется право пользования недрами и оформляется лицензия на пользование недрами в соответствии с частью восьмой статьи 131 настоящего Закона, уплачивают разовый платеж за пользование недрами, предусмотренный соответственно лицензией на пользование недрами, протоколом о результатах аукциона, протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе (далее в настоящей статье - разовый платеж за пользование недрами).

Минимальный (стартовый) размер разового платежа за пользование недрами устанавливается в размере не менее десяти процентов величины суммы налога на добычу полезных ископаемых в расчете на среднегодовую мощность добывающей организации, за исключением разового платежа за пользование недрами, устанавливаемого в отношении нефти и (или) газового конденсата, а также в отношении трудноизвлекаемых полезных ископаемых. Минимальный (стартовый) размер разового платежа за пользование недрами в отношении нефти и (или) газового конденсата устанавливается в размере не менее пяти процентов величины суммы налога на добычу полезных ископаемых в расчете на среднегодовую мощность добывающей организации по нефти и (или) газовому конденсату соответственно. Стартовый размер разового платежа за пользование недрами в отношении трудноизвлекаемых полезных ископаемых устанавливается в размере, определенном федеральным органом управления государственным фондом недр. В случае проведения аукциона на право пользования участком недр федерального значения, содержащим месторождение полезных ископаемых, открытое в процессе геологического изучения юридическим лицом с участием иностранных инвесторов или иностранным инвестором, в отношении которых Правительством Российской Федерации принято решение об отказе в предоставлении права пользования данным участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых в соответствии с частью пятой статьи 21 настоящего Закона, минимальный (стартовый) размер разового платежа за пользование недрами устанавливается как сумма расходов этого лица на поиск и оценку такого месторождения полезных ископаемых. Методика расчета минимального (стартового) размера разового платежа за пользование недрами устанавливается федеральным органом управления государственным фондом недр. При предоставлении права пользования недрами путем выделения участка недр для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых, разведки и добычи таких полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, из участка недр, предоставленного тому же пользователю для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, разовый платеж за пользование недрами не взимается.

Окончательный размер разового платежа за пользование недрами устанавливается по результатам аукциона или в соответствии с частью восьмой статьи 131 настоящего Закона. Разовый платеж за пользование недрами на участке недр, который предоставляется в пользование без проведения аукциона на право пользования участком недр для разведки и добычи полезных ископаемых или для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной лицензии, за исключением предоставляемого на праве краткосрочного (сроком до одного года) пользования участка недр, устанавливается лицензией на пользование недрами в размере, который определяется в установленном Правительством Российской Федерации порядке. При изменении границ участка недр, предоставленного в пользование, а также при внесении в лицензию на пользование недрами изменений в части установления возможности добычи попутных полезных ископаемых пользователем недр уплачивается разовый платеж за пользование недрами в размере, который определяется в установленном Правительством Российской Федерации порядке.

В течение 30 дней со дня размещения на официальном сайте протокола о результатах аукциона, протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе победитель аукциона или иное лицо, которому предоставляется право пользования недрами и оформляется лицензия на пользование недрами в соответствии с частью восьмой статьи 131 настоящего Закона, обязаны уплатить указанный в соответствующем протоколе окончательный размер разового платежа за пользование недрами.

Не допускается устанавливать по результатам аукциона окончательный размер разового платежа за пользование недрами ниже размера, заявленного в предложении победителя аукциона, или размера, установленного условиями аукциона, увеличенного на "шаг аукциона".

Уплата разового платежа за пользование недрами производится в порядке, установленном частью четвертой настоящей статьи, частью пятнадцатой статьи 131 настоящего Закона или лицензией на пользование недрами.

Уплата разового платежа за пользование недрами может быть произведена частями в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации. При этом информация о возможности уплаты разового платежа за пользование недрами частями должна быть указана в аукционной документации.

Размер разового платежа за пользование недрами и порядок уплаты разового платежа за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции устанавливаются в соглашении о разделе продукции.

Разовый платеж за пользование недрами зачисляется в федеральный бюджет или бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае прекращения права пользования недрами, в том числе досрочного, уплаченный пользователем недр разовый платеж за пользование недрами не подлежит возврату, за исключением случая, предусмотренного статьей 21 настоящего Закона.";

47) в статье 42:

а) в наименовании слова "конкурсе (аукционе)" заменить словом "аукционе";

б) в части первой слова "конкурсе (аукционе)" заменить словом "аукционе", слова "конкурса (аукциона)" заменить словом "аукциона";

в) в части второй слова "конкурсах или" исключить;

г) в части третьей слова "конкурсе (аукционе)" заменить словом "аукционе".

Статья 2

Часть 2 статьи 1 Федерального закона от 4 мая 2011 года N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 19, ст. 2716; N 48, ст. 6728; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 30, ст. 4256; N 42, ст. 5615; 2015, N 1, ст. 11, 72; N 27, ст. 3951; N 29, ст. 4339, 4342; 2016, N 1, ст. 50; 2017, N 31, ст. 4765; 2018, N 1, ст. 35; N 45, ст. 6841; 2019, N 16, ст. 1817; N 30, ст. 4142; N 31, ст. 4457; N 52, ст. 7799; 2020, N 31, ст. 5029) дополнить пунктом 15 следующего содержания:

"15) пользования недрами.".

Статья 3

Признать утратившими силу:

1) Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 15 июля 1992 года N 3314-I "О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 33, ст. 1917);

2) статью 7 Федерального закона от 26 июня 2007 года N 118-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в части приведения их в соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 27, ст. 3213);

3) статью 3 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 331-Ф3 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6732);

4) статью 2 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 408-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О недрах" и признании утратившим силу подпункта 3.6 пункта 3 Положения о порядке лицензирования пользования недрами, утвержденного Постановлением Верховного Совета Российской Федерации "О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6973);

5) статью 2 Федерального закона от 5 апреля 2016 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам стандартизации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 15, ст. 2066).

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

2. Пользователи недр, осуществляющие геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья по совмещенной лицензии, выданной до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе обратиться в федеральный орган управления государственным фондом недр или его территориальные органы для получения права на геологическое изучение частей недр, являющихся сопредельными с нижней границей участка недр, предоставленного таким пользователям недр, без ограничения по глубине. В случае получения такого права пользователи недр вправе внести изменения в лицензию на пользование недрами в части исключения ограничения границ участка недр по глубине без взимания платы, предусмотренной частью третьей статьи 40 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах" (в редакции настоящего Федерального закона).

Президент Российской Федерации В. Путин