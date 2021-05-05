Нетаньяху не смог сформировать правительство в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не уложился в предусмотренный регламентом срок для формирования нового коалиционного правительства. Это повышает вероятность того, что возглавляемая Нетаньяху партия "Ликуд" может быть вытеснена в оппозицию впервые за 12 лет.

Теперь данный вопрос должен решить президент Израиля Реувен Ривлин. Он, как ожидается, проконсультируется с лидерами партий, избранных в парламент в марте, прежде чем решить, что делать дальше.

Случившееся не означает, что Нетаньяху придется покинуть пост премьер-министра. Но он, бесспорно, столкнется с серьезной угрозой своему длительному правлению. К тому же обороты судебный процесс над политиком по делу о коррупции. Нетаньяху был обвинен в мошенничестве, злоупотреблении доверием и взяточничестве. Сейчас свидетели дают показания. Нетаньяху отрицает обвинения.

Ожидается, что в ближайшие дни Ривлин даст одному из противников Нетаньяху шанс сформировать альтернативное коалиционное правительство. Он также может попросить парламент избрать кого-то премьер-министром. Если этого сделать не получится, ближайшей осенью в Израиле будут проведены еще одни выборы - пятые за неполные последние два года.

Бенни Ганц - министр обороны страны и лидер центристской партии "Сине-белые" - сказал, что Нетаньяху "снова оказался не в состоянии сформировать правительство". "Теперь ваш долг - подумать о стране, честно взглянуть на реальность и признать свою неудачу. Израильский народ терпит один удар за другим: пандемия, безработица, уродливая политика, потеря веры в лидерство и глубокая поляризация. Мы можем все решить в считанные часы. Наш долг - как можно скорее сформировать правительство ради государства Израиль и всех его граждан", - отметил Ганц.

В прошлом месяце 52 члена парламента одобрили кандидатуру Нетаньяху на пост премьер-министра. Этого не хватило для большинства, но это самый высокий показатель для любого лидера партии, которая прошла в парламент, констатирует Associated Press.

Лидер оппозиции Яир Лапид, заручившийся поддержкой 45 законодателей, теперь кажется наиболее вероятным кандидатом, который получит шанс сформировать правительство, отмечают наблюдатели. Нафтали Беннетт, глава небольшой религиозной националистической партии "Ямина", также рассматривается в качестве кандидата на пост премьера.

Впрочем, несмотря на все проблемы Нетаньяху, остается неясным, смогут ли его оппоненты сформировать альтернативное правительство. Оппозиция включает в себя широкий спектр партий, у которых мало общего, за исключением их враждебности к Нетаньяху. Как полагают аналитики, в ближайшие недели израильский премьер сделает все возможное, чтобы помешать своим оппонентам совершить коалиционную сделку.